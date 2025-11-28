हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): इस हफ्ते संघर्ष के बाद सफलता, परिवार से मिलेगी खुशखबरी

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): इस हफ्ते संघर्ष के बाद सफलता, परिवार से मिलेगी खुशखबरी

Aries weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मेष राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 28 Nov 2025 06:57 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Saptahik Tarot Rashifal November 30 to December 6, 2025: इस सप्ताह मेष राशि के जीवन में दृढ़ता, प्रगति और पारिवारिक सौभाग्य का सुंदर संतुलन दिखाई देता है. द चेरियट कार्ड दर्शाता है कि यह सप्ताह आपके लिए संघर्षों को जीत में बदलने वाला समय है. आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ेंगे और रास्ते में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे. वहीं, टेन ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि परिवार, संपत्ति और स्थिरता का सुख इस सप्ताह विशेष रूप से प्रबल रहेगा.

करियर/जॉब

कामकाज से जुड़े अधूरे मसले इस हफ्ते पूरे होंगे. वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. किसी प्रतियोगी परीक्षा या महत्वपूर्ण मीटिंग का परिणाम सुखद रहेगा. अनावश्यक बहस से दूर रहें.

बिजनेस

व्यापार में रुके हुए धन या पुराने क्लाइंट्स से लाभ मिलने के योग हैं. इस सप्ताह कोई नया सौदा या साझेदारी मजबूत नींव दे सकती है. हालांकि दस्तावेज़ और लेन-देन में सतर्कता बनाए रखें.

लव लाइफ

रिश्तों में स्पष्टता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी दूर होगी और संवाद बेहतर होगा. अविवाहित जातकों के लिए घर-परिवार की ओर से शुभ समाचार संभव है.

परिवार

परिवार में उत्सव, खुशी या शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं. घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद मिलेगा और कोई long pending पारिवारिक काम पूरा होगा.

स्वास्थ्य

हल्का तनाव या सिरदर्द रह सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं. दिनचर्या में अनुशासन और नींद पर विशेष ध्यान दें.

साप्ताहिक उपाय

  • मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें.
  • लाल कपड़े में गुड़ और चने का दान किसी जरूरतमंद को करें.
  • घर में रोज सुबह दीपक जलाएं और “ऊँ ह्रीं कार्तिकेयाय नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. टैरो कार्ड भविष्य बताता है या सिर्फ संकेत देता है?
टैरो भविष्य की संभावनाओं के संकेत देता है, यह निश्चित भविष्यवाणी नहीं करता.

2. क्या हर व्यक्ति के लिए टैरो अलग-अलग ऊर्जा दिखाता है?
हाँ, टैरो रीडिंग व्यक्ति की वर्तमान ऊर्जा, विचार और परिस्थितियों पर आधारित होती है.

3. क्या टैरो से करियर और धन संबंधी मार्गदर्शन मिल सकता है?
जी हाँ, टैरो आपकी ऊर्जा और संभावित दिशाओं को समझकर सही मार्गदर्शन दे सकता है.

4. क्या टैरो रीडिंग नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है?
नहीं, टैरो केवल मार्गदर्शन और दिशा दिखाता है. इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 28 Nov 2025 06:57 PM (IST)
Mesh Rashifal Aries Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
