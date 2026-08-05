Rashifal 6 August 2026: आज 06 अगस्त 2026, दिन गुरुवार है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों की एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थिति लेकर आया है. श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आज दोपहर 03 बजकर 24 मिनट तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा.

आकाशीय मंडल में आज ग्रहों का एक अनोखा संयोग देखने को मिल रहा है. सूर्योदय कालीन ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में विराजमान हैं. मंगल देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति, भगवान सूर्य और बुध ग्रह एक साथ कर्क राशि में स्थित हैं. केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में और चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं.

ग्रह-नक्षत्रों की यह विशिष्ट चाल आपके जीवन, परिवार, व्यापार, करियर, आर्थिक स्थिति और प्रेम संबंधों पर कैसा प्रभाव डालेगी? क्या आज आपको मिलेंगे तरक्की के नए अवसर या रखनी होगी थोड़ी सावधानी? ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानिए मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का आज का सटीक और विस्तृत राशिफल.

पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. घर के सदस्यों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे. किसी धार्मिक या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे मन में शांति का अनुभव होगा. पिछले समय से चल रहे मनमुटाव भी आज सुलझ सकते हैं.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए दिन बेहद लाभदायक रहेगा. आज आपके व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं.

करियर और शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे. आपकी प्रतिभा और कौशल सबके सामने आएगा. विद्यार्थियों के लिए समय शानदार है, उन्हें पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. परीक्षा और प्रतियोगिताओं के लिए आपका एकाग्रता का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य आज बेहद अच्छा रहेगा. ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहने के कारण आप किसी भी कठिन चुनौती का आसानी से सामना कर पाएंगे. मानसिक तनाव से दूर रहेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. किसी पुराने निवेश या संपत्ति से अचानक अच्छा फायदा मिल सकता है. धन लाभ के साथ-साथ पैसों की बचत भी होगी, जिससे भविष्य की योजनाएं पूरी होंगी.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज उन्हें अपने दिल की बात कहने का दिन शुभ है.

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पर्पल

उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे कार्यक्षेत्र में बाधाएं दूर होंगी और नई ऊर्जा मिलेगी.

वृषभ (Taurus)

पारिवारिक जीवन: इस समय आपका पारिवारिक वातावरण काफी अनुकूल और सुखद रहने वाला है. आपको परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. घर में चल रहे किसी भी मतभेद या विवाद का समाधान हो सकता है.

व्यापार और नौकरी: नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहद शानदार है. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और लगन की ऊपर अधिकारियों द्वारा खूब सराहना की जाएगी. इसके फलस्वरूप आपको नई जिम्मेदारियां और बड़े प्रोजेक्ट सौंपे जा सकते हैं. वहीं, व्यापार करने वालों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे.

करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आपकी प्रगति की गति तेज होगी. नई जिम्मेदारियां आपके अनुभव को और बढ़ाएंगी. जो लोग उच्च शिक्षा या किसी नई स्किल की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे संस्थानों में दाखिला मिलने की प्रबल संभावना है.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें. बाहर का भोजन और जंक फूड से परहेज करें. नियमित योग और प्राणायाम अपनाएं.

आर्थिक स्थिति: इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. नौकरी और व्यापार से आय में वृद्धि होगी, जिससे बचत भी बढ़ेगी. पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय बेहद हर्षदायक है. विवाहित जीवन में आपके जीवनसाथी का पूरा सहयोग और साथ रहेगा. आप दोनों के बीच प्रेम और समझ और गहराएगी. अविवाहित लोगों को अपने प्रेम पात्र से सकारात्मक संकेत मिलेंगे.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: प्रतिदिन सुबह घर के मंदिर में भगवान को दीपक और धूप अर्पित करें. अपने कार्यस्थल या बैग में हल्के पीले रंग का रूमाल रखें. गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई दान करें, इससे आर्थिक उन्नति में तेजी आएगी.

मिथुन (Gemini)

पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके परिवार के लिए बेहद शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. घर में सुख-शांति का वातावरण कायम रहेगा. आपकी सकारात्मकता और परिवारजनों से बातचीत का आपका अनोखा तरीका घर के माहौल को और भी प्रफुल्लित बना देगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और शानदार संवाद कौशल चमत्कारिक रूप से काम करेंगे, जो आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे. आपके द्वारा प्लान की गई नई योजनाएं और प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक पूरे होंगे. व्यापार में शानदार मुनाफा होगा. वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. इस दौरान बनाए गए नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल और फलदायी रहेगा. पढ़ाई में आने वाली बाधाएं दूर होंगी. आपकी बुद्धिमत्ता आज किसी भी जटिल विषय को सरलता से समझने में मदद करेगी.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा और उत्साहपूर्ण रहेगा. मानसिक और शारीरिक रूप से आप पूरी तरह से फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. तनाव की कोई बात नहीं होगी. बस अपने खान-पान का थोड़ा ध्यान रखें ताकि यह फिटनेस लंबे समय तक बनी रहे.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत सुधार होगा. नौकरी और व्यापार से जुड़ी आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. पुराने अटके हुए पैसे वापस आ सकते हैं, जिससे आर्थिक तंगी पूरी तरह समाप्त होगी.

