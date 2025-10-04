Kumbh Saptahik Tarot Rashifal 05 to 11 October: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में चुनौतियों और उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. शुरुआत में विपरीत परिस्थितियाँ आपको उदास या हताश महसूस करा सकती हैं. सप्ताह के मध्य में स्थिति में सुधार आएगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे.

करियर/बिज़नेस:

कार्यस्थल पर कुछ बाधाएँ और विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं. सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें. सप्ताह के मध्य में परिस्थितियाँ बेहतर होंगी और आपके प्रयास सफल होंगे. व्यवसायियों के लिए चुनौतीपूर्ण परियोजनाएँ धीरे-धीरे सुलझेंगी.

धन/इन्वेस्टमेंट:

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अनियोजित खर्च से बचें और बड़े निवेश या जोखिम भरे निर्णय टालें. पुराने बकाया वसूलने के प्रयास सफल हो सकते हैं.

रिश्ते:

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. आप अपने रिश्तेदारों को घर पर आमंत्रित कर सकते हैं और उनके साथ अच्छा समय बिताएँगे. साथी या जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे.

हेल्थ/वेलनेस:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या थकान हो सकती है. हल्का व्यायाम, योग और पर्याप्त नींद मददगार रहेंगे.

साप्ताहिक उपाय:

गुरुवार को घर में सफेद फूल और दीपक जलाएँ. परिवार के साथ बैठकर सकारात्मक वार्ता करें.

Do/Don’t:

Do: कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें और अपने रिश्तों में समय दें.

Don’t: शुरुआती तनाव के कारण कोई जल्दबाज़ी निर्णय न लें.

लकी कलर / नंबर / डे: सफेद | 6 | गुरुवार

FAQs:

Q1: कार्यक्षेत्र में तनाव को कैसे कम करें?

उत्तर: धैर्य और संयम बनाए रखें, परिस्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालें.

Q2: परिवार के साथ समय कैसे बढ़ाएँ?

उत्तर: रिश्तेदारों को घर आमंत्रित करें और उनके साथ सकारात्मक बातचीत करें.

