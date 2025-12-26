हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birth Month January: जनवरी में जन्मे लोगों के लिए 2026 बनेगा भाग्यशाली साल, करियर-धन-रिश्तों में आएंगे बड़े बदलाव

Birth Month January: जनवरी में जन्मे लोगों के लिए 2026 मेहनत, तरक्की और बदलावों से भरा साल रहेगा. करियर में उन्नति, धन में स्थिरता और रिश्तों में मजबूती के साथ जीवन नई दिशा पकड़ेगा.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Dec 2025 03:02 PM (IST)
January Born People Horoscope 2026: हर नया साल नई उम्मीदों, नए मौके और कुछ नई चुनौतियों के साथ आता है. जनवरी में जन्मे लोगों के लिए 2026 खास तौर पर निर्णायक साबित होगा. करियर, धन, रिश्ते और सेहत चारों क्षेत्रों में यह साल महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा.

आप स्वभाव से मेहनती, अनुशासित और लक्ष्य पर टिके रहने वाले होते हैं, और 2026 में यही खूबियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी. कुछ महीने धैर्य और समझदारी मांगेंगे, लेकिन सही फैसले आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं.

जनवरी 2026

साल की शुरुआत थोड़ी धीमी लेकिन सोच-समझकर आगे बढ़ने वाली रहेगी. कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. यह समय भविष्य की मजबूत नींव रखने के लिए बेहतरीन है. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का भरोसा मिलेगा और बिजनेस वालों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा. परिवार के किसी बड़े की सलाह आपके काम आएगी. सेहत में नींद और खान-पान पर विशेष ध्यान दें.

फरवरी 2026

यह महीना राहत और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा. अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे. प्रमोशन या नई नौकरी की बातचीत शुरू हो सकती है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे, संतुलन बनाए रखें. प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को अच्छा रिश्ता मिल सकता है. छोटी यात्रा संभव है.

मार्च 2026

यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. काम का दबाव बढ़ेगा और फैसलों में उलझन हो सकती है. जल्दबाजी और गुस्से से बचें. पैसों से जुड़े किसी भी जोखिम से दूरी रखें. परिवार में हल्का मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत से हल निकलेगा. सेहत में थकान और सिरदर्द परेशान कर सकता है.

अप्रैल 2026

अप्रैल नई शुरुआत का संकेत देता है. करियर में नई जिम्मेदारी, नया प्रोजेक्ट या नई दिशा मिल सकती है. छात्रों के लिए यह मेहनत का फल देने वाला समय रहेगा. निवेश से लाभ मिलने के योग हैं. घर में शुभ समाचार आएगा. रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

मई 2026

भावनात्मक उतार-चढ़ाव वाला महीना रहेगा. काम में मन कम लगेगा और ध्यान भटक सकता है. ऑफिस या बिजनेस में किसी से मतभेद हो सकता है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें. गर्मी से जुड़ी सेहत समस्याएं हो सकती हैं.

जून 2026

यह महीना सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारी और बिजनेस में नई डील मिल सकती है. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों में वृद्धि होगी.

जुलाई 2026

मेहनत और धैर्य की परीक्षा होगी. काम का बोझ ज्यादा रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी. पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी. रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा विवाद नहीं होगा. मौसम से जुड़ी बीमारियों से बचें.

अगस्त 2026

यह महीना खुशखबरी लेकर आएगा. प्रमोशन, सम्मान या बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. लंबे समय से रुके अवसर अब आपके पक्ष में आएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रभावित करेगा.

सितंबर 2026

काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना जरूरी होगा. कुछ पुराने मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं. धन के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता जरूरी रहेगी. सेहत में सुधार होगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें.

अक्टूबर 2026

यह महीना सफलता और उत्साह लेकर आएगा. मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा. नौकरी में मान-सम्मान और बिजनेस में मुनाफा होगा. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है.

नवंबर 2026

यह महीना स्थिरता का रहेगा. बड़े बदलाव कम होंगे, लेकिन कामकाज सुचारु चलेगा. भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा. सेहत सामान्य रहेगी.

दिसंबर 2026

साल का अंतिम महीना संतोष और आत्ममंथन का होगा. आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे. परिवार के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे. आर्थिक रूप से आप मजबूत स्थिति में रहेंगे. नए साल 2027 के लिए बड़ी योजनाएं बनाएंगे. मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 26 Dec 2025 03:02 PM (IST)
New Year 2026 Horoscope 2026 Birth Month January
