Dainik Rashifal 23 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार के पावन संयोग के साथ आज 23 सितंबर 2026 का दिन ग्रहों की दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और फलदायी रहने वाला है. आज श्रवण उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र के साथ बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, सुकर्मा योग और पारिजात योग का महासंयोग बन रहा है. रात्रि 09:57 के बाद चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे.

यह खगोलीय स्थिति मेष, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों, मनपसंद नौकरी और व्यापार में बंपर मुनाफे के द्वार खोलेगी, वहीं मिथुन और कुंभ राशि के लोगों को विरोधियों और दस्तावेजी गलतियों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. नए व्यापारिक कार्यों की शुरुआत के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया अत्यंत फलदायी रहेगा (दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा). ज्योतिषी सुरेश श्रीमाली के अनुसार, जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत भविष्यफल, लकी नंबर, शुभ रंग और विशेष उपाय.

पंचांग एवं विशेष मुहूर्त (23 सितंबर 2026)

तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी (रात्रि 10:51 तक), उपरांत त्रयोदशी.

भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी (रात्रि 10:51 तक), उपरांत त्रयोदशी. नक्षत्र: श्रवण (सुबह 09:09 तक), उपरांत धनिष्ठा.

श्रवण (सुबह 09:09 तक), उपरांत धनिष्ठा. शुभ योग: बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, सुकर्मा योग, पारिजात योग, वाशि, सुनफा तथा मालव्य/भद्र योग.

बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, सुकर्मा योग, पारिजात योग, वाशि, सुनफा तथा मालव्य/भद्र योग. शुभ चौघड़िया (शुभ कार्य के लिए):

सुबह: 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत)

07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत) शाम: 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ)

05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ) राहुकाल (वर्जित समय): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक.

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक. शुभ दिशा शूल: उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

करियर: ऑफिस में व्यवस्था उत्तम बनी रहेगी और आपके परिश्रम के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. मंगल-बुध के 3-11 संबंध से वरिष्ठों, कनिष्ठों और सहकर्मियों से तालमेल बेहतर रहेगा; किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या कार्यभार की जिम्मेदारी मिल सकती है. मार्केटिंग कर्मियों को विवादित संगति से दूर रहना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: सुकर्मा योग के प्रभाव से व्यापारियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ और उन्नति दायक रहेगा. त्योहारी मांग को देखते हुए अपने पुराने व्यावसायिक अनुभव का पूरा लाभ उठाएं. अनुभवी बुजुर्गों की सलाह नए उद्यमियों को बड़ा आर्थिक लाभ दिलाएगी.

सेहत: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें. दिनचर्या को अनुशासित रखें और मौसमी बदलावों से बचाव करें.

दांपत्य जीवन: परिवार आपकी प्राथमिकता रहेगा. मित्र और रिश्तेदार आपके सुख-सौभाग्य में सहायक बनेंगे. जीवनसाथी का भरपूर स्नेह और समर्थन मिलेगा.

उपाय: भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 1)

वृषभ राशि

करियर: अपनी कार्यकुशलता और योग्यता के बल पर कार्यक्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव बनाए रखेंगे. हालांकि करियर की चुनौतियों के कारण आय में अस्थायी ठहराव महसूस हो सकता है; धैर्यपूर्वक काम करते रहें.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा, परंतु दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता से बचें. मंगल-बुध के शुभ संबंध से व्यापार वृद्धि के योग बनेंगे और वित्तीय स्थिति सुधरेगी. जिन जातकों ने ऋण (लोन) के लिए आवेदन किया है, उन्हें शुभ समाचार मिलेगा.

सेहत: मानसिक रूप से व्यर्थ की चिंताओं और भागदौड़ से बचें. सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर शांत रहना स्वास्थ्य के लिए हितकर रहेगा.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक वातावरण सामान्य और सुखद रहेगा. घर-परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के आपके प्रयास सफल होंगे.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध व अक्षत चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जप करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 5)

मिथुन राशि

करियर: अष्टम भाव का चंद्रमा होने से कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं. महत्वपूर्ण ईमेल, दस्तावेज या पत्राचार में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचें. वरिष्ठ अधिकारियों की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया न दें और हठधर्मिता से बचें.

