Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्रह्म योग से करियर बाधाएं दूर, पराक्रम में वृद्धि होगी।

व्यापार में बड़ी सरकारी टेंडर मिलने की प्रबल संभावना है।

कार्यक्षेत्र की गलतफहमियां समाप्त, धुर विरोधी मित्र बनेंगे।

पारिवारिक खुशियों में वृद्धि, छोटी बहन पर ध्यान दें।

विद्यार्थियों को उपलब्धि, कलाकृतियों को मिल सकती है सराहना।

बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छाती में समस्या संभव।

Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशि के लोगों के लिए विजय और मानसिक शांति का संदेश लेकर आया है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज ब्रह्म योग का शुभ प्रभाव आपके करियर की सभी बाधाओं को दूर करेगा.

चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी. हालांकि, आज आपको अपनी छोटी बहन की संगति और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन असाधारण उपलब्धियों वाला रहेगा. बिजनेसमैन अपनी कार्यकुशलता और सूझबूझ से बड़े सरकारी या प्राइवेट टेंडर अपनी झोली में डालने में सफल होंगे. पुराने ऋणों के निपटारे और वित्तीय संस्थानों के साथ बेहतर तालमेल के कारण आपकी क्रेडिट रेटिंग में जबरदस्त सुधार होगा, जो भविष्य के बड़े निवेशों के लिए शुभ संकेत है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और संचित धन में वृद्धि होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन 'पॉलिटिक्स' के अंत का है. ब्रह्म योग बनने से वर्कप्लेस पर चली आ रही सारी गलतफहमियां समाप्त हो जाएंगी और आपके धुर विरोधी भी आज मित्र बनकर आपके सामने आएंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज किसी अन्य कंपनी से नए और आकर्षक जॉब ऑफर मिल सकते हैं. आपकी वर्किंग स्टाइल की सराहना आज मैनेजमेंट के उच्च स्तर पर होगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या शांत प्राकृतिक जगह पर जाने की योजना अत्यंत सुखद रहेगी, जिससे पुराने आपसी मतभेद पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे. रिश्तों में पारदर्शिता और प्रेम बढ़ेगा. हालांकि, चन्द्रमा की स्थिति को देखते हुए अपनी छोटी बहन की संगति और गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए जरूरी है ताकि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. मानसिक रूप से आप बहुत शांत महसूस करेंगे, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी. आपकी किसी कलाकृति को किसी बड़े संस्थान द्वारा सराहा जा सकता है या आपको कोई नई स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकती है. जो छात्र शोध कार्य से जुड़े हैं, उन्हें आज अपने प्रोजेक्ट में कोई महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज बुजुर्गों के प्रति सजग रहना होगा. घर के बड़े-बुजुर्गों को विशेष रूप से छाती में जकड़न या कफ से जुड़ी गंभीर समस्या घेर सकती है, जिससे रात की नींद प्रभावित हो सकती है. उनके खान-पान और दवाइयों का विशेष ध्यान रखें. आपका अपना स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और ठंडी चीजों के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर का तिलक अर्पित करें. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, गाय को घी लगी रोटी खिलाना आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा.

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