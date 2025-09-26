Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 September: वृश्चिक राशि खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी, बिज़नेस में सतर्क रहें
Today Scorpio Horoscope 26 September 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 September 2025 in Hindi: आज का वृश्चिक राशिफल बताता है कि आज का दिन (शुक्रवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का वृश्चिक राशिफल
परिवार राशिफल: दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा, हालांकि दोपहर बाद कुछ राहत मिल सकती है. पारिवारिक माहौल में मधुरता लाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.
लव राशिफल: प्रेम जीवन में अनबन और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. छोटे-छोटे विवादों को बढ़ावा न दें, वरना रिश्ते में दूरी आ सकती है.
व्यापार राशिफल: बिजनेस में नए प्रयोग करने से पहले जांच-पड़ताल जरूर करें. रियल एस्टेट और जमीन-जायदाद से जुड़े कारोबारियों को तनाव झेलना पड़ सकता है. सरकारी नीतियों का असर भी पड़ेगा.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा जातकों को अचानक कार्यस्थल पर दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं. दस्तावेज और फ़ाइलों को संभालकर रखें. वर्किंग वुमन को ऑफिस और त्योहार दोनों का दबाव महसूस होगा.
युवा और करियर राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने समय का सदुपयोग करना होगा. समय को व्यर्थ गंवाना आगे नुकसानदेह साबित हो सकता है.
धन राशिफल: आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. रियल एस्टेट में निवेश सोच-समझकर ही करें.
हेल्थ राशिफल: ग्रहों की चाल स्वास्थ्य को लेकर सतर्क कर रही है. कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. दिन सेहत के लिए कमजोर रहेगा.
शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 8
शुभ रंग: मैरून
उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए समय ठीक है?
नहीं, सरकारी नीतियों और तनाव की वजह से कारोबारियों को कठिनाई हो सकती है.
Q2. स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ध्यान रखना होगा?
थकान और कमजोरी परेशान कर सकती है, इसलिए आराम करें और संतुलित आहार लें.
Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
