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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 10 May 2026: धनु राशि बिजनेस में बड़े टेंडर मिलने से चमकेगी किस्मत और वर्कप्लेस पॉलिटिक्स का होगा अंत

Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 May 2026: धनु राशि बिजनेस में बड़े टेंडर मिलने से चमकेगी किस्मत और वर्कप्लेस पॉलिटिक्स का होगा अंत

Sagittarius Horoscope 10 May 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन बड़े टेंडर और विरोधियों पर जीत का है. क्या आज आपको मिलेगी नई स्कॉलरशिप? जानिए धनु राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:40 AM (IST)
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  • ब्रह्म योग से करियर बाधाएं दूर, पराक्रम में वृद्धि होगी।
  • व्यापार में बड़ी सरकारी टेंडर मिलने की प्रबल संभावना है।
  • कार्यक्षेत्र की गलतफहमियां समाप्त, धुर विरोधी मित्र बनेंगे।
  • पारिवारिक खुशियों में वृद्धि, छोटी बहन पर ध्यान दें।
  • विद्यार्थियों को उपलब्धि, कलाकृतियों को मिल सकती है सराहना।
  • बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छाती में समस्या संभव।

Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशि के लोगों के लिए विजय और मानसिक शांति का संदेश लेकर आया है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज ब्रह्म योग का शुभ प्रभाव आपके करियर की सभी बाधाओं को दूर करेगा.

चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी. हालांकि, आज आपको अपनी छोटी बहन की संगति और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन असाधारण उपलब्धियों वाला रहेगा. बिजनेसमैन अपनी कार्यकुशलता और सूझबूझ से बड़े सरकारी या प्राइवेट टेंडर अपनी झोली में डालने में सफल होंगे. पुराने ऋणों के निपटारे और वित्तीय संस्थानों के साथ बेहतर तालमेल के कारण आपकी क्रेडिट रेटिंग में जबरदस्त सुधार होगा, जो भविष्य के बड़े निवेशों के लिए शुभ संकेत है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और संचित धन में वृद्धि होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन 'पॉलिटिक्स' के अंत का है. ब्रह्म योग बनने से वर्कप्लेस पर चली आ रही सारी गलतफहमियां समाप्त हो जाएंगी और आपके धुर विरोधी भी आज मित्र बनकर आपके सामने आएंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज किसी अन्य कंपनी से नए और आकर्षक जॉब ऑफर मिल सकते हैं. आपकी वर्किंग स्टाइल की सराहना आज मैनेजमेंट के उच्च स्तर पर होगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या शांत प्राकृतिक जगह पर जाने की योजना अत्यंत सुखद रहेगी, जिससे पुराने आपसी मतभेद पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे. रिश्तों में पारदर्शिता और प्रेम बढ़ेगा. हालांकि, चन्द्रमा की स्थिति को देखते हुए अपनी छोटी बहन की संगति और गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए जरूरी है ताकि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. मानसिक रूप से आप बहुत शांत महसूस करेंगे, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी. आपकी किसी कलाकृति को किसी बड़े संस्थान द्वारा सराहा जा सकता है या आपको कोई नई स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकती है. जो छात्र शोध कार्य से जुड़े हैं, उन्हें आज अपने प्रोजेक्ट में कोई महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज बुजुर्गों के प्रति सजग रहना होगा. घर के बड़े-बुजुर्गों को विशेष रूप से छाती में जकड़न या कफ से जुड़ी गंभीर समस्या घेर सकती है, जिससे रात की नींद प्रभावित हो सकती है. उनके खान-पान और दवाइयों का विशेष ध्यान रखें. आपका अपना स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और ठंडी चीजों के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर का तिलक अर्पित करें. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, गाय को घी लगी रोटी खिलाना आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन विजय और मानसिक शांति का संदेश लेकर आया है. ब्रह्म योग के शुभ प्रभाव से करियर की बाधाएं दूर होंगी और पराक्रम में वृद्धि होगी.

व्यापार और धन के मामले में धनु राशि वालों को क्या लाभ होगा?

आज का दिन व्यापारिक उपलब्धियों वाला रहेगा. कार्यकुशलता से बड़े टेंडर मिल सकते हैं और पुराने ऋणों के निपटारे से क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज क्या खास है?

कार्यक्षेत्र में गलतफहमियां समाप्त होंगी और विरोधी मित्र बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को आकर्षक जॉब ऑफर मिल सकते हैं और मैनेजमेंट आपके काम की सराहना करेगा.

पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव आएगा?

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. परिवार के साथ धार्मिक या प्राकृतिक स्थान पर जाने की योजना सुखद रहेगी, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे.

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए यह उपलब्धियों भरा दिन है. एकाग्रता बढ़ेगी, कलाकृतियों की सराहना हो सकती है या नई स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकती है.

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