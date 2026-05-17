Aaj ka Dhanu Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन विरोधियों पर विजय प्राप्त करने और कानूनी मामलों को सुलझाने का है.

चंद्रमा आज आपके 6th हाउस (शत्रु व रोग भाव) में विराजमान हैं, जो आपको शत्रुओं की शत्रुता को कम करने और सूझबूझ से उन्हें शांत करने की सलाह दे रहे हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

कानूनी दस्तावेजों और एग्रीमेंट्स के मामले में आज आप बेहद भाग्यशाली रहेंगे, जिससे किसी नई संपत्ति की खरीद या नए लीगल टेंडर का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा. बैंकिंग और लोन फाइल क्लीयरेंस या बैंकिंग रिलेटेड कोई भी अटके हुए कार्य आज आसानी से आगे बढ़ेंगे. आप अपने सी.ए. या किसी जानकार की सलाह से उन डॉक्यूमेंट में आ रही कमी-पेशी को पूर्ण करने में जुट जाएंगे, जिससे वीक स्टार्टिंग में आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिल सके.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

ऑफिस का वातावरण आज बहुत ही प्रोफेशनल और सहयोगी रहेगा, जहाँ हर कोई आपकी सलाह का विशेष सम्मान करेगा. वर्कप्लेस पर आज फालतू की गॉसिप के बजाय सिर्फ रचनात्मक और काम की चर्चाओं का बोलबाला रहेगा. जूनियर आपके काम करने के अनूठे तरीके को सीखने के लिए आपसे बड़ी प्रेरणा लेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व और रुतबा काफी बढ़ जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सुख-शांति से भरपूर रहने वाला है. मैरिड लाइफ में आपसी समझदारी और सहयोग की भावना बढ़ेगी, जिससे आप दोनों एक-दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे. संडे की छुट्टी का आनंद आज पूरे परिवार के साथ मिलकर लेंगे. घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी मानसिक एकाग्रता आज चरम पर रहेगी, जिससे सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा के प्रवेश द्वार खुलेंगे. इंटरव्यू या किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयनकर्ताओं पर आपका गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत मजबूत होंगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज छठे चंद्रमा का होना आपके लिए बेहतर परिणाम ला रहा है. आपकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ेगी, जिससे आप पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने में सफल रहेंगे. आप पूरे दिन खुद को ऊर्जावान और मानसिक रूप से बेहद प्रसन्न महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: आज के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और बहते जल में थोड़े से सफेद तिल प्रवाहित करें, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी.

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