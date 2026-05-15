हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 15 May 2026: धनु राशि कोर्ट-कचहरी के फैसलों से मिलेगी बड़ी मानसिक शांति, कॉम्पिटिटर को पछाड़कर जीतेंगे बाजी

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 May 2026: धनु राशि कोर्ट-कचहरी के फैसलों से मिलेगी बड़ी मानसिक शांति, कॉम्पिटिटर को पछाड़कर जीतेंगे बाजी

Sagittarius Horoscope 15 May 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए धनु राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 15 May 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Dhanu Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08:15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखद और धनदायक रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके 5वें भाव में विराजमान हैं, जो आकस्मिक धन लाभ और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं. आज आयुष्मान, लक्ष्मी, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सफल रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)
व्यापारिक दृष्टि से आज आप एक विजेता की तरह उभरेंगे. आयुष्मान, लक्ष्मी और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेसमैन आज मार्केट में एक 'लीडर' के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे और अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देंगे. यदि कोर्ट-कचहरी में कोई पुराना मामला चल रहा है, तो आज उसका निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे बड़ी मानसिक शांति मिलेगी. किसी भी नई डील के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का समय उत्तम है. उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा में की गई डील आपके लिए भविष्य में वरदान साबित होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)
एम्प्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन भाग्य का साथ लेकर आया है. आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ा रहेगा कि बिना किसी के सपोर्ट के भी आप कठिन काम आसानी से निपटा लेंगे. कार्यक्षेत्र पर आपके समय प्रबंधन की सराहना होगी. काम समय पर पूरा होने के कारण आप शाम का वक्त अपने परिवार को दे पाएंगे. कार्यस्थल पर आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा.

लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और धार्मिकता का समावेश रहेगा. शाम का समय परिवार के साथ किसी मांगलिक या धार्मिक उत्सव में बीत सकता है, जो आपको आत्मिक सुकून प्रदान करेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके हर काम को सफल बनाएगा और घर की सुख-समृद्धि (बरकत) में इजाफा करेगा. संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन प्रेरणादायी है. विकट और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आपकी कला या प्रदर्शन पब्लिक के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगी. समाज के किसी प्रतिष्ठित मंच पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है. छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और वे जटिल विषयों को आसानी से समझ पाएंगे.

स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन अनुशासन का फल देने वाला है. रात को समय पर सोने की आपकी अच्छी आदत आज आपकी आँखों की रोशनी और दिमाग की सतर्कता को काफी बेहतर बनाने वाली साबित होगी. मानसिक रूप से आप बहुत तरोताजा महसूस करेंगे. प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा समय बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

वित्त और निवेश (Finance)
आर्थिक पक्ष आज बहुत मजबूत रहने वाला है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आकस्मिक धन लाभ (Sudden Gain) के प्रबल योग हैं. शेयर मार्केट या पुराने निवेश से बड़ा फायदा हो सकता है. लक्ष्मी योग के कारण धन की आवक बढ़ेगी और आप भविष्य की बड़ी योजनाओं के लिए निवेश कर पाएंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
भाग्यशाली अंक: 8
अनलक्की अंक: 2

आज का विशेष उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. उत्तर-पूर्व दिशा में मुख करके काम करना आपके लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 15 May 2026: धनु राशि कोर्ट-कचहरी के फैसलों से मिलेगी बड़ी मानसिक शांति, कॉम्पिटिटर को पछाड़कर जीतेंगे बाजी
धनु राशिफल 15 मई 2026 कोर्ट-कचहरी के फैसलों से मिलेगी बड़ी मानसिक शांति, कॉम्पिटिटर को पछाड़कर जीतेंगे बाजी
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 May 2026: वृश्चिक राशि आज बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स, सीईओ के साथ मीटिंग खोलेगी किस्मत के द्वार
वृश्चिक राशिफल 15 मई 2026 आज बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स, सीईओ के साथ मीटिंग खोलेगी किस्मत के द्वार
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 15 May 2026: तुला राशि पुराने स्टॉक से कमाएंगे मोटा मुनाफा, बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट को मिलेगी तुरंत मंजूरी
तुला राशिफल 15 मई 2026 पुराने स्टॉक से कमाएंगे मोटा मुनाफा, बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट को मिलेगी तुरंत मंजूरी
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 15 May 2026: कन्या राशि ऑफिस में को-वर्कर कर सकते हैं आपकी मेहनत की चोरी, चिड़चिड़े स्वभाव से बिगड़ेगा माहौल
कन्या राशिफल 15 मई 2026 ऑफिस में को-वर्कर कर सकते हैं आपकी मेहनत की चोरी, चिड़चिड़े स्वभाव से बिगड़ेगा माहौल
Advertisement

वीडियोज

UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Wholesale Inflation | Sandeep Chaudhary: PM अपील के बाद महंगाई का महा-विस्फोट | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
नीट पेपर लीक पर बवाल के बाद एक्शन में शिक्षा मंत्री, देर रात बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जानें क्या हुई चर्चा
दिल्ली NCR
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
आबकारी नीति केस से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, अरविंद केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई'
आईपीएल 2026
CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित
CSK को संग ले डूबेगी ऋषभ पंत की LSG, लखनऊ से हारते ही चेन्नई होगी बाहर! समझें प्लेऑफ का गणित
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
केरलम के नए CM सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सरकार बनाने का दावा किया पेश, जानें कब होगा शपथ ग्रहण
बिहार
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
7 बजते ही गूंजी सायरन की आवाज, पटना सहित बिहार के 6 जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट
टेक्नोलॉजी
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
AI से पूछो सेहत के राज, लोन की बात या करियर की टेंशन! किसी को नहीं बताएगा WhatsApp का नया फीचर
शिक्षा
UPSC CSE 2026: यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक
यूपीएससी परीक्षा से पहले जारी होंगे ई-एडमिट कार्ड, यहां मिलेगी डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget