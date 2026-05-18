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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 18 May 2026: धनु राशि चंद्रमा के छठे भाव से पुरानी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा, खिलाड़ी मैदान पर रचेंगे इतिहास

Aaj ka Dhanu Rashifal 18 May 2026: धनु राशि चंद्रमा के छठे भाव से पुरानी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा, खिलाड़ी मैदान पर रचेंगे इतिहास

Sagittarius Horoscope 18 May 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 18 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने वाला रहेगा. सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन किसी बड़े सम्मान या अवार्ड की प्राप्ति का हो सकता है. यदि आप काफी समय से विदेश में अपनी नई ब्रांच खोलने का विचार कर रहे थे, तो आज उस दिशा में आपकी ठोस प्रगति होगी. इसके साथ ही, आयात-निर्यात (एक्पोर्ट-इंपोर्ट) के कार्यों से जुड़े व्यापारियों को सरकार की ओर से कोई बड़ी राहत या टैक्स में छूट मिलने के सुंदर योग बने हुए हैं.

जॉब और करियर राशिफल 
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन विशेष रूप से शानदार रहेगा. उनके मंथली टारगेट में जितने भी पॉइंट कम पड़ रहे थे, वे आज किसी बड़े डीलर से एक बड़ी डील क्रैक करके अपने पॉइंट को बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. इसके अलावा, एंप्लॉयड पर्सन की कूटनीतिक कुशलता आज ऑफिस की किसी भी बड़ी गुटबाजी को शांत करने में पूरी तरह सफल रहेगी, जिससे आप अपने धुर विरोधियों के बीच भी अपनी एक खास जगह बनाने में कामयाब होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल 
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन रणनीतिक जीत लेकर आया है. खेल के मैदान पर या किसी भी प्रतियोगिता में आप अपनी चतुराई और सटीक तकनीक से अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से पस्त कर देंगे. आज आपका हर कदम बेहद नपा-तुला होगा, जो सीधे आपको बड़ी जीत की ओर ले जाएगा. आपकी एकाग्रता और लगन आपको अपने लक्ष्यों के बेहद करीब पहुँचाएगी.

लव और फैमिली राशिफल 
पारिवारिक जीवन में आज का दिन भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला है. आज कोई नया लग्जरी आइटम या प्रॉपर्टी परचेज (संपत्ति की खरीदारी) करने के लिए दिन बेहद मंगलकारी और श्रेष्ठ है. इस समय भूमि या भवन में किया गया निवेश भविष्य में आपको राजयोग जैसा बड़ा सुख प्रदान करेगा. घर-परिवार में आज किसी मांगलिक कार्य या शुभ उत्सव के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग बनेंगे. इस यात्रा के दौरान रिश्तेदारों (रिलेटिव) के बीच आपकी नेतृत्व क्षमता और आपके मान-सम्मान की जमकर प्रशंसा होगी.

स्वास्थ्य राशिफल 
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. चंद्रमा के छठे भाव में मजबूत स्थिति में होने से आपको किसी पुरानी और लंबे समय से चली आ रही बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को काफी हल्का, ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव का दूध और शहद से अभिषेक करें. प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी शुभ चौघड़िया मुहूर्त में ही करें और यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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