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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPitru Paksha 2026: पूर्णिमा श्राद्ध 26 को और प्रतिपदा 27 को, आखिर पितृ पक्ष किस दिन से मानें?

Pitru Paksha 2026: पूर्णिमा श्राद्ध 26 को और प्रतिपदा 27 को, आखिर पितृ पक्ष किस दिन से मानें?

Pitru Paksha 2026: पंचांग में भाद्रपद पूर्णिमा पर श्राद्ध का ज्रिक है, ऐसे में लोगों में कंफ्यूजन बना है कि पितृ पक्ष 26 या 27 सितंबर कब से शुरू होंगे, पूर्णिमा श्राद्ध कब किया जाएगा, जानें सही तारीख.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Sep 2026 01:11 PM (IST)
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Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष को लेकर लोगों में तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है. वजह है कि 26 सितंबर 2026 को भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध है जबकि 27 सितंबर को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा.

ऐसे में आखिर पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से मानी जाए या 27 सितंबर से ? पंचांग और श्राद्ध परंपरा के अनुसार दोनों दिनों का अपना अलग महत्व है, इसलिए अंतर जानना जरुरी है.

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26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध

पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर शनिवार को है. इसी दिन पूर्णिमा श्राद्ध यानी प्रोष्ठपदी पूर्णिमा श्राद्ध किया जाएगा. भाद्रपद पूर्णिमा के श्राद्ध का अलग विधान है लेकिन इसे अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होने वाले मुख्य पितृ पक्ष की शुरुआत नहीं माना जाता है.

हेमाद्रि और मार्कण्डेय पुराण में भाद्रपद पूर्णिमा पर प्रपितामह से आगे के तीन पितर यानी परदादा से भी ऊपर की तीन पीढ़ियां, नांदीमुख पितर, मातृ पक्ष के पितर मातामह (नाना) आदि के लिए भी इस दिन श्राद्ध का उल्लेख मिलता है.

पितृ पक्ष की शुरुआत 27 सितंबर से 

भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा का श्राद्ध और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होने वाला पितृ पक्ष अलग-अलग माने जाते हैं. पूर्णिमा श्राद्ध पितरों के लिए किया जाने वाला विशेष श्राद्ध है, लेकिन पितृ पक्ष के मुख्य क्रम की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होती है. इसी वजह से 27 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध के साथ पितृ पक्ष का आरंभ माना जाएगा. 

फिर पूर्णिमा तिथि पर मृत्यु वालों का श्राद्ध कब करें

जिस व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई हो उसका नियमित वार्षिक श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा पर नहीं बल्कि पित पृक्ष के आखिरी दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है जो इस साल 10 अक्टूबर 2026 को है. 

ग्रंथों में क्या है पितृ पक्ष का आधार?

धर्मशास्त्रीय परंपरा में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व बताया गया है. मार्कण्डेय पुराण में सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने के दौरान पितरों के लिए पार्वण विधि से श्राद्ध करने का उल्लेख मिलता है

कन्यागते सवितरि दिनानि दश पञ्च च। पार्वणेनैव विधिना तत्र श्राद्धं विधीयते॥ अर्थात सूर्य के कन्या राशि में रहने वाले 15 दिनों में पार्वण विधि से श्राद्ध करने का विधान बताया गया है. यही अवधि आगे चलकर पितृ पक्ष या महालय पक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुई. 

2026 में कब कौन-सा श्राद्ध? (Pitru Paksha 2026 Date)

  • 26 सितंबर 2026, शनिवार - पूर्णिमा श्राद्ध
  • 27 सितंबर 2026, रविवार - प्रतिपदा श्राद्ध
  • 28 सितंबर 2026, सोमवार - द्वितीया श्राद्ध
  • 29 सितंबर 2026, मंगलवार - तृतीया श्राद्ध और महा भरणी श्राद्ध
  • 30 सितंबर 2026 बुधवार - चतुर्थी श्राद्ध और पंचमी श्राद्ध
  • 1 अक्टूबर 2026 गुरुवार - षष्ठी श्राद्ध
  • 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार - सप्तमी श्राद्ध
  • 3 अक्टूबर 2026 शनिवार- अष्टमी श्राद्ध
  • 4 अक्टूबर 2026 रविवार - नवमी श्राद्ध
  • 5 अक्टूबर 2026, सोमवार- दशमी श्राद्ध
  • 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार - एकादशी श्राद्ध
  • 7 अक्टूबर 2026, बुधवार - द्वादशी श्राद्ध और मघा श्राद्ध
  • 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार - त्रयोदशी श्राद्ध
  • 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार - चतुर्दशी श्राद्ध
  • 10 अक्टूबर 2026, शनिवार- सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Sep 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Purnima 2026 Pitru Paksha 2026 Bhadrapad Purnima 2026
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