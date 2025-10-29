Aaj Ka Vrishchik Rashifal (29 October 2025): रिश्तों में सहयोग मिलेगा, परिवार में बढ़ेगा सुकून और अपनापन, पढ़ें वृश्चिक राशि
Today Scorpio Horoscope 29 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 29 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए भाग्यवृद्धि और प्रगति लेकर आने वाला है. चन्द्रमा तीसरे भाव में होने से रिश्तेदारों या मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा. आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. आज आप किसी कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे. सामाजिक जीवन में आपकी छवि सुदृढ़ होगी और लोग आपकी राय का सम्मान करेंगे.
हेल्थ राशिफल:
सेहत के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. किसी पुराने रोग या परेशानी से राहत मिलेगी. ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा, जिससे आप दिनभर सक्रिय रहेंगे. योग और प्राणायाम का अभ्यास जारी रखें ताकि मानसिक शांति बनी रहे.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में सितारों का साथ मिलेगा. आपके कार्यों में तेजी आएगी और पुराने अटके हुए सौदे पूरे होने की संभावना है. पारिवारिक व्यवसाय में पिता का मार्गदर्शन या सलाह बहुत उपयोगी साबित होगी. आनंदादि योग के प्रभाव से आज कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी संभव है.
जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन प्रगति सूचक है. किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में सफलता मिलेगी. उच्च अधिकारियों से प्रशंसा या प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा.
लव और फैमिली राशिफल:
सुनफा योग के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी आपके कार्यों में सहयोगी रहेंगे और एक-दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा. परिवार में नई वस्तुओं की खरीददारी संभव है.
फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से यह दिन शुभ रहेगा. धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे. किसी निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. उधारी चुका देने के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा.
कैरियर राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बहुत सकारात्मक रहेगा. मेहनत का फल जल्द मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना है.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: नारंगी
उपाय: भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और तांबे के पात्र में जल चढ़ाएं. यह दिन की ऊर्जा को और शुभ बनाएगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL