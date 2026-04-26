Aaj ka Dhanu Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आगमन होगा. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

धनु राशि के जातकों के लिए आज चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और भाग्य में वृद्धि करेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय अत्यंत शुभ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक रूप से आज का दिन शानदार उपलब्धियों वाला है. विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि होगी और आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ बनाने का सुनहरा मौका मिलेगा. बिजनेसमैन के रूप में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आज दूसरों के लिए एक मिसाल बनेंगी. आपके कुशल नेतृत्व के कारण व्यापार में लाभ के नए स्रोत खुलेंगे और आपकी मार्केट वैल्यू में जबरदस्त इजाफा होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

संडे होने के बावजूद आपका अनुशासन और काम के प्रति समर्पण आपको अपनी टीम में सबसे आगे रखेगा. आपके इस रवैये को देखते हुए मैनेजमेंट आपको भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का मन बना सकता है. प्रोफेशनल लेवल पर आज आप किसी ऐसी जटिल टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में सफल रहेंगे जिसे सीखना दूसरों के लिए कठिन था. यह विशेषज्ञता आपके करियर को एक नई दिशा और ऊँचाई प्रदान करेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का है. यदि आप किसी बड़े आर्ट कॉम्पिटिशन या रचनात्मक प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है. आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता आज चरम पर होगी. गुरुओं का मार्गदर्शन आपको कठिन विषयों को समझने में मदद करेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की शहनाई बज सकती है. अविवाहित जातकों के लिए सगाई या विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं. घर में मांगलिक कार्यों की चर्चा होने से वातावरण उत्साहपूर्ण और खुशियों भरा बना रहेगा. चन्द्रमा के नौवें भाव में होने से आपकी सोशल लाइफ बहुत सक्रिय रहेगी और रिश्तेदारों से मधुर संबंध बनेंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आप अपनी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव करेंगे. योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास आज आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगा. इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होगा, जिससे न केवल आपकी ऊर्जा बढ़ेगी बल्कि आपके चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक और तेज भी दिखाई देगा.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पर्पल

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय:

भाग्य में वृद्धि के लिए आज भगवान विष्णु की पूजा करें और केसर का तिलक लगाएं. पीले फलों का दान करना भी शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज विवाह या सगाई की बात करना शुभ है?

हां, आज भाग्य भाव में चन्द्रमा होने से मांगलिक कार्यों की शुरुआत और विवाह के प्रस्तावों के लिए दिन अत्यंत अनुकूल है.

2. करियर में नई टेक्नोलॉजी सीखना कितना फायदेमंद होगा?

आज सीखी गई कोई भी जटिल तकनीक आपकी प्रोफेशनल वैल्यू को मार्केट में कई गुना बढ़ा देगी और भविष्य में प्रमोशन का आधार बनेगी.

3. स्वास्थ्य के लिए आज का विशेष सुझाव क्या है?

आज श्वसन संबंधी व्यायाम (Breathing Exercises) पर ध्यान दें, यह आपकी फेफड़ों की सेहत और आंतरिक ऊर्जा के लिए बहुत लाभकारी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.