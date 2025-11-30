हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): नई योजनाएं बनेंगी सफल, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें

Aquarius Weekly Tarot Horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि वाले क्रोध में बहकर निर्णय लेने से बचें. करियर,धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Nov 2025 01:29 AM (IST)
Kumbh Saptahik Tarot Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह कुंभ राशि के लिए टैरो कार्ड The Magician और Two of Wands संकेत देते हैं कि आप नए कामों की योजना बनाने में सफल होंगे. आपके अंदर नई ऊर्जा, नए विचार और आगे बढ़ने का उत्साह रहेगा. ग्रह स्थिति और कार्ड की ऊर्जा दोनों ही यह बताते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए संघर्ष के बाद सफलता लाएगा, लेकिन भावनाओं में बहकर या असावधानी में निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य इस सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन The Moon कार्ड सावधान करता है कि मानसिक तनाव या अधिक सोचने की आदत से परेशानी बढ़ सकती है. सरदर्द, थकान या अनिद्रा जैसे हल्के मुद्दे परेशान कर सकते हैं. पानी ज्यादा पिएं और मन को शांत रखने के लिए ध्यान करें.

व्यवसाय (Business)

व्यापार के लिए सप्ताह बढ़िया है. Three of Pentacles दर्शाता है कि आप अपनी योजनाओं पर अमल कर पाएंगे और टीमवर्क से फायदा मिलेगा. हालांकि, घर की मरम्मत, मशीनरी या किसी आकस्मिक खर्च की वजह से पैसा जेब से निकल सकता है. निवेश सोच-समझकर करें.

नौकरी (Job)

नौकरी में आपका प्रदर्शन मजबूत रहेगा. अधिकारी आपके प्रयासों को पहचानेंगे और आपकी योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है. लेकिन The Fool कार्ड चेतावनी देता है कि अति आत्मविश्वास में आकर कोई जल्दबाज़ी न करें. नए प्रोजेक्ट को सही दिशा में ले जाने के लिए धैर्य जरूरी है.

प्रेम (Love)

प्रेम जीवन में समझ बढ़ेगी, लेकिन मूड स्विंग्स या गलतफहमियाँ तनाव पैदा कर सकती हैं. पार्टनर से बातचीत स्पष्ट रखें. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं, लेकिन किसी पर जल्द भरोसा करना सही नहीं होगा.

परिवार (Family)

घर में शांति और सहयोग बना रहेगा, लेकिन घर की मरम्मत, सजावट या किसी वस्तु के खराब होने से खर्च बढ़ सकता है. परिवार के बड़ों का स्वास्थ्य ध्यान देने की आवश्यकता है.

साप्ताहिक उपाय 

  • शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
  • सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.
  • घर में कपूर जलाकर नकारात्मक ऊर्जा दूर करें.
  • मंगलवार को गुड़ और चना दान करें.

FAQs

1. क्या टैरो कार्ड भविष्य को बदल सकते हैं?
नहीं, टैरो केवल दिशा और संकेत देता है. आपकी कर्म और निर्णय ही भविष्य तय करते हैं.

2. क्या टैरो सही समय बताएगा कि नया काम कब शुरू किया जाए?
हाँ, कार्ड ऊर्जा के आधार पर शुभ समय का संकेत दे सकते हैं.

3. क्या टैरो से विवाह या रिश्ते की सफलता का अंदाजा मिलता है?
हाँ, कार्ड रिश्ते की ऊर्जा, स्थिरता और संभावनाओं को दर्शाते हैं.

4. क्या आर्थिक समस्या टैरो से दूर हो सकती है?
टैरो समाधान देता है, पर समस्याओं को दूर करने के लिए कर्म, निर्णय और उपाय महत्वपूर्ण हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 30 Nov 2025 01:29 AM (IST)
Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
