Dhanu Rashifal 10 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दसवें भाव में स्थित है, जिससे करियर, नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में बदलाव और प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. आज का दिन आपके लिए नई दिशा और नए अवसर लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. परिवार के किसी बुजुर्ग की तबीयत में सुधार आने से मानसिक सुकून मिलेगा. फिर भी भागदौड़ और काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय पर आराम और संतुलित आहार लें.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए दिन कई गोल्डन चांस लेकर आएगा. नए व्यापार या नई शाखा शुरू करने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी रहेगा. यदि संभव हो तो बड़े फैसले 14 जनवरी के बाद लें, तब ग्रहों का सहयोग अधिक मिलेगा. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए नेटवर्क बढ़ाना बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मजबूत संपर्क भविष्य में बड़े ऑर्डर और लाभ दिला सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल

जॉब प्रोफाइल में बदलाव के संकेत हैं, जिससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या आपको नई भूमिका मिल सकती है. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें ऑनलाइन जॉब पोर्टल और प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की मदद लेनी चाहिए, इससे योग्यतानुसार नौकरी मिलने की संभावना मजबूत होगी. आज आपके काम को सीनियर्स नोटिस कर सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. रेंट पर रहने वाले लोग अपना घर लेने की योजना बना सकते हैं. निवेश से पहले बजट बनाकर चलें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का वित्तीय दबाव न आए.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी. जीवनसाथी की भावनाओं पर विशेष ध्यान दें और उनके साथ खुलकर बातचीत करें, इससे गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ता मजबूत होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

आर्ट्स और मैनेजमेंट से जुड़े छात्रों को आज कड़ी मेहनत करनी होगी. लगातार अभ्यास और अनुशासन से ही वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकेंगे.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

शुभ रंग: ब्राउन

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

उपाय: आज गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, इससे गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और करियर में स्थिरता आएगी.

FAQs

1. क्या आज नौकरी बदलने का सही समय है?

हाँ, जॉब प्रोफाइल में बदलाव के योग बन रहे हैं, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.

2. क्या नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है?

अभी योजना बनाएं, पर 14 जनवरी के बाद शुरुआत करना ज्यादा शुभ रहेगा.

3. क्या पारिवारिक जीवन में सुधार होगा?

हाँ, बुजुर्गों की सेहत में सुधार और आपसी समय से पारिवारिक सुख बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.