Aries Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

मेष राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों को इस सप्ताह कार्यस्थल पर नियमों का पालन सख्ती से करना होगा वरना आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है. आपके जीवन में नई ऊर्जा लाएगा. दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और जरूरत से ज्यादा उत्साहित होने से बचें. अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उनसे न भटकें। मेहनत और लगन से आपको तरक्की मिलेगी.

इस हफ्ते आप संपत्ति या घर आदि खरीदने जैसी नई शुरुआत कर सकते हैं. आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है. आपको सलाह है कि इस हफ्ते जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के लिए उपलब्ध रहें. उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें.

मेष राशि के लिए उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें. हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.