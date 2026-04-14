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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 14 April 2026: एन्सेस्ट्रल बिजनेस में मिलेगा बड़ा टेंडर और नेटवर्किंग से चमकेगा करियर, जानें आज का शुभ समय

Aaj ka Dhanu Rashifal 14 April 2026: एन्सेस्ट्रल बिजनेस में मिलेगा बड़ा टेंडर और नेटवर्किंग से चमकेगा करियर, जानें आज का शुभ समय

Saggitarius Horoscope: धनु राशिफल 14 अप्रैल 2026 बिजनेस में बड़े टेंडर और मुनाफे के योग. नेटवर्किंग से मिलेंगे करियर के नए ऑफर. भाई-बहनों का मिलेगा साथ. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Apr 2026 02:40 AM (IST)
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  • धनु राशि: साहस, पराक्रम व आर्थिक पक्ष में वृद्धि के योग।
  • व्यापार: पुरानी छवि से टेंडर हासिल, आय स्रोत बढ़ेंगे।
  • करियर: डिजिटल नेटवर्किंग से नए अवसर, प्रशंसा मिलेगी।
  • स्वास्थ्य: हृदय स्वास्थ्य सुधरेगा, परिवारिक शांति बनी रहेगी।

Aaj ka Dhanu Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आया है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम व भाई-बहन भाव) में गोचर कर रहे हैं. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको साहसी बनाएगा और रिश्तेदारों व मित्रों के साथ आपके संबंधों को प्रगाढ़ करेगा. वाशि, सुनफा और शुक्ल योग का शुभ संयोग आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा. हालांकि, कुंभ राशि में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से भाई-बहनों के साथ बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें और भ्रम की स्थिति से बचें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. यदि आप पुश्तैनी बिजनेस (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो अपनी पुरानी छवि और साख का लाभ उठाकर आज आप कोई बड़ा टेंडर हासिल करने में सफल रहेंगे. मार्केट ट्रेंड्स को समय से पहले भांप लेने की आपकी अद्भुत क्षमता आपको प्रतिद्वंद्वियों से बहुत आगे ले जाएगी. शुक्ल योग के प्रभाव से पार्टनरशिप के कामों में उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होगा और आय के नए स्रोत खुलने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय श्रेष्ठ है.

 जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन डिजिटल नेटवर्किंग के लिहाज से बेहतरीन है. लिंक्डइन या अन्य प्रोफेशनल नेटवर्क्स पर आपकी प्रोफाइल आज किसी बड़े रिक्रूटर की नजर में आ सकती है, जिससे भविष्य में करियर को नया मोड़ मिलेगा. प्रशासनिक सेवा (Administrative Services) से जुड़े लोगों को आज उनके शानदार कार्यों के लिए जनता और सरकार दोनों से प्रशंसा प्राप्त होगी. ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए नवाचार (Innovation) आम जनता के काम को आसान बनाएंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

 शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों के लिए आज का दिन स्वर्णिम है. खेल के मैदान पर आपका प्रदर्शन लाजवाब रहेगा और आपको मेडल या कोई बड़ी ट्रॉफी जीतने के सुनहरे मौके मिलेंगे. आपका स्टैमिना और ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अनुकूल है, विशेषकर जो तकनीकी या प्रशासनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. भाई-बहनों की मदद से आज आपकी पढ़ाई से जुड़ी कोई बड़ी बाधा दूर हो सकती है.

 लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)
पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और उनकी मदद करना आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, जो न केवल सुखद होगी बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करेगी. स्वास्थ्य के मोर्चे पर दिन सकारात्मक है; हृदय स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्टैमिना बढ़ेगा. योग और ध्यान के लिए आज का समय बहुत फलदायी है. उत्तर दिशा की यात्रा करना आज आपके लिए शुभ रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 लकी कलर: येलो (Yellow)
 लकी नंबर: 9
 अनलकी नंबर: 6
 आज का विशेष उपाय: दोपहर 03:00 से 04:30 (राहुकाल) के दौरान महत्वपूर्ण कार्यों से बचें. ग्रहण दोष की शांति के लिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पीले फल दान करें.

FAQs

1. आज पुश्तैनी व्यापार में सफलता के क्या योग हैं?
आज आपकी पुरानी मार्केट इमेज और गुडविल की मदद से कोई बड़ा सरकारी या प्राइवेट टेंडर आपको मिल सकता है.

2. करियर के नए अवसरों के लिए आज क्या करें?
आज अपनी प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट रखें; बड़े रिक्रूटर्स की ओर से आपको शॉर्टलिस्ट किए जाने के प्रबल संकेत हैं.

3. ग्रहण दोष का प्रभाव कम करने के लिए क्या उपाय करें?
रिश्तेदारों और भाई-बहनों की मदद करें और मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Apr 2026 02:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal

Frequently Asked Questions

आज पुश्तैनी व्यापार में सफलता के क्या योग हैं?

आज आपकी पुरानी मार्केट इमेज और गुडविल की मदद से कोई बड़ा सरकारी या प्राइवेट टेंडर आपको मिल सकता है.

करियर के नए अवसरों के लिए आज क्या करें?

आज अपनी प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट रखें; बड़े रिक्रूटर्स की ओर से आपको शॉर्टलिस्ट किए जाने के प्रबल संकेत हैं.

ग्रहण दोष का प्रभाव कम करने के लिए क्या उपाय करें?

रिश्तेदारों और भाई-बहनों की मदद करें और मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पीले फल दान करें.

खेल के मैदान पर खिलाड़ियों के लिए आज कैसा दिन रहेगा?

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन स्वर्णिम है, जहाँ वे मेडल या बड़ी ट्रॉफी जीतने के सुनहरे मौके पा सकते हैं.

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