प्रेम जीवन: आपके बेहतरीन संवाद कौशल का असर आपके प्रेम जीवन पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा. जीवनसाथी या प्रेमी/प्रेमिका के साथ आपके रिश्ते और भी गहरे और मधुर होंगे. आपकी बुद्धिमानी से रिश्ते में मौजूद गलतफहमियां दूर होंगी और एक-दूसरे की भावनाओं को समझना आसान होगा.

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: आसमानी

उपाय: सुबह उठने के बाद स्नान कर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं. कार्यक्षेत्र जाते समय अपनी जेब में एक हरी कौड़ी रखें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इस उपाय से आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल में और अधिक निखार आएगा.

कर्क (Cancer)

पारिवारिक जीवन: परिवार का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा. घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहेगा. परिवारजनों के साथ समय बिताने का प्रयास करें. उनका साथ और सलाह आपको हर मुश्किल स्थिति में संबल प्रदान करेगी.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां और परेशानियां सामने आ सकती हैं. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. व्यापार में भारी निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार करें. आपकी समझदारी और मेहनत से सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय कठिन परिश्रम का है. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें. करियर की दृष्टि से नई योजनाओं पर काम करने का उत्तम समय है. शिक्षकों का मार्गदर्शन लें, वे आपके भविष्य को उज्ज्वल करने में सहायक होंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें. काम के बोझ और तनाव के कारण शारीरिक थकान हो सकती है. अपनी दिनचर्या का सख्ती से पालन करें. योग और प्राणायाम को रूटीन में शामिल करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से यह समय सावधानी बरतने वाला है. अनावश्यक और भड़कीले खर्चों से पूरी तरह बचें. अपना बजट ध्यानपूर्वक तैयार करें और किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. आय के स्रोतों को मजबूत करें और लोगों को उधार देने से बचें.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे. प्रेमी जोड़ों के लिए समय अनुकूल है, बस छोटी-छोटी बातों पर विवाद न करें. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं, इससे रिश्तों में ताजगी आएगी.

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और कार्य से पहले ईष्ट देवता का ध्यान करें. इससे मन की शांति बनी रहेगी. शनिवार के दिन सरसों का तेल और काले तिल दान करें, इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

सिंह (Leo)

पारिवारिक जीवन: परिवार में आपका सम्मान काफी बढ़ेगा. आपकी राय और सलाह को परिवार के लोग बहुत महत्व देंगे. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह आपके साथ रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ेगा और कोई पुराना विवाद भी सुलझ सकता है, जिससे घर का माहौल अत्यंत सकारात्मक रहेगा.

व्यापार और नौकरी: नौकरी में पदोन्नति के साथ-साथ नई और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने की प्रबल संभावना है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी को सराहा जाएगा. व्यापार में आपकी मेहनत रंग लाएगी और अच्छा लाभ मिलेगा. आपके कारोबार में नए कॉन्ट्रैक्ट या डील्स फाइनल हो सकती हैं.

करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी. छात्रों के लिए यह समय परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तम है. शिक्षा के क्षेत्र में गुरुजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा, जिससे आप अपने कामों में उत्साह से जुटे रहेंगे. बस अपनी दिनचर्या और संतुलित आहार का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आने की संभावना है. बचत में वृद्धि होगी और आप आर्थिक रूप से किसी बड़े निवेश या निर्णय को लेने में पूरी तरह से सक्षम होंगे.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ आपके संबंधों में गहराई और विश्वास आएगा. रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से रिश्ता और भी मजबूत बनेगा.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: पीला

उपाय: सुबह उठकर तुलसी पौधे में जल अवश्य डालें. प्रतिदिन स्वच्छ और हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करने का प्रयास करें. परिवार के बड़े-बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें, इससे आपके सम्मान और यश में वृद्धि होगी.

कन्या (Virgo)

पारिवारिक जीवन: इस समय आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों और सकारात्मकता का संचार बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा. घर में किसी शुभ कार्य, धार्मिक आयोजन या पारिवारिक समारोह की योजना बन सकती है, जिससे वातावरण आनंदमय रहेगा.

व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित होगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और आपके प्रयासों को उचित पहचान मिलेगी. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक पूरी होंगी.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन संभव होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय संतोषजनक रहेगा. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिल सकती है और मानसिक तनाव कम होगा. हालांकि मौसम में बदलाव के कारण छोटी-मोटी परेशानियों से बचने के लिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक है. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी विकसित हो सकते हैं. बचत बढ़ेगी तथा भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी. निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लेने से लाभ प्राप्त होगा.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ेगी. प्रेमी जोड़े एक-दूसरे के साथ यादगार समय बिताएंगे. अविवाहित लोगों को अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: भूरा

उपाय: प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान करें. ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी तथा रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना प्रबल होगी.

