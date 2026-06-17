Ank Rashifal 18 June 2026: अंक ज्योतिष की गणना के अनुसार, 18 जून 2026, गुरुवार का दिन बेहद खास और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. आज की तारीख का दैनिक मूलांक 9 (1+8=9) है, जिसके स्वामी मंगल देव हैं, जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक हैं. वहीं, पूरी तारीख का कुल योग यानी भाग्यांक (Life Path Number) 7 (1+8+0+6+2+0+2+6 = 25 = 2+5 = 7) है, जिसके स्वामी केतु देव हैं, जो गहरे ज्ञान, आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्पष्टता के कारक हैं.

गुरुवार को मंगल और केतु का यह संयोग मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और सेहत को कैसे प्रभावित करेगा, आइए जानते हैं:

मूलांक 1 (Mulaank 1)

जन्मतिथि: 1, 10, 19 या 28 तारीख मूलांक 1 के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई रणनीतियां बनाने और उन पर अमल करने के लिए बहुत अच्छा है.

ऑफिस में आपकी कार्यकुशलता को देखकर सीनियर्स काफी प्रभावित होंगे. हालांकि, आज के दिन किसी भी नई बिजनेस डील को फाइनल करते समय जल्दबाजी न दिखाएं और पेपर्स को अच्छी तरह री-चेक कर लें.

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें.

सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ के कारण शाम को थकान महसूस हो सकती है.

आज आपके लिए पीला और गोल्डन रंग भाग्यशाली रहेंगे.

मूलांक 2 (Mulaank 2)

जन्मतिथि: 2, 11, 20 या 29 तारीख मूलांक 2 के जातकों को आज अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है. आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या कलीग्स के साथ किसी भी तरह की गॉसिप या विवाद का हिस्सा न बनें, सिर्फ अपने काम पर फोकस करें.

बिजनेस से जुड़े लोगों को पैसों के लेन-देन में बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, आज उधार देने से बचें.

प्रेम संबंधों में आज पार्टनर का पूरा सहयोग और भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका मन शांत रहेगा.

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको सिरदर्द या मौसम की वजह से हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है, भरपूर पानी पिएं.

आज आपके लिए सफेद और लाइट ब्लू रंग अनुकूल रहेंगे.

मूलांक 3 (Mulaank 3)

जन्मतिथि: 3, 12, 21 या 30 तारीख चूंकि आज का दिन गुरुवार है और मूलांक 3 के स्वामी गुरु देव (बृहस्पति) हैं, इसलिए आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

करियर और व्यापार के क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का पूरा रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात आगे बढ़ सकती है. यदि आप शिक्षा, कंसल्टेंसी या मीडिया फील्ड से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए बड़ी सफलता लेकर आएगा.

पारिवारिक जीवन बेहद सुखद रहेगा और परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का प्लान बन सकता है.

सेहत उत्तम बनी रहेगी और आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आज आपके लिए केसरिया और गहरा पीला रंग शुभ साबित होंगे.

मूलांक 4 (Mulaank 4)

जन्मतिथि: 4, 13, 22 या 31 तारीख मूलांक 4 के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है.

कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं. आज कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन या निवेश (Investment) की योजना टाल देना ही बेहतर रहेगा.

दांपत्य जीवन और लव लाइफ में वर्क-लाइफ बैलेंस बनाना आपके लिए बेहद जरूरी होगा; ऑफिस का स्ट्रेस घर के माहौल को प्रभावित न करे, इसका ध्यान रखें.

सेहत के मोर्चे पर आज पेट से जुड़ी समस्याएं या अपच आपको परेशान कर सकती है, इसलिए खानपान में लापरवाही न बरतें और सात्विक भोजन लें.

आज आपके लिए सिल्वर और लाइट ग्रे रंग शुभ रहेंगे.

मूलांक 5 (Mulaank 5)

जन्मतिथि: 5, 14 या 23 तारीख मूलांक 5 के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार और मार्केटिंग के लिहाज से काफी बेहतरीन रहने वाला है. आपकी हाजिरजवाबी और कुशल संवाद शैली (Communication Skills) की मदद से आज आप बिजनेस में कोई अटकी हुई डील दोबारा हासिल कर सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छी रहेंगी.

