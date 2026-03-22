Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 March 2026: वृषभ राशि ऑफिस में इनोवेशन से चमकेगी किस्मत, पुराने शारीरिक दर्द से मिलेगी राहत

Taurus Horoscope 22 March 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Mar 2026 02:05 AM (IST)
Vrishabh Rashifal 22 March 2026 in Hindi: वृषभ राशि आज चन्द्रमा 12वें भाव में होने से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. नए संपर्क और परिस्थितियां आपके काम में रुकावट पैदा कर सकती हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है. भारी भोजन से बचें क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच या इन्फेक्शन हो सकता है. हल्का और संतुलित आहार लें. मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और ध्यान जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापार में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. विदेशी व्यापार पर लगे नए टैरिफ आपके मुनाफे को कम कर सकते हैं, जिससे कैश फ्लो प्रभावित होगा. मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस मॉडल को चुनौती दे सकती है, इसलिए समय के साथ बदलाव करना जरूरी है. कॉम्पिटिटर की आक्रामक रणनीति के कारण ग्राहकों का नुकसान हो सकता है. विज्ञापन पर खर्च बढ़ेगा लेकिन अपेक्षित रिटर्न नहीं मिलेगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. ऑफिस में पेंडिंग काम का दबाव रहेगा और राजनीति आपके पक्ष में नहीं होगी. कोवर्कर के साथ तालमेल की कमी से प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है. सीनियर की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. नई नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू के परिणाम निराशाजनक हो सकते हैं, इसलिए अपनी स्किल्स को अपडेट करना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति रह सकती है. पुरानी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. लव पार्टनर को समय न देने से दूरी बढ़ सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन की कमी महसूस होगी, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. ध्यान भटकने से बचें और पढ़ाई का सही प्लान बनाएं. नियमित अभ्यास से ही सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: रेड
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 6
उपाय: घर के ड्राइंग रूम में उगते सूर्य की तस्वीर लगाएं और रविवार को लाल वस्त्र पहनें. सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में नुकसान हो सकता है?
हां, टैरिफ और कॉम्पिटिशन के कारण मुनाफा कम हो सकता है.

2. नौकरी में क्या सावधानी रखें?
ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और अपने काम पर फोकस करें.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Mar 2026 02:05 AM (IST)
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 March 2026: वृषभ राशि ऑफिस में इनोवेशन से चमकेगी किस्मत, पुराने शारीरिक दर्द से मिलेगी राहत
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 22 March 2026: मेष राशि व्यापार में सकारात्मक सोच से बढ़ेगा मुनाफा, जीवनसाथी से मिलेगी सुखद खबर
Aaj Ka Mesh Rashifal 22 March 2026: मेष राशि व्यापार में सकारात्मक सोच से बढ़ेगा मुनाफा, जीवनसाथी से मिलेगी सुखद खबर
राशिफल
Kal Ka Rashifal 22 March 2026: ग्रहों की चाल में बड़ा उलटफेर, जानिए कल किसके घर में बढ़ेगा तनाव और कहां बरसेगी खुशियां!
ग्रहों की चाल में बड़ा उलटफेर, जानिए कल किसके घर में बढ़ेगा तनाव और कहाँ बरसेगी खुशियां!
राशिफल
Tarot Horoscope Today: 22 मार्च 2026 को किसे मिलेगा धन लाभ और किसे रखना होगा धैर्य, पढ़ें आज का टैरो राशिफल
Tarot Horoscope Today: 22 मार्च को किस राशि की चमकेगी किस्मत, पढ़ें आज का टैरो राशिफल
