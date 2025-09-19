हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Scorpio Horoscope 20 September 2025: वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती और ऑफिस तथा पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य

Scorpio Horoscope 20 September 2025: वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती और ऑफिस तथा पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य

Today Scorpio Horoscope 20 September 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Sep 2025 10:51 PM (IST)

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 20 September 2025: वृश्चिक राशि चन्द्रमा 10th हाउस में होने से आज आपको अपने घर के बड़े-बुज़ुर्गों के आदर्शों और मार्गदर्शन पर चलने की आवश्यकता है. इससे न केवल पारिवारिक बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता मिलेगी. आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त है.

स्वास्थ्य: आज आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है. काम के बोझ या यात्रा की थकान शरीर पर असर डाल सकती है. योग, प्राणायाम और संतुलित आहार आपके लिए सहायक रहेंगे.

व्यवसाय और धन: खुदरा व्यापारियों को ग्राहकों के साथ मृदुभाषा अपनानी चाहिए. सतर्कता और विनम्रता से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. प्रॉपर्टी डीलिंग से लाभ प्राप्त होगा. बुधादित्य, साध्य, वाशि और सुनफा योग के कारण विदेश यात्रा या बिजनेस मीटिंग का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में बेहद लाभकारी साबित होगा. घर या ऑफिस के रख-रखाव और नवीनीकरण पर खर्च की संभावना है.

नौकरी और करियर: ऑफिस में बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. काम व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेगा. वर्किंग वुमन को अपने प्रोजेक्ट्स पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, यही उनके भविष्य की प्रगति का आधार बनेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार में विवाह का प्रस्ताव आ सकता है जिससे घर का वातावरण आनंदमय होगा. यदि किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं, तो बड़े-बुज़ुर्गों की सलाह लेने में हिचकिचाएँ नहीं.

प्रेम और युवा जीवन: युवाओं को भय और संकोच छोड़कर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए. प्रतियोगी और सामान्य छात्र अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे.

शुभ अंक: 8
शुभ रंग: गहरा लाल
उपाय: अपने घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाएँ और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें.

FAQs:
Q1: क्या आज प्रॉपर्टी संबंधी सौदा लाभकारी रहेगा?
A1: हाँ, प्रॉपर्टी डीलिंग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

Q2: वर्किंग वुमन को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
A2: उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स पर पूरा ध्यान देना होगा, यही भविष्य की सफलता का मार्ग बनेगा.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Sep 2025 10:51 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today  Horoscope Today
और पढ़ें
