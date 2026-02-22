Aaj ka Dhanu Rashifal 22 February 2026: धनु राशि विदेश जाकर पढ़ने का सपना हो सकता है सच, खान-पान की गलत आदतों से बचें
Sagittarius Horoscope 22 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
Dhanu Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के कारण आप मानसिक रूप से काफी शांति महसूस करेंगे. आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे अटके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है.
स्वास्थ्य (Health): सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. बाहर के खान-पान से बचें.
व्यापार और करियर (Business & Career): व्यापार में नए निवेश के लिए समय अच्छा है. यदि आप विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज कदम बढ़ा सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना होगी.
प्रेम और परिवार (Love & Family): पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. घर में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा संभव है.
वित्त (Finance): आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं. हालांकि, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है ताकि भविष्य की योजनाओं में बाधा न आए.
शिक्षा (Education & Students): विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के प्रयास सफल हो सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 3 और 9
- भाग्यशाली रंग: पीला और केसरिया
- आज का विशेष उपाय: "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवे नम:" मंत्र का 108 बार जाप करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं.
(FAQs)
1. धनु राशि के लिए सबसे अनुकूल करियर कौन सा है?
धनु राशि के लोग स्वभाव से खोजी और बुद्धिमान होते हैं, इसलिए शिक्षा, परामर्श, कानून और यात्रा से जुड़े क्षेत्र इनके लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं.
2. धनु राशि का स्वामी ग्रह कौन है?
धनु राशि का स्वामी 'बृहस्पति' (Jupiter) है, जो विकास, ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक है.
3. धनु राशि वालों को किन बातों से बचना चाहिए?
इन्हें बहुत अधिक स्पष्टवादिता और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कभी-कभी बनते काम बिगड़ सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
