यह सप्ताह नई शुरुआत, साहस और आत्मविश्वास का है. पुराने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का यह सही समय है. हालांकि, उत्साह के साथ समझदारी भी जरूरी है.
मेष 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल: इस हफ्ते साहस के साथ आगे बढ़ें, जानें करियर से जुड़ी सलाह?
Aries Tarot Weekly Horoscope: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता नई शुरुआत, साहस और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. जानिए करियर, धन, नौकरी, शुभ संकेत और उपाय?
Aries Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत, साहस और आत्मविश्वास का है. टैरो में The Fool और Ace of Wands का प्रभाव दिख रहा है, जो संकेत देता है कि अब पुराने डर और झिझक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है.
नए रोमांच और नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं. अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह सही समय है, लेकिन टैरो चेतावनी देता है कि उत्साह के साथ समझदारी भी जरूरी है.
मेष साप्ताहिक टैरो करियर व कार्य राशिफल (11–17 जनवरी 2026)
करियर के लिहाज से यह सप्ताह नए प्रयोग और नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है. Ace of Wands बताता है कि अगर तुम किसी नए प्रोजेक्ट या भूमिका की शुरुआत करना चाहते हो, तो समय अनुकूल है. हालांकि, बिना योजना के कदम उठाना नुकसानदेह हो सकता है.
हर फैसले में लॉन्ग-टर्म सोच रखो और खुद पर भरोसा बनाए रखो.
मेष साप्ताहिक टैरो धन व निवेश राशिफल (11–17 जनवरी 2026)
आर्थिक मामलों में Two of Pentacles संतुलन की सलाह देता है. पैसों को लेकर कोई नई योजना या निवेश सामने आ सकता है. टैरो साफ संकेत दे रहा है कि नया बिजनेस शुरू करने या निवेश करने से पहले पूरा रिसर्च और सोच-विचार जरूरी है.
रिस्क लेने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा, वरना जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.
मेष साप्ताहिक टैरो मानसिक स्थिति व आत्मविश्वास राशिफल (11–17 जनवरी 2026)
इस सप्ताह आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, लेकिन The Fool यह भी कहता है कि लापरवाही से बचना जरूरी है. खुद पर भरोसा रखो, पर आंख बंद करके फैसले मत लो. डर से बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन विवेक खोना नहीं.
मेष टैरो साप्ताहिक मार्गदर्शन
यह सप्ताह कहता है “डरो मत, लेकिन सोचो जरूर.”
साहस और समझदारी का संतुलन ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा.
शुभ संकेत: नई शुरुआत
टैरो उपाय: किसी नए काम की शुरुआत से पहले 2 मिनट आंख बंद कर लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मन में देखो और खुद से कहो “मैं सही समय पर सही फैसला लेता हूँ.”
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
11 से 17 जनवरी 2026 का यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
मेष राशि वालों के करियर के लिए यह सप्ताह क्या संकेत देता है?
करियर के लिहाज से यह सप्ताह नए प्रयोगों और जिम्मेदारियों का संकेत देता है. नए प्रोजेक्ट या भूमिका की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बिना योजना के कदम उठाना नुकसानदेह हो सकता है.
आर्थिक मामलों में मेष राशि वालों को क्या सलाह दी गई है?
आर्थिक मामलों में संतुलन की सलाह दी गई है. नया बिजनेस शुरू करने या निवेश करने से पहले पूरा रिसर्च और सोच-विचार जरूरी है. रिस्क लेने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.
मेष राशि वालों की मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास के बारे में टैरो क्या कहता है?
इस सप्ताह आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, लेकिन लापरवाही से बचना जरूरी है. खुद पर भरोसा रखें, पर आंख बंद करके फैसले न लें. डर से बाहर निकलें, लेकिन विवेक न खोएं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL