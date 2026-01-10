हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSagittarius Rashifal 10 January 2026: धनु राशि करियर बदलने का मौका है लेकिन एक गलत फैसला भविष्य बिगाड़ सकता है

Sagittarius Horoscope 10 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 02:40 AM (IST)
Dhanu Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दसवें भाव में स्थित है, जिससे करियर, नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में बदलाव और प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. आज का दिन आपके लिए नई दिशा और नए अवसर लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. परिवार के किसी बुजुर्ग की तबीयत में सुधार आने से मानसिक सुकून मिलेगा. फिर भी भागदौड़ और काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय पर आराम और संतुलित आहार लें.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए दिन कई गोल्डन चांस लेकर आएगा. नए व्यापार या नई शाखा शुरू करने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी रहेगा. यदि संभव हो तो बड़े फैसले 14 जनवरी के बाद लें, तब ग्रहों का सहयोग अधिक मिलेगा. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए नेटवर्क बढ़ाना बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मजबूत संपर्क भविष्य में बड़े ऑर्डर और लाभ दिला सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल

जॉब प्रोफाइल में बदलाव के संकेत हैं, जिससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या आपको नई भूमिका मिल सकती है. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें ऑनलाइन जॉब पोर्टल और प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की मदद लेनी चाहिए, इससे योग्यतानुसार नौकरी मिलने की संभावना मजबूत होगी. आज आपके काम को सीनियर्स नोटिस कर सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. रेंट पर रहने वाले लोग अपना घर लेने की योजना बना सकते हैं. निवेश से पहले बजट बनाकर चलें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का वित्तीय दबाव न आए.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी. जीवनसाथी की भावनाओं पर विशेष ध्यान दें और उनके साथ खुलकर बातचीत करें, इससे गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता मजबूत होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

आर्ट्स और मैनेजमेंट से जुड़े छात्रों को आज कड़ी मेहनत करनी होगी. लगातार अभ्यास और अनुशासन से ही वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकेंगे.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

शुभ रंग: ब्राउन
शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 5

उपाय: आज गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, इससे गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और करियर में स्थिरता आएगी.

FAQs

1. क्या आज नौकरी बदलने का सही समय है?
हाँ, जॉब प्रोफाइल में बदलाव के योग बन रहे हैं, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.

2. क्या नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है?
अभी योजना बनाएं, पर 14 जनवरी के बाद शुरुआत करना ज्यादा शुभ रहेगा.

3. क्या पारिवारिक जीवन में सुधार होगा?
हाँ, बुजुर्गों की सेहत में सुधार और आपसी समय से पारिवारिक सुख बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Jan 2026 02:40 AM (IST)
Horoscope Today Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Rashifal 2026
Embed widget