पारिवारिक जीवन: इस समय पारिवारिक जीवन बेहद सुखद और सकारात्मक रहने वाला है. आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको हर कदम पर मिलता दिखेगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में यह समय बेहद लाभदायक साबित होगा. आपके द्वारा व्यापार में शुरू की गई नई योजनाएं और परियोजनाएं अपेक्षा से बेहतर तरीके से सफल होंगी. यदि आप किसी साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो उसमें भारी लाभ मिलेगा.

करियर और शिक्षा: करियर के संदर्भ में यह समय आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के साथ-साथ नए शैक्षणिक अवसरों का लाभ मिलेगा. आपका ध्यान और एकाग्रता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस दौरान बेहद अच्छा और उत्तम रहेगा. आपके अंदर ऊर्जा और जोश का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. फिर भी, अपनी दिनचर्या का पालन करें और संतुलित आहार लें ताकि यह फिटनेस लंबे समय तक बनी रहे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है. पिछले समय से चल रही आर्थिक कमी या तनाव दूर होगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति में गंभीर और स्थायी सुधार होगा. आप अपनी बचत भी बढ़ाने में सफल रहेंगे.

प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, प्रेमपूर्ण और तालमेल वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में और मधुरता आएगी. जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए भी प्रेम संबंधों की शुरुआत का यह अनुकूल समय है.

शुभ अंक: फिरोजी हरा | शुभ रंग: लाइट ब्लू

उपाय: प्रतिदिन सुबह किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को हल्के पीले रंग की मिठाई या वस्त्र दान करें, इससे आर्थिक लाभ में और बढ़ोतरी होगी.

वृश्चिक (Scorpio)

पारिवारिक जीवन: इस समय आपका परिवार आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगा. परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा. घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. पुराने किसी विवाद का समाधान भी संभव है, जिससे रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी.

व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए यह समय बेहद लाभदायक रहने वाला है. आपको व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, जिन्हें आप अपने फैसलों के बल पर सफल बना लेंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी कठिन कार्यों में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत को ऑफिस में सराहा जाएगा.

करियर और शिक्षा: आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा, जो आपके करियर को नई दिशा देगा. छात्रों के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में आपको बेहतरीन परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि, किसी भी तरह की लापरवाही से बचना आवश्यक है. अपनी दिनचर्या का पालन करें और योग या हल्की व्यायाम को अपनी रूटीन में शामिल करें, ताकि आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च बना रहे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लाभ होने के योग बन रहे हैं. धन की आमद अच्छी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्चों से बचकर भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और गर्माहट आएगी. आप और आपके पार्टनर के बीच की समझ और गहरी होगी. विवाहित जीवन में भी प्रेम और विश्वास का अद्भुत संगम रहेगा. अगर कोई बात चल रही थी, तो वह सुलझकर रिश्ता मजबूत होगा.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: मेहंदी

उपाय: सुबह के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल फूल चढ़ाएं. इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

धनु (Sagittarius)

पारिवारिक जीवन: इस समय आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली का सुंदर माहौल बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद मधुर और प्रेमपूर्ण होंगे. घर पर किसी धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है.

व्यापार और नौकरी: आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा. नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफर के रूप में अच्छी खबर मिल सकती है. व्यापारी वर्ग के लिए समय बेहद उत्तम है. आपके व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने के योग बन रहे हैं.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ और फलदायी रहने वाला है. पढ़ाई में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और आपका ध्यान एकाग्र रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अवसर बढ़ेंगे. करियर की दृष्टि से आपको नई दिशाएं मिलेंगी और आपके अंदर के हुनर की सही पहचान होगी.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस दौरान बेहद अच्छा रहेगा. किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक परेशानी आपको घेरने वाली नहीं है. आपके अंदर ऊर्जा और जोश का स्तर काफी ऊंचा रहेगा, जिससे आप अपने दैनिक कार्यों को बहुत ही आसानी और उत्साह के साथ पूरा कर पाएंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा. आपको आर्थिक लाभ के कई नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से शानदार रिटर्न मिलने की संभावना है और रुके हुए पैसे भी वापस आने की पूरी संभावना है.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय मधुरता लेकर आ रहा है. आप और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता और भी प्रगाढ़ होगा. यदि आप किसी को अपने दिल की बात बताने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके अनुकूल है.

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: गुरुवार के दिन किसी मंदिर में पीले फूलों का दान करें और घर पर सुबह-शाम दीपक जलाएं. साथ ही केले के पेड़ की पूजा करें, इससे आपका भाग्य और भी प्रबल होगा और सफलता चरणों में आएगी.

