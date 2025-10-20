कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (19–25 अक्टूबर 2025): चुनौतियों के बीच जीत का रास्ता, संबंधों में संवेदनशीलता जरूरी
Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें.पढ़ें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के साथ होगी. कठिन कामों और दिक्कतों का सामना करते समय संयम और धैर्य बनाए रखना जरूरी है.
व्यवसाय और धन लाभ:
ऑफिस में कामकाज से जुड़ी मुश्किलें आ सकती हैं. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स और सीनियर्स का सहयोग आपको सभी समस्याओं से निपटने में मदद करेगा. बिजनेसमैन को अपने व्यवसाय में बदलाव और समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता है. किसी भी बड़े घाटे या नुकसान से बचने के लिए अंधविश्वास या जल्दीबाजी से बचें.
परिवार और सामाजिक जीवन:
घर-परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति की खराब सेहत चिंता का कारण बन सकती है. मिड वीक में प्रभावी व्यक्ति की मदद से एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी संबंधित विवाद सुलझ सकते हैं. परिवार के साथ संवाद और सहयोग बनाए रखें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें. लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और रिश्तों को मजबूत बनाए रखें. कठिन समय में जीवनसाथी आपका साथ देगा और मनोबल बढ़ाएगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. पेट संबंधी परेशानियां, अनिद्रा या थकान की संभावना है. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आवश्यक है.
उपाय:
सप्ताह के दौरान हनुमान जी की पूजा करें और लाल रंग की चीज़ें दान करें. संयम और धैर्य बनाए रखें.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला
शुभ दिवस: शनिवार
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और लाल रंग का दान दें.
FAQs:
Q1. ऑफिस और व्यवसाय में कठिनाई कैसे टाले?
सीनियर्स और मित्रों का सहयोग लें, सोच-समझकर निर्णय करें.
Q2. धन और निवेश में सावधानी क्यों जरूरी है?
अंधविश्वास या जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है.
Q3. प्रेम संबंध में सुधार कैसे होगा?
लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और संवाद बनाए रखें.
Q4. परिवारिक तनाव से कैसे निपटें?
परिवार के साथ सहयोग और बातचीत करें.
Q5. स्वास्थ्य में किन बातों का ध्यान रखें?
पेट और नींद संबंधी समस्याओं से बचें, संतुलित खान-पान अपनाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL