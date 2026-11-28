Weekly Love Horoscope 29 November to 5 December 2026: नवंबर के अंतिम दिनों से शुरू होकर दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रवेश कर रहा यह समय रिश्तों के मामले में कई महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है. ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति सीधे तौर पर आपके दिल के फैसलों, आपसी संवाद और दांपत्य जीवन को प्रभावित करेगी, चाहे आप सिंगल हों और सच्चे साथी की तलाश कर रहे हों, किसी रिलेशनशिप में हों या शादीशुदा जिंदगी में नया उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हों.

29 नवंबर से 5 दिसंबर 2026 का यह हफ्ता मिथुन, कर्क, तुला, धनु और मीन समेत कई राशियों के लव जीवन में रोमांस, कैंडललाइट डिनर और पुराने प्यार की वापसी के योग लेकर आ रहा है, तो कुछ राशियों को शक, ईर्ष्या और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से बचने की सीख दे रहा है.

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल, लकी नंबर, शुभ रंग और रिश्ते मजबूत करने के विशेष उपाय.

पारिवारिक जीवन: सप्ताह की शुरुआत में भावनात्मक उलझन और परिजनों से विचारों का मतभेद हो सकता है; अपनी बात थोपने के बजाय दूसरों की भावनाओं को समझें.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: शुरुआत में छोटी बात पर बहस की आशंका है, लेकिन आपसी बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी और मध्य सप्ताह से रिश्तों में दोबारा अपनापन बढ़ेगा.

सिंगल्स के लिए सलाह: अचानक एक से अधिक रोमांटिक प्रपोजल मिल सकते हैं. केवल आकर्षण के बजाय दिल और दिमाग दोनों की सुनकर सामने वाले को अच्छी तरह परखें.

लव जीवन के उपाय: बातचीत में धैर्य रखें और सप्ताह में एक दिन पार्टनर के लिए जरूर निकालें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

विशेष उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

2. वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल (Taurus)

पारिवारिक जीवन: विचारों में भिन्नता के कारण गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि आपकी छोटी बात भी किसी अपने को आहत कर सकती है. परिजनों के साथ समय बिताएं.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: जलन, ईर्ष्या और अनावश्यक शक से बचें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. हालांकि समझदारी और संवाद से मतभेद जल्द सुलझ जाएंगे.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी खास के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है; पुराने अनुभवों के डर से नए रिश्ते से दूरी न बनाएं और सामने वाले को समझने के लिए थोड़ा समय दें.

लव जीवन के उपाय: किसी भी बहस को लंबा न खींचें और पारदर्शी संवाद बनाए रखें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: लाल

विशेष उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल का दान करें.

3. मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल (Gemini)

पारिवारिक जीवन: परिवार के सहयोग से निजी जीवन का कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. लव संबंध को शादी तक ले जाने के लिए माता-पिता से बात करने का यह उत्तम समय है.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: कामकाज की व्यस्तता के बीच जीवनसाथी की जरूरतों को नजरअंदाज न करें. साथ में लंच, डिनर या घूमने की योजना बनाने से रिश्ते में ताजगी आएगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी करीबी से उम्मीद से अधिक प्यार और ध्यान मिलेगा. भावनाएं जाहिर करने में संकोच न करें, लेकिन सामने वाले की सहमति का सम्मान करें.

लव जीवन के उपाय: छोटी-छोटी खुशियों को महत्व दें और महत्वपूर्ण निर्णयों में एक-दूसरे की राय अवश्य लें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: क्रीम

विशेष उपाय: बुधवार को भगवान गणेश की पूजा कर दूर्वा अर्पित करें और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई की सामग्री दान करें.

4. कर्क साप्ताहिक लव राशिफल (Cancer)

पारिवारिक जीवन: परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी पुराने घरेलू मतभेद को सुलझाने का अवसर मिलेगा. शांत संवाद से सबका सहयोग प्राप्त होगा.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: पिछले समय से चला आ रहा तनाव कम होगा और रिश्तों में दोबारा मिठास लौटेगी. साथ समय बिताने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के अवसर मिलेंगे.

सिंगल्स के लिए सलाह: सच्चे प्यार की तलाश पूरी हो सकती है. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जीवन में उत्साह लाएगी, फिर भी बड़ा फैसला लेने से पहले समझने का समय दें.

लव जीवन के उपाय: साथी की बातों को ध्यान से सुनें और पुरानी शिकायतों को रिश्ते में जगह न दें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: वॉयलेट

विशेष उपाय: सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

5. सिंह साप्ताहिक लव राशिफल (Leo)

पारिवारिक जीवन: बातचीत में वाणी पर संयम रखें; अपनी बात मनवाने की जिद घर में तनाव दे सकती है. किसी परिजन को आपकी सलाह या सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी आपसे अधिक समय और भावनात्मक सहयोग की अपेक्षा रखेंगे. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्ते को लेकर गलत धारणा न बनाएं.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात और आकर्षण धीरे-धीरे प्यार में बदल सकता है. दूसरों की राय के बजाय अपने विवेक से निर्णय लें.

लव जीवन के उपाय: बाहरी लोगों को रिश्ते में दखल न देने दें और अपनी बात विनम्रता से रखें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: रुपहला

विशेष उपाय: रविवार को सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

6. कन्या साप्ताहिक लव राशिफल (Virgo)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक चर्चाओं में आपकी राय को महत्व मिलेगा. कुछ जातकों को अपनी पसंद और माता-पिता की पसंद के बीच संतुलन बनाने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: रोमांस और आपसी तालमेल बढ़ेगा; कैंडललाइट डिनर या किसी खास जगह घूमने की इच्छा पूरी हो सकती है. छोटी बातों पर आलोचना करने से बचें.

