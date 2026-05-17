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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 17 May 2026: धनु राशि छठे चंद्रमा के प्रभाव से पस्त होंगे आपके विरोधी, जूनियर्स के बीच बढ़ेगा आपका रुतबा

Aaj ka Dhanu Rashifal 17 May 2026: धनु राशि छठे चंद्रमा के प्रभाव से पस्त होंगे आपके विरोधी, जूनियर्स के बीच बढ़ेगा आपका रुतबा

Sagittarius Horoscope 17 May 2026: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है. क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए धनु राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 17 May 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन विरोधियों पर विजय प्राप्त करने और कानूनी मामलों को सुलझाने का है.

चंद्रमा आज आपके 6th हाउस (शत्रु व रोग भाव) में विराजमान हैं, जो आपको शत्रुओं की शत्रुता को कम करने और सूझबूझ से उन्हें शांत करने की सलाह दे रहे हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)
कानूनी दस्तावेजों और एग्रीमेंट्स के मामले में आज आप बेहद भाग्यशाली रहेंगे, जिससे किसी नई संपत्ति की खरीद या नए लीगल टेंडर का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा. बैंकिंग और लोन फाइल क्लीयरेंस या बैंकिंग रिलेटेड कोई भी अटके हुए कार्य आज आसानी से आगे बढ़ेंगे. आप अपने सी.ए. या किसी जानकार की सलाह से उन डॉक्यूमेंट में आ रही कमी-पेशी को पूर्ण करने में जुट जाएंगे, जिससे वीक स्टार्टिंग में आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिल सके.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
ऑफिस का वातावरण आज बहुत ही प्रोफेशनल और सहयोगी रहेगा, जहाँ हर कोई आपकी सलाह का विशेष सम्मान करेगा. वर्कप्लेस पर आज फालतू की गॉसिप के बजाय सिर्फ रचनात्मक और काम की चर्चाओं का बोलबाला रहेगा. जूनियर आपके काम करने के अनूठे तरीके को सीखने के लिए आपसे बड़ी प्रेरणा लेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व और रुतबा काफी बढ़ जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सुख-शांति से भरपूर रहने वाला है. मैरिड लाइफ में आपसी समझदारी और सहयोग की भावना बढ़ेगी, जिससे आप दोनों एक-दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे. संडे की छुट्टी का आनंद आज पूरे परिवार के साथ मिलकर लेंगे. घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी मानसिक एकाग्रता आज चरम पर रहेगी, जिससे सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा के प्रवेश द्वार खुलेंगे. इंटरव्यू या किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयनकर्ताओं पर आपका गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत मजबूत होंगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज छठे चंद्रमा का होना आपके लिए बेहतर परिणाम ला रहा है. आपकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ेगी, जिससे आप पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाने में सफल रहेंगे. आप पूरे दिन खुद को ऊर्जावान और मानसिक रूप से बेहद प्रसन्न महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय 
भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: आज के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और बहते जल में थोड़े से सफेद तिल प्रवाहित करें, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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