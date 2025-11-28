Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Mesh Saptahik Tarot Rashifal November 30 to December 6, 2025: इस सप्ताह मेष राशि के जीवन में दृढ़ता, प्रगति और पारिवारिक सौभाग्य का सुंदर संतुलन दिखाई देता है. द चेरियट कार्ड दर्शाता है कि यह सप्ताह आपके लिए संघर्षों को जीत में बदलने वाला समय है. आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ेंगे और रास्ते में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे. वहीं, टेन ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि परिवार, संपत्ति और स्थिरता का सुख इस सप्ताह विशेष रूप से प्रबल रहेगा.

करियर/जॉब

कामकाज से जुड़े अधूरे मसले इस हफ्ते पूरे होंगे. वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. किसी प्रतियोगी परीक्षा या महत्वपूर्ण मीटिंग का परिणाम सुखद रहेगा. अनावश्यक बहस से दूर रहें.

बिजनेस

व्यापार में रुके हुए धन या पुराने क्लाइंट्स से लाभ मिलने के योग हैं. इस सप्ताह कोई नया सौदा या साझेदारी मजबूत नींव दे सकती है. हालांकि दस्तावेज़ और लेन-देन में सतर्कता बनाए रखें.

लव लाइफ

रिश्तों में स्पष्टता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी दूर होगी और संवाद बेहतर होगा. अविवाहित जातकों के लिए घर-परिवार की ओर से शुभ समाचार संभव है.

परिवार

परिवार में उत्सव, खुशी या शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं. घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद मिलेगा और कोई long pending पारिवारिक काम पूरा होगा.

स्वास्थ्य

हल्का तनाव या सिरदर्द रह सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं. दिनचर्या में अनुशासन और नींद पर विशेष ध्यान दें.

साप्ताहिक उपाय

मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें.

लाल कपड़े में गुड़ और चने का दान किसी जरूरतमंद को करें.

घर में रोज सुबह दीपक जलाएं और “ऊँ ह्रीं कार्तिकेयाय नमः” का 11 बार जाप करें.