सिंगल्स के लिए सलाह: समान विचारधारा वाले किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. अपनी और परिवार की भावनाओं में सामंजस्य बैठाकर सोच-समझकर निर्णय लें.

लव जीवन के उपाय: जरूरत से ज्यादा उम्मीदों के बजाय साथी की खूबियों को स्वीकार करें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: ऑलिव ग्रीन

विशेष उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और रिश्तों में सुख-शांति की प्रार्थना करें.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे और दिल की बातें खुलकर साझा करेंगे, हालांकि दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने से बचें.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: सप्ताह बेहद रोमांटिक रहेगा. कैंडललाइट डिनर या किसी शांत जगह की सैर रिश्ते में नई ऊर्जा भरेगी और पुरानी दूरियां कम होंगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: मन की भावनाएं जाहिर करने के लिए समय अनुकूल है. अपनी बात निसंकोच कहें, पर सामने वाले पर किसी तरह का दबाव न डालें.

लव जीवन के उपाय: साथी की भावनाओं को समझें और छोटी-छोटी खुशियों को साथ मिलकर सेलिब्रेट करें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: पिंक (गुलाबी)

विशेष उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाबी या सफेद फूल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद महिला की सहायता करें.

8. वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल (Scorpio)

पारिवारिक जीवन: भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. किसी परिजन की बात परेशान कर सकती है, इसलिए पूरी बात समझे बिना कोई प्रतिक्रिया न दें.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: शुरुआत में छोटी बात पर मतभेद हो सकते हैं, जो जल्द सुलझ जाएंगे. विवाह या परिवार से जुड़ी नई योजनाओं में घरवालों का पूरा सहयोग मिलेगा.

सिंगल्स के लिए सलाह: अचानक कई रोमांटिक प्रपोजल मिल सकते हैं. विकल्पों की उलझन से बचें और प्राथमिकताएं स्पष्ट रखकर स्वभाव व इरादों को परखें.

लव जीवन के उपाय: गुस्से में निर्णय न लें और पुराने विवादों को बार-बार न दोहराएं.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: एक्वा ग्रीन

विशेष उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

9. धनु साप्ताहिक लव राशिफल (Sagittarius)

पारिवारिक जीवन: किसी पुराने दोस्त या परिचित से संपर्क होने पर घर में उत्साह बढ़ेगा. परिवार के साथ छोटी यात्रा या मिलन समारोह की योजना बन सकती है.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के प्रति आकर्षण और लव बढ़ेगा. साथ घूमने के अवसर मिलेंगे; मन में भावनाएं दबाने के बजाय खुलकर जाहिर करें.

सिंगल्स के लिए सलाह: पुराने दोस्त या पूर्व लव ी की जीवन में वापसी हो सकती है. पहल करने से न हिचकिचाएं, बस यह सुनिश्चित कर लें कि पुरानी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं.

लव जीवन के उपाय: पुराने विवादों को पीछे छोड़कर वर्तमान रिश्ते को संवारने पर ध्यान दें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: ऑरेंज (नारंगी)

विशेष उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या केले का दान करें.

10. मकर साप्ताहिक लव राशिफल (Capricorn)

पारिवारिक जीवन: किसी करीबी का व्यवहार असहज कर सकता है. परिवार में गलतफहमी से बचने के लिए अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: बाहरी लोगों की बातों में आकर साथी पर शक न करें. कोई भी परेशानी हो तो सीधे जीवनसाथी से बात करें और निजी बातें गोपनीय रखें.

सिंगल्स के लिए सलाह: नए रिश्ते की शुरुआत में ही सारी बातें दोस्तों को न बताएं. रिश्ते को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें और दूसरों का दखल सीमित रखें.

लव जीवन के उपाय: दूसरों की सलाह सुनें, पर अपने रिश्ते का फैसला स्वयं करें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: एक्वा ब्लू

विशेष उपाय: शनिवार को शनि देव की पूजा करें और जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें.

11. कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल (Aquarius)

पारिवारिक जीवन: कामकाज की व्यस्तता से परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे कुछ सदस्य नाराज हो सकते हैं. जिम्मेदारियों के साथ अपनों की भावनाओं का भी ख्याल रखें.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: एक जैसी दिनचर्या से आई बोरियत को दूर करने के लिए साथ घूमने या कुछ नया करने की योजना बनाएं. काम की तरह रिश्ते को भी समय दें.

सिंगल्स के लिए सलाह: नए लोगों से दोस्ती गहरी हो सकती है. जल्दबाजी न करें और पहले यह देखें कि आप दोनों के विचार व प्राथमिकताएं कितनी मेल खाती हैं.

लव जीवन के उपाय: काम और निजी जीवन में संतुलन रखें और रोमांस बनाए रखने के लिए अपनी ओर से पहल करें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: आसमानी

विशेष उपाय: शनिवार को शनि देव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और व्यवहार में विनम्रता रखें.

पारिवारिक जीवन: परिजनों के साथ संबंध बेहतर होंगे और किसी पुराने घरेलू विवाद को सुलझाने का अवसर मिलेगा. घर के सदस्यों की सलाह उपयोगी साबित होगी.

शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: पिछले समय से चला आ रहा तनाव और गलतफहमी दूर होगी. दोनों एक-दूसरे के करीब आएंगे और साथ में सुखद समय बिताएंगे.

सिंगल्स के लिए सलाह: पहली नजर में किसी से आकर्षण और अचानक प्यार हो सकता है. केवल हल्की फ्लर्टिंग से बचें और भावनात्मक जुड़ाव से पहले अपने इरादे स्पष्ट रखें.

लव जीवन के उपाय: नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें और सामने वाले के व्यवहार को समझने के बाद ही कदम बढ़ाएं.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: सुनहरा

विशेष उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें तथा विष्णु सहस्रनाम या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें.

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