मकर (Capricorn)

पारिवारिक जीवन: इस समय आपके पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. घर का वातावरण अत्यंत सकारात्मक होगा. परिवार के सदस्यों के बीच मधुरता और सद्भावना बनी रहेगी, जिससे हर छोटी-बड़ी समस्या आसानी से दूर होगी. माता-पिता का आशीर्वाद आपके साहस को और बढ़ाएगा. परिवार में कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका कार्यभार कम होगा. व्यापार में शानदार लाभ होगा. आपकी प्रतिभा और कार्यकुशलता सभी के सामने आएगी. नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा और आपके विरोधी भी आपकी बात मानने पर मजबूर होंगे.

करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का ध्यान अच्छे से पढ़ाई पर लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी. करियर के मामले में यह समय बेहद शुभ है, नई नौकरी या प्रमोशन के अवसर उपलब्ध होंगे. उच्च शिक्षा के लिए रास्ते खुलेंगे और आपकी कला की पहचान बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक दृढ़ता आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगी. बीमार पड़ने की संभावना बहुत कम है. सकारात्मक सोच और अच्छी दिनचर्या के कारण आप किसी भी गंभीर बीमारी से बचे रहेंगे.

आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने फंसे हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिससे बचत में वृद्धि होगी और आर्थिक तंगी पूरी तरह समाप्त होगी. अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. विवाहित जीवन में प्रेम और विश्वास गहराएगा. अविवाहित जातकों को अपनी पसंद का साथी मिलने के योग बन रहे हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: ग्रे

उपाय: प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. मंदिर में दीपक जलाकर अपने इष्ट देवता से मनोकामना मांगें. विशेष कार्यों के लिए पीले वस्त्र का उपयोग करें. शनिवार के दिन सरसों का तेल और काले तिल का दान करें, इससे करियर में तरक्की मिलेगी.

कुंभ (Aquarius)

पारिवारिक जीवन: इस समय पारिवारिक जीवन बेहद सुखद और हर्षित रहने वाला है. घर के वातावरण में खुशियों का माहौल बना रहेगा. परिवारजनों के साथ आपके संबंध मजबूत रहेंगे और हर मामले में उनका भरपूर साथ मिलेगा. घर में कोई शुभ कार्य या छोटा उत्सव होने की संभावना है, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी.

व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में यह समय बेहद अनुकूल है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा. मित्रों और सहयोगियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपके व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं.

करियर और शिक्षा: करियर के संदर्भ में यह समय प्रगति का है. आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस दौरान सामान्य और स्थिर रहेगा. हालांकि, किसी भी तरह की लापरवाही से बचना आवश्यक है. मानसिक तनाव की स्थिति नहीं रहेगी, जिससे आप अपने कामों में पूरी ऊर्जा के साथ जुट पाएंगे. नियमित योग और संतुलित आहार इस अच्छी अवस्था को बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही शुभ है. आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. व्यापार की वृद्धि के कारण आय के नए स्रोत भी खुलेंगे, जिससे आपकी बचत भी बढ़ेगी.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय बेहद ही रोमांटिक रहने वाला है. आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बढ़ेगा. लगावै और समझदारी के कारण रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जीवन में भी पति-पत्नी के बीच प्यार गहराएगा.

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: क्रीम

उपाय: प्रतिदिन सुबह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हल्का मीठा खाना खिलाएं. इससे आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार आएगा और नई योजनाओं में सफलता मिलेगी.

मीन (Pisces)

पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद वरदान साबित होगा. इस दौरान आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा. घर पर किसी पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी कड़ी मेहनत देखकर वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारी वर्ग को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के अच्छे मौके प्राप्त होंगे. काम के सिलसिले में साथियों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

करियर और शिक्षा: उच्च शिक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरे ध्यान और एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करना चाहिए. आपकी मेहनत रंग लाएगी और करियर के नए अवसर खुलेंगे. निराशा से दूर रहकर सकारात्मक बने रहें.

स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शरीर में ऊर्जा और जोश का स्तर उच्च रहेगा. आप मानसिक तनाव से दूर रहेंगे. फिर भी, अपनी दिनचर्या को सही रखें और योग या व्यायाम को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाए रखें, ताकि यह फिटनेस बनी रहे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. कोई भी बड़ा वित्तीय निवेश या जोखिम भरा सौदा करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें. अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों पर पूरी तरह से रोक लगाएं, ताकि बचत बढ़ सके.

प्रेम जीवन: यह समय प्रेमी जोड़ों के लिए बेहतरीन है. आपके और आपके पार्टनर के बीच प्रेम और समझ और गहराएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हल्का हरा

उपाय: प्रतिदिन सुबह किसी मंदिर में दीपक जलाएं. मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को साबुत उड़द (काले चने) का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.