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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 22 June 2026: धनु राशि बुधादित्य योग से फाइनल होगी रुकी हुई बड़ी प्रॉपर्टी डील, नया करने की बनेगी विजनरी प्लानिंग

Aaj ka Dhanu Rashifal 22 June 2026: धनु राशि बुधादित्य योग से फाइनल होगी रुकी हुई बड़ी प्रॉपर्टी डील, नया करने की बनेगी विजनरी प्लानिंग

Sagittarius Horoscope 22 June 2026: बुधादित्य योग से क्या सोमवार को प्रॉपर्टी डीलिंग व्यापारियों , मीडिया और जनसंपर्क के जातकों को मिलेगी करियर-बूस्टिंग बड़ी सफलता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 22 June 2026: आज दोपहर 03:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि फिर नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:22 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र फिर हस्त नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग का साथ मिलेगा.  वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रियल एस्टेट (प्रॉपर्टी) के सौदों से बंपर आर्थिक लाभ कमाने और नई विजनरी योजनाएं बनाने का साबित होगा. जो जातक विशेष रूप से 'प्रॉपर्टी डीलिंग' (Property Dealing Business) के बिजनेस या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, आज उनके लिए दिन बेहद शुभ और महाभाग्यशाली साबित होने वाला है; बाजार में आपकी किसी बहुत पुरानी और लटकी पड़ी प्रॉपर्टी की बड़ी डील आज आसानी से फाइनल (सौदा पक्का) हो सकती है जिससे प्रचुर धन लाभ होगा. 

बुधादित्य योग बनने से बिजनेस में आपको चौतरफा बड़ी सफलता मिलेगी और आप बाजार में कुछ नया व ऐतिहासिक करने की विजनरी प्लानिंग बना सकते हैं; किसी भी कार्य को करने से पहले बाजार की अच्छी खोजबीन व रिसर्च जरूर कर लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मीडिया व जनसंपर्क (Media & PR) के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सोमवार का दिन उनके पूरे करियर को एक बहुत बड़ा और सकारात्मक उछाल (बूस्ट) दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज 'मीडिया और जनसंपर्क' से जुड़े लोगों के लिए बाजार में कुछ बड़ी और सनसनीखेज खबरें पूरी निष्ठा से कवर करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो जरूर रहेगा, लेकिन यही उत्कृष्ट काम आज आपके पूरे करियर के लिए बहुत बड़ा 'करियर-बूस्टिंग' (Career-boosting तरक्की का कारण) साबित होगा जिससे दफ्तर में आपकी धाक जमेगी. 

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा सचेत रहकर अभ्यास करने का संदेश दे रहा है. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत तो करेगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा. स्टूडेंट्स को आज अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) और कठिन प्रोजेक्ट्स में अचानक कुछ व्यावहारिक परेशानियां या एकाग्रता की कमी आने से मन थोड़ा चिंतित रह सकता है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि मन के इस भटकाव को दूर करने के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह डिस्टेंस बना लें और बड़ों का सहयोग लें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ से कड़वाहट को मिटाकर अपनों के करीब आने का है. दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज घर के बड़े-बुजुर्गों की शास्त्र सम्मत सलाह और उनके विजनरी मार्गदर्शन से आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगतिका रास्ता बेहद आसान हो जाएगा. 

यदि मैरिड लाइफ (दांपत्य जीवन) में लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ पिछले कुछ समय से कोई अनचाहा वैचारिक मनमुटाव या कोल्ड-वार चल रहा है, तो आज संडे या सोमवार के इस पावन दौर में उनके साथ आमने-सामने बैठकर 'बातचीत' के माध्यम से पूरे मामले को शांति से सुलझाने का ईमानदार प्रयास करें, रिश्ते मधुर होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. रुकी हुई बड़ी प्रॉपर्टी डील फाइनल होने और करियर बूस्टिंग गुड न्यूज मिलने की बंपर खुशियों के कारण, आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑफ वाइट
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, बड़ों का आशीर्वाद मजबूत करने और बुधादित्य योग की महाशुभता के लिए देवगुरु बृहस्पति का विशेष पूजन करें. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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