आर्थिक स्थिति: बाजार में प्रतिस्पर्धियों की मजबूत रणनीति के कारण व्यापार पर कुछ असर पड़ सकता है. पब्लिक डीलिंग करते समय ग्राहकों से वाद-विवाद न करें, अन्यथा आर्थिक क्षति हो सकती है.

सेहत: मानसिक तनाव और आर्थिक चिंताओं के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है; पर्याप्त नींद लें.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से गलतफहमी या विवाद की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ आपसी संवाद बनाए रखें और संयम बरतें.

उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

(लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 3)

कर्क राशि

करियर: सप्तम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका संचार कौशल प्रभावशाली रहेगा और आप लोगों को आसानी से प्रभावित करेंगे. जल्दबाजी में काम करने से बचें ताकि दोबारा मेहनत न करनी पड़े. करियर से जुड़ी रुकावटें दूर होंगी.

आर्थिक स्थिति: सुकर्मा योग के चलते पब्लिक रिलेशंस, मीडिया और त्योहारी कारोबार से जुड़े लोगों को शानदार आर्थिक मुनाफा होगा. पुराने ग्राहकों के नेटवर्क को सक्रिय रखें. पूर्व की गई बचत कठिन समय में बड़ा संबल बनेगी.

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और दिन ऊर्जावान बना रहेगा. शारीरिक व मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी और माता के बीच मधुर संबंध रहने से घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. पारिवारिक तालमेल मजबूत रहेगा.

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.

(लकी कलर: व्हाइट | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 6)

सिंह राशि

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों व कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान दें; उनका अनुभव कार्यगति को बढ़ाएगा. नए कर्मचारियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए धैर्य और एकाग्रता बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: सुकर्मा योग के प्रभाव से नए संपर्क बनेंगे, जिससे व्यापार में उत्तरोत्तर प्रगति होगी और प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा; ग्राहकों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखें.

सेहत: षष्ठ भाव का चंद्रमा होने से स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. अज्ञात भय और मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान का सहारा लें.

दांपत्य जीवन: मंगल-बुध के संबंध से अविवाहित जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. दांपत्य जीवन में समझदारी से शांति बनी रहेगी.

उपाय: प्रातः तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 9)

कन्या राशि

करियर: सुकर्मा योग के प्रभाव से नई उपलब्धियां आपके सामने आएंगी. कार्यक्षेत्र में चल रही राजनीति से स्वयं को दूर रखें. मंगल-बुध के शुभ प्रभाव से प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा लगाएं; सफलता अवश्य मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारियों को बड़ा आर्थिक मुनाफा होगा, जिससे पुराने नुकसान की भरपाई संभव होगी. निर्णय लेने में ज्यादा समय न गंवाएं; अवसरों का तुरंत लाभ उठाएं.

सेहत: योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें ताकि शरीर में लचीलापन और स्फूर्ति बनी रहे.

दांपत्य जीवन: पंचम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से बच्चों और परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतेगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

उपाय: श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलाएं.

(लकी कलर: रेड | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 7)

करियर: कार्यस्थल पर व्यर्थ की चिंताओं से बचें; चिड़चिड़ापन आपकी छवि को प्रभावित कर सकता है. नेटवर्किंग और सेल्स से जुड़े लोगों को सतर्क रहना होगा क्योंकि विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. सोच-समझकर ही अपनी बात रखें.

आर्थिक स्थिति: चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से भौतिक संसाधनों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. व्यावसायिक साझेदारों के साथ लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें. बनाई गई योजनाएं थोड़ी टल सकती हैं, हालांकि आर्थिक संकट नहीं रहेगा.

सेहत: स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को अनदेखा न करें; समय पर चिकित्सकीय परामर्श लें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक रिश्तों की मजबूती के लिए सभी के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें. कटु वाणी का प्रयोग करने से बचें.

उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित द्रव्य या सफेद मिठाई अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 3)

वृश्चिक राशि

करियर: कार्यप्रणाली में बदलाव के कारण कामकाजी महिलाओं को शुरुआत में तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, कार्यस्थल पर पुराना कड़वा अनुभव भी अनुकूल स्थिति में बदल जाएगा.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक मामलों में त्वरित निर्णय लें; अत्यधिक सोच-विचार से लाभ के अवसर हाथ से निकल सकते हैं. पुरानी योजनाओं को पुनः लागू करने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे या शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय शुभ रहेगा. नए कारोबारियों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.

सेहत: दिनभर ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, मानसिक उत्साह बना रहेगा.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के पूर्ण सहयोग से रुके हुए घरेलू कार्य पूरे होंगे. छोटे भाई-बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे.

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल व सिंदूर अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करें.

(लकी कलर: ग्रीन | लकी नंबर: 9 | अनलकी नंबर: 7)

धनु राशि

करियर: ऑफिस में सभी के साथ सौहार्दपूर्ण समय बीतेगा जिससे काम में मन लगेगा. मंगल-बुध के 3-11 संबंध के कारण अधिकारियों द्वारा आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. मार्केटिंग कर्मी जल्दबाजी में फैसले न लें.

आर्थिक स्थिति: द्वितीय भाव का चंद्रमा वित्तीय स्थिति को बेहद मजबूत बनाएगा. त्योहारी सीजन के लिए स्टॉक का प्रबंधन स्वयं करें. कारोबार विस्तार की नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 या शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा.

सेहत: पुरानी चोट या शारीरिक दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है; भारी वजन उठाने या अधिक श्रम से बचें.

दांपत्य जीवन: परिवार में सुख-शांति रहेगी और धन की स्थिरता से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प और चने की दाल अर्पित करें, साथ ही गुरु मंत्र का जप करें.

(लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 1)

मकर राशि

करियर: आपकी अपनी राशि में चंद्रमा होने से विवेक और संवेदनशीलता बनी रहेगी. सुकर्मा योग के प्रभाव से युवाओं को मनपसंद नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं. कार्यस्थल पर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर विराम लगेगा; जल्दबाजी में पेंडिंग काम न निपटाएं.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में बिक्री अच्छी रहेगी और सामान्य कारोबार गति पकड़ेगा. प्रभावशाली व्यावसायिक संपर्कों से लाभ होगा. व्यापारिक प्रचार-प्रसार पर जोर दें.

सेहत: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलावों को सहजता से स्वीकार करें और हठधर्मिता से बचें.

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: ब्लैक | लकी नंबर: 3 | अनलकी नंबर: 5)

कुंभ राशि

करियर: द्वादश भाव के चंद्रमा के कारण कार्यस्थल पर तनावपूर्ण वातावरण रह सकता है. विरोधी पीठ पीछे सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

आर्थिक स्थिति: व्यापार में कुछ रुकावटों के कारण मनचाहा लाभ मिलने में विलंब हो सकता है. कारोबार विस्तार की योजनाओं पर अभी और विचार-विमर्श करें. बाजार में किए जाने वाले कार्यों में लापरवाही बिल्कुल न बरतें.

सेहत: मानसिक तनाव और थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें. मौसमी बीमारियों से बचाव रखें.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ावा न दें. जीवनसाथी के साथ बैठकर बातचीत करें और आपसी तालमेल बनाए रखें.

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल या भोजन का दान करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जप करें.

(लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 6)

मीन राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें. ग्रह-गोचर अनुकूल होने से दफ्तर में आपके कार्यों को सफलता मिलेगी. वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा.

आर्थिक स्थिति: एकादश भाव का चंद्रमा बड़े भाई-बहनों और वरिष्ठों से आर्थिक सहयोग दिलाएगा. बाजार में डीलरों और पार्टियों से मधुर संबंध रखें; उनकी सलाह से बड़ा मुनाफा हो सकता है. नए कारोबारी आत्मनिरीक्षण कर आत्मविश्वास बढ़ाएं.

सेहत: मानसिक शांति के लिए घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताएं. सोशल मीडिया पर व्यर्थ की बहस से बचकर समय और ऊर्जा बचाएं.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. बड़ों के आशीर्वाद से घर में शांति का वातावरण रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग बना रहेगा.

उपाय: भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें.

(लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 8)

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