लव लाइफ के मामले में आज का दिन काफी खुशनुमा रहेगा; पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा, लेकिन मेंटल पीस के लिए थोड़ा समय हॉबीज के लिए जरूर निकालें.

आज आपके लिए हरा और क्रीम रंग लकी साबित होंगे.

मूलांक 6 (Mulaank 6)

जन्मतिथि: 6, 15 या 24 तारीख मूलांक 6 के जातकों का ध्यान आज सुख-सुविधाओं और पर्सनल लाइफ पर अधिक रहेगा.

ऑफिस में आपके क्रिएटिव आइडियाज की सराहना होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जो लोग ग्लैमर, फैशन, आर्ट या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें आज नई और बेहतर जॉब के ऑफर मिल सकते हैं.

पारिवारिक जीवन में चल रहा कोई पुराना मनमुटाव आज सुलझ जाएगा, जिससे घर में शांति का माहौल रहेगा. सिंगल जातकों को आज कोई दिलचस्प प्रपोजल मिल सकता है.

सेहत के लिहाज से दिन काफी अच्छा है, बस अपनी स्किन केयर और पर्सनल हाइजीन पर थोड़ा ध्यान दें.

आज आपके लिए गुलाबी और चमकीला सफेद रंग सर्वश्रेष्ठ रहेंगे.

मूलांक 7 (Mulaank 7)

जन्मतिथि: 7, 16 या 25 तारीख मूलांक 7 के जातकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख का कुल योग यानी भाग्यांक भी 7 ही है.

आज आपका झुकाव अध्यात्म, योग और गहन चिंतन (Self-Analysis) की तरफ ज्यादा रहेगा. आईटी, कोडिंग, रिसर्च और टेक्निकल फील्ड के जातकों को अपनी पुरानी मेहनत का बड़ा और सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

लव लाइफ में आज पार्टनर के साथ किसी सीरियस या भावनात्मक विषय पर बातचीत हो सकती है, जिससे आपका बॉन्ड और मजबूत होगा.

सेहत के मामले में अत्यधिक सोचने (Overthinking) से बचें, वरना सिरदर्द हो सकता है.

आज आपके लिए ऑफ-व्हाइट और लाइट ग्रीन रंग शुभ रहेंगे.

मूलांक 8 (Mulaank 8)

जन्मतिथि: 8, 17 या 26 तारीख मूलांक 8 के जातकों के लिए गुरुवार का दिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के लिए बहुत अनुकूल है. वर्कप्लेस पर आपकी ईमानदारी और अनुशासन की तारीफ होगी, सीनियर्स आपके काम की गवाही देंगे.

बिजनेस में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए रास्ते खुलेंगे, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति पर पैसों के मामले में आंख मूंदकर भरोसा न करें. पारिवारिक जिम्मेदारियां आज थोड़ी बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच से बखूबी निभाएंगे. जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा.

सेहत के मोर्चे पर आज जोड़ों में दर्द या पैरों में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में आराम जरूर लें.

आज आपके लिए गहरा नीला और पर्पल रंग अनुकूल रहेंगे.

मूलांक 9 (Mulaank 9)

जन्मतिथि: 9, 18 या 27 तारीख मूलांक 9 के जातकों के लिए आज का दिन उच्च ऊर्जा और बड़े साहस का रहने वाला है, क्योंकि आज का दैनिक मूलांक भी 9 ही है. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे आज गति पकड़ेंगे और आप उन्हें समय पर पूरा कर लेंगे. वर्कप्लेस पर अपनी वाणी और गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि अत्यधिक जोश में आकर किसी के साथ अनबन होने की आशंका है, कूटनीतिक रवैया अपनाएं.

लव लाइफ में आज नया रोमांच देखने को मिलेगा; पार्टनर के साथ पुरानी अनबन खत्म होगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को बेहद फिट और एक्टिव महसूस करेंगे, इस एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए जिम, वॉक या योग का सहारा लें.

आज आपके लिए लाल और नारंगी रंग बेहद शुभ रहेंगे.

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