Aaj Ka Vrishchik Rashifal 29 September 2025: वृश्चिक राशि निवेश से लाभ, प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह, जानें आज का भविष्यफल
Today Scorpio Horoscope 29 September 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 29 September 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे धन निवेश से लाभ होने की संभावना है. फेस्टिव सीजन को देखते हुए अपने स्टॉक और संसाधनों की जांच कर लें, ताकि कोई ग्राहक खाली हाथ न जाए. सौभाग्य योग आपको नए ऑफर और बिजनेस में बेहतर नतीजे दिलाएगा.
स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और पहले से बेहतर महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे. यह समय आपकी सेहत और प्रेम जीवन के लिए अनुकूल है.
व्यापार राशिफल: व्यवसायियों को आज मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. ग्राहकों से संबंध मजबूत होंगे. नए ऑफर और डील्स आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे. त्योहारों के सीजन में किसी भी ग्राहक को खाली न लौटने दें, लाभ बढ़ेगा.
लव और पारिवारिक जीवन: भाई-बहनों के सहयोग से ठोस लाभ होगा. परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा. प्रेम जीवन रोमांटिक और आनंददायक रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताकर रिश्तों में और गहराई आएगी.
नौकरी राशिफल: वर्किंग वुमन, खासकर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं, अपने कॉन्टैक्ट्स को मजबूत करें और उनसे जुड़कर टारगेट पूरा कर सकती हैं. नौकरीपेशा लोग अगर नई जॉब के लिए आवेदन कर चुके हैं, तो आज रिटर्न कॉल आ सकता है.
धन राशिफल: धन से जुड़ी स्थिति मज़बूत होगी. निवेश और भाई-बहनों के सहयोग से अच्छा लाभ होगा. खर्च नियंत्रित रखें ताकि बैलेंस सही बना रहे.
युवा राशिफल: आनन्दादि योग के कारण स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. प्रतियोगिताओं और क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलेगी.
शुभ अंक : 4
शुभ रंग : पीला
उपाय : भगवान विष्णु को हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में नए ऑफर मिलेंगे?
हाँ, सौभाग्य योग के प्रभाव से कई नए ऑफर मिलने की संभावना है.
Q2: क्या नई जॉब की तलाश कर रहे लोगों को कॉल आएगा?
जी हाँ, जिन्होंने हाल ही में आवेदन किया है, उन्हें सकारात्मक रिस्पॉन्स मिल सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
