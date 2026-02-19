हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 19 February 2026: धनु राशि सैलरी में बम्पर उछाल! बॉस हुए मेहरबान, खिलेगा जातक का चेहरा

Aaj ka Dhanu Rashifal 19 February 2026: धनु राशि सैलरी में बम्पर उछाल! बॉस हुए मेहरबान, खिलेगा जातक का चेहरा

Sagittarius Horoscope 19 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 19 February 2026 in Hindi: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आया है. चंद्रमा का तीसरे भाव में होना आपके सामाजिक संबंधों को मजबूती देगा, जिससे आपको अपने रिश्तेदारों और भाई-बहनों की मदद करने का अवसर प्राप्त होगा. आज का दिन आपके लिए "कम बोलना और अधिक काम करना" के सिद्धांत पर चलने का है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज दबाव कम रहेगा, जिससे आप बारीक से बारीक काम को भी पूरी परफेक्शन के साथ कर पाएंगे. विशेष रूप से आईटी प्रोफेशनल्स के लिए दिन शानदार है. आपके बॉस आपकी कार्यशैली पर भरोसा जताते हुए आपको पूरी आजादी देंगे, जिससे आपकी रचनात्मकता (Creativity) निखर कर सामने आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप "टॉप गियर" में रहेंगे. शरीर और मन दोनों में ताजगी महसूस होगी. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहने से आप न केवल दफ्तर बल्कि घर के कामों को भी उत्साह के साथ पूरा करेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'ऑर्गनाइजेशन' का है. यदि आपके पास व्यवस्थित नोट्स हैं, तो रिवीजन करना आपके लिए बहुत आसान और समय बचाने वाला होगा. आपकी पढ़ाई की दक्षता (Efficiency) बढ़ेगी, जिससे परीक्षा का डर दूर होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

रिश्तों में आज "समर्पण" (Surrender) का भाव रहेगा. यदि किसी से अनबन चल रही थी, तो आज पहल करना और झुकना आपके रिश्ते को टूटने से बचा लेगा. याद रखें, झुकना कमजोरी नहीं बल्कि बड़प्पन और रिश्ते को अहमियत देना है.

  • भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखकर अपनी मेज या दीवार पर लगाएं और मन में सफलता का संकल्प लें.

(FAQs)

1. आज नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी?
   आज आपको कार्यस्थल पर अपने तरीके से काम करने की "स्वतंत्रता" मिलेगी, जो किसी भी प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है.

2. ई-कॉमर्स बिजनेस में बिक्री बढ़ाने का क्या तरीका है?
    पंचांग के संकेतों के अनुसार, आज अपने प्रोडक्ट के विजुअल्स और फोटोग्राफी को आकर्षक बनाने से कन्वर्जन रेट (Conversion Rate) में भारी बढ़ोतरी हो सकती है.

3. रिश्तों में सुधार के लिए आज का विशेष मंत्र क्या है?
    आज "सरेंडर" यानी अहंकार को त्यागकर सामने वाले की बात सुनना और समझना ही आपके रिश्तों की कड़वाहट को खत्म करने का एकमात्र उपाय है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 19 February 2026: धनु राशि सैलरी में बम्पर उछाल! बॉस हुए मेहरबान, खिलेगा जातक का चेहरा
Aaj ka Dhanu Rashifal 19 February 2026: धनु राशि सैलरी में बम्पर उछाल! बॉस हुए मेहरबान, खिलेगा जातक का चेहरा
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 February 2026: वृश्चिक राशि लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, बस विरोधियों से रहें दूर
वृश्चिक राशि लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, बस विरोधियों से रहें दूर
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal: 19 फरवरी 2026 तुला राशि संतुलन और लाभ का दिन, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर
Aaj ka Tula Rashifal: 19 फरवरी 2026 तुला राशि संतुलन और लाभ का दिन, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर
राशिफल
Aaj ka Virgo Rashifal 19 February 2026: कन्या राशिफल ऑनलाइन बिजनेस और प्रॉपर्टी के काम में बड़े लाभ के संकेत
Aaj ka Virgo Rashifal 19 February 2026: कन्या राशिफल ऑनलाइन बिजनेस और प्रॉपर्टी के काम में बड़े लाभ के संकेत
Advertisement

वीडियोज

Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
AI Impact Summit 2026: Delhi में भारी जाम से त्राहिमाम! | Delhi Traffic | Bharat Mandapam
Delhi Dwarka Accident: कातिल नाबालिग और बेकाबू कार! मासूम की जान ली फिर दिखाई बेशर्मी! | Sahil Case
Bharat Ki Baat: बटुक 'शिखा' पर बवाल..2027 की चुनावी संग्राम? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमानों को मिटाने वाले..', मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब
'मुसलमानों को मिटाने वाले..', मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश के बाद गिरा तापमान, 19 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश के बाद गिरा तापमान, 19 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम?
बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
क्रिकेट
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget