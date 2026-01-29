Dhanu Rashifal 29 January 2026: तनाव के बीच सफलता के नए मौके, पढ़ें गुरुवार का धनु राशिफल!
Sagittarius Horoscope 29 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Dhanu Rashifal 29 January 2026 in Hindi: गुरुवार चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित हैं, जिससे मानसिक तनाव और कार्यदबाव महसूस हो सकता है. विरोध, जिम्मेदारियां और भागदौड़ दिन का हिस्सा रहेंगी. हालांकि सही रणनीति अपनाने पर स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी.
हेल्थ राशिफल:
सेहत के मामले में पुराने दर्द से कुछ हद तक राहत महसूस होगी. फिर भी लापरवाही न करें और दवा व दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें. मानसिक तनाव को हल्के में न लें.
बिजनेस राशिफल:
ऐन्द्र योग के प्रभाव से कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े बिजनेसमैन को कई नए मौके मिल सकते हैं. वहीं पार्टनरशिप बिजनेस में धन व्यर्थ खर्च होने की आशंका है, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें और हर खर्च की जांच करें.
जॉब व करियर राशिफल:
वर्कप्लेस पर कर्मचारियों के साथ चल रहा विवाद सुलझने से राहत मिलेगी, जिससे कामों में फिर से तेजी आएगी. कामकाज में काफी व्यस्तता रहेगी. हालांकि मन से काम करने का उत्साह कम रहेगा और आप मुख्य रूप से लंबित कार्यों को निपटाने में लगे रहेंगे.
फाइनेंस राशिफल:
खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. बिना योजना के किया गया खर्च परेशानी बढ़ा सकता है. फिलहाल बचत पर ध्यान देना समझदारी होगी.
लव व फैमिली राशिफल:
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. यदि जीवनसाथी की तबीयत खराब थी, तो शाम तक उसमें सुधार देखने को मिलेगा. घर का माहौल संतुलित रहेगा.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को अपने फील्ड में सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए मेहनत और अनुशासन जरूरी होगा. न्यू जनरेशन को सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इससे पहचान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.
भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
उपाय: आज किसी जरूरतमंद की सेवा करें और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें.
FAQs
Q1. क्या आज धनु राशि वालों को मानसिक तनाव रहेगा?
हाँ, कार्यदबाव और जिम्मेदारियों के कारण तनाव संभव है.
Q2. बिजनेस में नए मौके किन लोगों को मिलेंगे?
कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े बिजनेसमैन के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल है.
Q3. छात्रों को सफलता के लिए क्या करना होगा?
नियमित और मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, तभी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
