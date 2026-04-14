Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धनु राशि: साहस, पराक्रम व आर्थिक पक्ष में वृद्धि के योग।

व्यापार: पुरानी छवि से टेंडर हासिल, आय स्रोत बढ़ेंगे।

करियर: डिजिटल नेटवर्किंग से नए अवसर, प्रशंसा मिलेगी।

स्वास्थ्य: हृदय स्वास्थ्य सुधरेगा, परिवारिक शांति बनी रहेगी।

Aaj ka Dhanu Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आया है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम व भाई-बहन भाव) में गोचर कर रहे हैं. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको साहसी बनाएगा और रिश्तेदारों व मित्रों के साथ आपके संबंधों को प्रगाढ़ करेगा. वाशि, सुनफा और शुक्ल योग का शुभ संयोग आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा. हालांकि, कुंभ राशि में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से भाई-बहनों के साथ बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें और भ्रम की स्थिति से बचें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. यदि आप पुश्तैनी बिजनेस (Ancestral Business) से जुड़े हैं, तो अपनी पुरानी छवि और साख का लाभ उठाकर आज आप कोई बड़ा टेंडर हासिल करने में सफल रहेंगे. मार्केट ट्रेंड्स को समय से पहले भांप लेने की आपकी अद्भुत क्षमता आपको प्रतिद्वंद्वियों से बहुत आगे ले जाएगी. शुक्ल योग के प्रभाव से पार्टनरशिप के कामों में उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होगा और आय के नए स्रोत खुलने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय श्रेष्ठ है.

जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन डिजिटल नेटवर्किंग के लिहाज से बेहतरीन है. लिंक्डइन या अन्य प्रोफेशनल नेटवर्क्स पर आपकी प्रोफाइल आज किसी बड़े रिक्रूटर की नजर में आ सकती है, जिससे भविष्य में करियर को नया मोड़ मिलेगा. प्रशासनिक सेवा (Administrative Services) से जुड़े लोगों को आज उनके शानदार कार्यों के लिए जनता और सरकार दोनों से प्रशंसा प्राप्त होगी. ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए नवाचार (Innovation) आम जनता के काम को आसान बनाएंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन स्वर्णिम है. खेल के मैदान पर आपका प्रदर्शन लाजवाब रहेगा और आपको मेडल या कोई बड़ी ट्रॉफी जीतने के सुनहरे मौके मिलेंगे. आपका स्टैमिना और ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अनुकूल है, विशेषकर जो तकनीकी या प्रशासनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. भाई-बहनों की मदद से आज आपकी पढ़ाई से जुड़ी कोई बड़ी बाधा दूर हो सकती है.

लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और उनकी मदद करना आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, जो न केवल सुखद होगी बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करेगी. स्वास्थ्य के मोर्चे पर दिन सकारात्मक है; हृदय स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्टैमिना बढ़ेगा. योग और ध्यान के लिए आज का समय बहुत फलदायी है. उत्तर दिशा की यात्रा करना आज आपके लिए शुभ रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी कलर: येलो (Yellow)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 6

आज का विशेष उपाय: दोपहर 03:00 से 04:30 (राहुकाल) के दौरान महत्वपूर्ण कार्यों से बचें. ग्रहण दोष की शांति के लिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पीले फल दान करें.

FAQs

1. आज पुश्तैनी व्यापार में सफलता के क्या योग हैं?

आज आपकी पुरानी मार्केट इमेज और गुडविल की मदद से कोई बड़ा सरकारी या प्राइवेट टेंडर आपको मिल सकता है.

2. करियर के नए अवसरों के लिए आज क्या करें?

आज अपनी प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट रखें; बड़े रिक्रूटर्स की ओर से आपको शॉर्टलिस्ट किए जाने के प्रबल संकेत हैं.

3. ग्रहण दोष का प्रभाव कम करने के लिए क्या उपाय करें?

रिश्तेदारों और भाई-बहनों की मदद करें और मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.

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