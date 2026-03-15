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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashial 15 March 2026: मीन राशि आय बढ़ाने के मिलेंगे अवसर, प्रेम जीवन में शुरू हो सकता है नया अध्याय

Aaj Ka Meen Rashial 15 March 2026: मीन राशि आय बढ़ाने के मिलेंगे अवसर, प्रेम जीवन में शुरू हो सकता है नया अध्याय

Pisces Horoscope 15 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Mar 2026 06:37 AM (IST)
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Meen Rashifal 15 March 2026 in Hindi: मीन राशि आज चन्द्रमा आपके 11वें भाव में स्थित हैं, जिससे आय और लाभ के नए अवसर बनने की संभावना है. आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नए प्रयास कर सकते हैं और भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाने में सफल रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल

वर्कस्पेस पर आपको अपनी स्किल्स को निखारने के कई मौके मिल सकते हैं. यदि आप इन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाते हैं तो करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं. नौकरीपेशा लोग सकारात्मक सोच के साथ अपने लंबित कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे. मेहनत और लगन से आपके काम की सराहना भी हो सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

परिध योग के बनने से बिजनेस में पैसों से जुड़ी कोई समस्या हल हो सकती है. इससे आपकी चिंता कम होगी और आप आगे की नई योजनाओं पर ध्यान दे पाएंगे. फैमिली बिजनेस करने वालों को माता-पिता के सहयोग से लाभ मिलने की संभावना है. सही योजना और मेहनत से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ किसी सामाजिक मुद्दे जैसे पर्यावरण, शिक्षा या स्वास्थ्य पर चर्चा करना लाभदायक रहेगा. इससे घर के बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा मिलेगी. प्रेम जीवन में भी नया अध्याय शुरू होने की संभावना है और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आज क्रिएटिव सोच और इनोवेशन पर काम करना चाहिए. किसी समस्या के कई समाधान सोचने की आदत आपके भविष्य में बहुत काम आएगी और आपकी सोचने की क्षमता को मजबूत बनाएगी.

हेल्थ राशिफल

आज सिरदर्द या मानसिक थकान परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाने से राहत मिल सकती है.

लकी नंबर: 4
लकी कलर: ब्राउन
अनलकी नंबर: 9

आज का उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी.

FAQs

1. क्या आज मीन राशि वालों की आय बढ़ सकती है?
हाँ, नए अवसरों और प्रयासों से आय बढ़ने की संभावना बन सकती है.

2. क्या आज मीन राशि वालों के प्रेम जीवन में बदलाव आ सकता है?
जी हाँ, प्रेम जीवन में किसी नए रिश्ते या नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है.

3. मीन राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज मीन राशि के लिए ब्राउन रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 03:32 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
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