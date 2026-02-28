हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Dhanu Rashifal 28 February 2026: धनु राशि लेन-देन के मामलों में बरतें सावधानी, सेहत का रखें खास ख्याल

Sagittarius Horoscope 28 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Feb 2026 02:40 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 28 February 2026 in Hindi: चन्द्रमा 8वें भाव में होने से आज घर और कार्यक्षेत्र के कुछ जटिल मामलों में रुकावट आ सकती है. धैर्य और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

करियर राशिफल

लंबे वर्किंग आवर्स से परेशान लोगों पर आज काम का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. हर बात पर “हाँ” कहने की आदत छोड़ें और स्पष्ट बाउंड्री सेट करें. वीकेंड पर घर से ऑफिस का काम करना पड़ सकता है, इसे सकारात्मक सोच के साथ पूरा करें. आपका आत्मबल ही आपको आगे बढ़ाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापार में इंटरनल थेफ्ट, फेक एक्सपेंस क्लेम या स्टॉक में गड़बड़ी सामने आ सकती है. लेन-देन में विशेष सावधानी रखें, छोटी चूक भी आर्थिक नुकसान दे सकती है. अकाउंट्स और इन्वेंट्री का ऑडिट कर लें. पारदर्शिता बनाए रखें, तभी नुकसान से बच पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

गिरती सेहत का कारण बिगड़ी दिनचर्या हो सकती है. अनियमित भोजन, कम नींद और तनाव से बचें. योग, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करें.

पारिवारिक और प्रेम राशिफल

परिवार में सम्मान और विनम्रता बनाए रखें. छोटी बातों को बढ़ाने से बचें. जीवनसाथी के साथ संवाद बढ़ाएं, इससे गलतफहमियां दूर होंगी.

शिक्षा और विद्यार्थी

आज परीक्षा में सिली मिस्टेक्स का खतरा है. ओएमआर शीट सही भरें, प्रश्न नंबर ध्यान से लिखें. टाइम मैनेजमेंट पर फोकस रखें और अंतिम 10 मिनट में उत्तर जरूर जांचें.

लकी कलर: ब्राउन
लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 1

उपाय

शनिवार को जरूरतमंदों को तिल या काला कपड़ा दान करें. घर में नियमित दीपक जलाएं और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा?
हल्का मनमुटाव संभव है, लेकिन संवाद से स्थिति सुधर जाएगी.

प्रश्न 2: क्या आज करियर बदलाव की योजना बनानी चाहिए?
हाँ, रिसर्च और प्लानिंग के लिए दिन अनुकूल है.

प्रश्न 3: व्यापार में क्या सावधानी रखें?
डिस्काउंट पॉलिसी संतुलित रखें और ब्रांड वैल्यू पर फोकस करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Feb 2026 02:40 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
और पढ़ें
