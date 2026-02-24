हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Dhanu Rashifal 24 February 2026: धनु राशि सेहत में होगा सुधार, नई शुरुआत के लिए अभी करना होगा इंतजार

Aaj ka Dhanu Rashifal 24 February 2026: धनु राशि सेहत में होगा सुधार, नई शुरुआत के लिए अभी करना होगा इंतजार

Sagittarius Horoscope 24 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Feb 2026 02:40 AM (IST)
Dhanu Rashifal 24 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा छठे भाव में होने से कर्ज, खर्च और जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. यदि आप नया कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो पहले उसे चुकाने की स्पष्ट योजना बनाएं. दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा, जहां कुछ मामलों में राहत मिलेगी तो कुछ छोटी परेशानियां बनी रह सकती हैं.

करियर और जॉब राशिफल:
कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और आप अपने काम को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के सिलसिले में ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है. अपनी कार्यप्रणाली को सलीकेदार बनाने से लक्ष्य जल्दी हासिल होगा और सीनियर्स की नजर में आपकी छवि मजबूत बनेगी.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
व्यापार विस्तार के लिए नई शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है. हालांकि पुराने कामों से लाभ मिलने के संकेत हैं. व्यावसायिक सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे कामकाज सुचारु रूप से चलता रहेगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन आपके पक्ष में रहेगा. ऊर्जा बनी रहेगी और आप सक्रिय महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम जीवन में पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और आपसी समझ रिश्तों को मजबूत करेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. युवा वर्ग अपने कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा और सफलता प्राप्त करेगा.

  • लकी नंबर: 1
  • लकी कलर: ऑरेंज
  • उपाय: आज विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज धनु राशि वालों को कर्ज लेने से बचना चाहिए?
हाँ, पहले कर्ज चुकाने की योजना बनाएं, फिर नया निर्णय लें.

2. क्या नौकरी में यात्रा के योग हैं?
हाँ, ऑफिस से जुड़े कार्यों के लिए यात्रा हो सकती है.

3. छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?
लक्ष्य पर फोकस रखने से सफलता मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Feb 2026 02:40 AM (IST)
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
Embed widget