Aaj ka Dhanu Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने वाला रहेगा. सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन किसी बड़े सम्मान या अवार्ड की प्राप्ति का हो सकता है. यदि आप काफी समय से विदेश में अपनी नई ब्रांच खोलने का विचार कर रहे थे, तो आज उस दिशा में आपकी ठोस प्रगति होगी. इसके साथ ही, आयात-निर्यात (एक्पोर्ट-इंपोर्ट) के कार्यों से जुड़े व्यापारियों को सरकार की ओर से कोई बड़ी राहत या टैक्स में छूट मिलने के सुंदर योग बने हुए हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन विशेष रूप से शानदार रहेगा. उनके मंथली टारगेट में जितने भी पॉइंट कम पड़ रहे थे, वे आज किसी बड़े डीलर से एक बड़ी डील क्रैक करके अपने पॉइंट को बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. इसके अलावा, एंप्लॉयड पर्सन की कूटनीतिक कुशलता आज ऑफिस की किसी भी बड़ी गुटबाजी को शांत करने में पूरी तरह सफल रहेगी, जिससे आप अपने धुर विरोधियों के बीच भी अपनी एक खास जगह बनाने में कामयाब होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन रणनीतिक जीत लेकर आया है. खेल के मैदान पर या किसी भी प्रतियोगिता में आप अपनी चतुराई और सटीक तकनीक से अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से पस्त कर देंगे. आज आपका हर कदम बेहद नपा-तुला होगा, जो सीधे आपको बड़ी जीत की ओर ले जाएगा. आपकी एकाग्रता और लगन आपको अपने लक्ष्यों के बेहद करीब पहुँचाएगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज का दिन भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला है. आज कोई नया लग्जरी आइटम या प्रॉपर्टी परचेज (संपत्ति की खरीदारी) करने के लिए दिन बेहद मंगलकारी और श्रेष्ठ है. इस समय भूमि या भवन में किया गया निवेश भविष्य में आपको राजयोग जैसा बड़ा सुख प्रदान करेगा. घर-परिवार में आज किसी मांगलिक कार्य या शुभ उत्सव के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग बनेंगे. इस यात्रा के दौरान रिश्तेदारों (रिलेटिव) के बीच आपकी नेतृत्व क्षमता और आपके मान-सम्मान की जमकर प्रशंसा होगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. चंद्रमा के छठे भाव में मजबूत स्थिति में होने से आपको किसी पुरानी और लंबे समय से चली आ रही बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को काफी हल्का, ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव का दूध और शहद से अभिषेक करें. प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी शुभ चौघड़िया मुहूर्त में ही करें और यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

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