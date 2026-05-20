Aaj ka Dhanu Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मोर्चे पर बड़ी मजबूती और सही फैसले लेने का है. आपकी कुंडली में शूल और गजकेसरी योग बनने से आज के दिन किया गया कोई भी साझा निवेश (पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट) आपको भविष्य में फिक्स्ड रिटर्न (निश्चित मुनाफे) की गारंटी देने वाला साबित होगा. आर्थिक फैसलों में आपकी बुद्धिमानी आज पूरी तरह रंग लाएगी और आप अपनी सूझबूझ से अपने व्यापार को पुराने घाटे से उबारकर भारी मुनाफे की ओर ले जाएंगी. बिजनेस में काम और आराम का यह बेहतरीन संतुलन आपकी कार्यक्षमता को अगले दिन के लिए और भी अधिक बढ़ा देगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन खुद को अपडेट करने और सम्मान पाने का है. आज आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स (व्यावसायिक कौशल) को और बेहतर करने के लिए किसी बड़ी ऑनलाइन वर्कशॉप या ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जो भविष्य में आपके करियर में लंबी छलांग लगाने में बेहद मददगार साबित होगा. याद रखें—“ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा जीवन भर मिलता रहता है, खुद को अपडेट रखें।” इसके अलावा, समाज और कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी साहसिक कार्य के लिए विशेष सम्मान या वीरता पुरस्कार मिल सकता है, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास दोनों सातवें आसमान पर होंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बुधवार का दिन भाग्यशाली रहेगा. हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) और विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए आज का दिन वीजा मिलने या मनचाहे विदेशी संस्थान में एडमिशन (दाखिला) होने की बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. आपकी पुरानी मेहनत आज पूरी तरह सफल होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घर में खुशियाँ और संतोष बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में एक नयापन और अद्भुत तालमेल देखने को मिलेगा. इसके साथ ही संतान की अनुशासनप्रियता और बेहतर व्यवहार आज आपको समाज में गर्व महसूस कराएगा; वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अनुकूल है. मानसिक रूप से आप खुद को शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे. कार्यक्षेत्र के सही प्रबंधन के कारण आपको पर्याप्त आराम मिलेगा, जिससे शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा और शानदार रहेगा.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज सप्तम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और करियर में बड़ी अचीवमेंट के लिए धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता के लिए मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाएं और उत्तर दिशा की यात्रा से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

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