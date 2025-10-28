Aaj Ka Vrishchik Rashifal (28 October 2025): परिवार और धन से जुड़े मामलों में होगा समाधान, पढ़ें वृश्चिक राशि
Today Scorpio Horoscope 28 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 28 October 2025 in Hindi: आज चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में समाधान मिलने की संभावना है. पारिवारिक कलह या आर्थिक विवाद अब धीरे-धीरे सुलझ सकते हैं. वाणी में मधुरता बनाए रखें. आज आपकी बातों का असर दूसरों पर गहरा रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन योजनाबद्ध कार्यों का है. यदि आप बिजनेस विस्तार या नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज से उसकी शुरुआत करना शुभ रहेगा. मार्केटिंग और रणनीति से जुड़े काम में सफलता मिलेगी. पुराने कस्टमर के साथ दोबारा संपर्क करना लाभकारी रहेगा. किसी साझेदार से पैसों को लेकर विवाद की संभावना है, इसलिए स्पष्टता बनाए रखें.
जॉब राशिफल:
ऑफिस में सीनियर्स से सलाह लेकर काम करने से लाभ मिलेगा. उनकी सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी. काम में जल्दबाजी न करें, वरना छोटी गलती बड़े नुकसान में बदल सकती है. नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खुद को तैयार रखें. जल्द ही इसका फल मिलेगा.
लव और फैमिली लाइफ:
घर के संवेदनशील मुद्दों पर संयम रखें. रिश्तों में गलतफहमी को जगह न दें. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है. पैतृक संपत्ति के मामले में घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह मानना लाभकारी रहेगा.
हेल्थ राशिफल:
सेहत को लेकर सावधानी बरतें. पेट से संबंधित दिक्कतें जैसे गैस, एसिडिटी या जलन परेशान कर सकती हैं. भोजन हल्का रखें और पानी अधिक पिएं. वाहन चलाते समय सतर्क रहें, चोट या मामूली दुर्घटना की संभावना है.
फाइनेंस:
धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें. युवाओं को फिजूलखर्ची रोकनी चाहिए, क्योंकि आज की बचत भविष्य में काम आएगी.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: गुलाबी (पिंक)
उपाय: आज भगवान हनुमान को गुलाबी पुष्प और सिंदूर अर्पित करें, साथ ही “ॐ हनुमते नमः” का जाप करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और आत्मबल में वृद्धि होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
