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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 24 June 2026: धनु राशि दफ्तर में कर्मचारी जितनी अधिक करेंगे मेहनत उतनी ही जल्दी होगा मनचाहा प्रमोशन, पूरे होंगे काम

Aaj ka Dhanu Rashifal 24 June 2026: धनु राशि दफ्तर में कर्मचारी जितनी अधिक करेंगे मेहनत उतनी ही जल्दी होगा मनचाहा प्रमोशन, पूरे होंगे काम

Sagittarius Horoscope 24 June 2026: दफ्तर में जितनी अधिक करेंगे मेहनत, उतनी ही जल्दी होगा आपका मनचाहा प्रमोशन, क्या बुधवार को नए सौदे करते समय सजग रहना रहेगा हितकर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सजगता बरतने और संघर्षों से बड़ी राहत पाने का साबित होगा. जो बिजनेसमैन पिछले काफी समय से अपने व्यापारिक कार्यों और मंदी को लेकर भयंकर 'संघर्षों' (चुनौतियों) का सामना डटकर कर रहे थे, आज उन्हें उन सभी संकटों से बड़ी राहत मिलेगी जिससे व्यापार गति पकड़ेगा. 

हालांकि, ज्योतिषाचार्य की कड़ा सलाह है कि बाजार में आज कोई भी 'नया सौदा' (New Deal) साइन करते समय बहुत ज्यादा सजग और सतर्क रहें; क्योंकि जल्दबाजी या लापरवाही की वजह से आज आर्थिक रूप से बड़ी वित्तीय चोट या नुकसान लगने की गंभीर आशंका दिखाई दे रही है, उधारी से बचें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन कड़े परिश्रम के बल पर पदोन्नति का वरदान हासिल करने का महाशुभ दिन साबित होगा. आज कार्यक्षेत्र पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए अधिकारियों का मूल मंत्र है. आज आप वर्कप्लेस पर अपना मुख्य काम बिल्कुल समय पर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें; नौकरी और प्रोफेशन में आज आप 'जितनी अधिक प्रामाणिक मेहनत' करेंगे, दफ्तर में आपका मनचाहा 'प्रमोशन' (पदोन्नति) और वेतन वृद्धि उतनी ही जल्दी मैनेजमेंट द्वारा पक्की कर दी जाएगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा.

दफ्तर में सभी साथी कर्मचारियों का सम्मान करें और उनके साथ बेहतर टीमवर्क का तालमेल बनाकर चलें. हालांकि, मन अकारण ही इधर-उधर फालतू गॉसिप में भागेगा, जिससे ऑफिस के मुख्य काम पर मन थोड़ा कम लगेगा; अपनी एकाग्रता बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन आत्मविश्वास के बल पर इतिहास रचने का रहेगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को चरम पर ले जाएगा. स्पोर्ट्स पर्सन और 'खिलाड़ियों' का कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) आज पूरी तरह 'टॉप लेवल' (शीर्ष स्थान) पर बना रहेगा; जिससे आप खेल के मैदान और ट्रैक पर अपनी गजब की परफॉर्मेंस के बल पर कोई नया बड़ा कीर्तिमान आसानी से स्थापित करने में कामयाब रहेंगे; गुरुजनों का पूरा सपोर्ट बना रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनों पर अटूट विश्वास बनाए रखने का कड़ा संदेश दे रहा है. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. हालांकि, ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज घरेलू व निजी रिश्तों के मामलों में बहुत ज्यादा फालतू का सोच-विचार करना आपके लिए नई मानसिक उलझनें खड़ी कर सकता है; इसलिए अपने जीवनसाथी या अपनों पर बिना वजह की फालतू 'शंका' (संदेह) करने की आदत को पूरी तरह छोड़ें, और बड़ों पर अटूट विश्वास बनाए रखें, तभी घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और अच्छी बनी रहेगी. प्रमोशन की राह आसान होने और पुराने संघर्ष दूर होने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और परिध योग की महाशुभता पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति का विशेष पूजन करें. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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