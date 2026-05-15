Aaj ka Dhanu Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08:15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखद और धनदायक रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके 5वें भाव में विराजमान हैं, जो आकस्मिक धन लाभ और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं. आज आयुष्मान, लक्ष्मी, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सफल रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज आप एक विजेता की तरह उभरेंगे. आयुष्मान, लक्ष्मी और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेसमैन आज मार्केट में एक 'लीडर' के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे और अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देंगे. यदि कोर्ट-कचहरी में कोई पुराना मामला चल रहा है, तो आज उसका निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे बड़ी मानसिक शांति मिलेगी. किसी भी नई डील के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का समय उत्तम है. उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा में की गई डील आपके लिए भविष्य में वरदान साबित होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

एम्प्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन भाग्य का साथ लेकर आया है. आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ा रहेगा कि बिना किसी के सपोर्ट के भी आप कठिन काम आसानी से निपटा लेंगे. कार्यक्षेत्र पर आपके समय प्रबंधन की सराहना होगी. काम समय पर पूरा होने के कारण आप शाम का वक्त अपने परिवार को दे पाएंगे. कार्यस्थल पर आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और धार्मिकता का समावेश रहेगा. शाम का समय परिवार के साथ किसी मांगलिक या धार्मिक उत्सव में बीत सकता है, जो आपको आत्मिक सुकून प्रदान करेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके हर काम को सफल बनाएगा और घर की सुख-समृद्धि (बरकत) में इजाफा करेगा. संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन प्रेरणादायी है. विकट और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आपकी कला या प्रदर्शन पब्लिक के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगी. समाज के किसी प्रतिष्ठित मंच पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है. छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और वे जटिल विषयों को आसानी से समझ पाएंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन अनुशासन का फल देने वाला है. रात को समय पर सोने की आपकी अच्छी आदत आज आपकी आँखों की रोशनी और दिमाग की सतर्कता को काफी बेहतर बनाने वाली साबित होगी. मानसिक रूप से आप बहुत तरोताजा महसूस करेंगे. प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा समय बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक पक्ष आज बहुत मजबूत रहने वाला है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आकस्मिक धन लाभ (Sudden Gain) के प्रबल योग हैं. शेयर मार्केट या पुराने निवेश से बड़ा फायदा हो सकता है. लक्ष्मी योग के कारण धन की आवक बढ़ेगी और आप भविष्य की बड़ी योजनाओं के लिए निवेश कर पाएंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 8

अनलक्की अंक: 2

आज का विशेष उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. उत्तर-पूर्व दिशा में मुख करके काम करना आपके लिए शुभ रहेगा.

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