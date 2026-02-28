करियर राशिफल

लंबे वर्किंग आवर्स से परेशान लोगों पर आज काम का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. हर बात पर “हाँ” कहने की आदत छोड़ें और स्पष्ट बाउंड्री सेट करें. वीकेंड पर घर से ऑफिस का काम करना पड़ सकता है, इसे सकारात्मक सोच के साथ पूरा करें. आपका आत्मबल ही आपको आगे बढ़ाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापार में इंटरनल थेफ्ट, फेक एक्सपेंस क्लेम या स्टॉक में गड़बड़ी सामने आ सकती है. लेन-देन में विशेष सावधानी रखें, छोटी चूक भी आर्थिक नुकसान दे सकती है. अकाउंट्स और इन्वेंट्री का ऑडिट कर लें. पारदर्शिता बनाए रखें, तभी नुकसान से बच पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

गिरती सेहत का कारण बिगड़ी दिनचर्या हो सकती है. अनियमित भोजन, कम नींद और तनाव से बचें. योग, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करें.

पारिवारिक और प्रेम राशिफल

परिवार में सम्मान और विनम्रता बनाए रखें. छोटी बातों को बढ़ाने से बचें. जीवनसाथी के साथ संवाद बढ़ाएं, इससे गलतफहमियां दूर होंगी.

शिक्षा और विद्यार्थी

आज परीक्षा में सिली मिस्टेक्स का खतरा है. ओएमआर शीट सही भरें, प्रश्न नंबर ध्यान से लिखें. टाइम मैनेजमेंट पर फोकस रखें और अंतिम 10 मिनट में उत्तर जरूर जांचें.

लकी कलर: ब्राउन

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

उपाय

शनिवार को जरूरतमंदों को तिल या काला कपड़ा दान करें. घर में नियमित दीपक जलाएं और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा?

हल्का मनमुटाव संभव है, लेकिन संवाद से स्थिति सुधर जाएगी.

प्रश्न 2: क्या आज करियर बदलाव की योजना बनानी चाहिए?

हाँ, रिसर्च और प्लानिंग के लिए दिन अनुकूल है.

प्रश्न 3: व्यापार में क्या सावधानी रखें?

डिस्काउंट पॉलिसी संतुलित रखें और ब्रांड वैल्यू पर फोकस करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.