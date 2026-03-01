Aries Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत का समय, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Aries Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.
Aries Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत के अनुसार यह सप्ताह मेष राशि के लिए नई शुरुआत, अधूरे कार्यों की पूर्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि का समय है. आप स्वयं को पहले से अधिक संगठित, ऊर्जावान और लक्ष्य के प्रति केंद्रित पाएंगे. रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और नई जिम्मेदारियां आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी.
करियर और जॉब राशिफल
ऑफिस में उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करेगा. अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाएं और टीमवर्क पर ध्यान दें.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यवसाय में पुराने क्लाइंट से दोबारा संपर्क लाभदायक रहेगा. नई डील या एक्सपेंशन प्लान पर काम शुरू हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें. निवेश सोच-समझकर करें.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मुद्दे पर खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों के लिए नया प्रस्ताव आ सकता है.
शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बढ़ाने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें.
स्वास्थ्य राशिफल
सिरदर्द और आंखों की थकान से बचें. स्क्रीन टाइम कम करें, पर्याप्त नींद लें और योग-प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.
भाग्यशाली रंग: लाल
भाग्यशाली अंक: 9
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या यह सप्ताह करियर के लिए शुभ है?
हाँ, नई जिम्मेदारी और उन्नति के योग बन रहे हैं.
Q2. आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
स्थिरता और लाभ के संकेत हैं, पर खर्च नियंत्रित रखें.
Q3. स्वास्थ्य में क्या सावधानी रखें?
आंखों और सिरदर्द से बचाव के लिए पर्याप्त आराम और योग करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
