Aaj Ka Vrishabh Rashifal 26 September: वृषभ राशि स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बुरी संगति और नकारात्मक आदतों से बचें
Today Taurus Horoscope 26 September 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 26 September 2025 in Hindi: आज का वृषभ राशिफल बताता है कि आज का दिन (शुक्रवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का वृषभ राशिफल
परिवार राशिफल: आज परिवार में जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा हो सकती है. घर में सकारात्मक माहौल रहेगा. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें.
लव राशिफल: बुधादित्य योग के प्रभाव से शादीशुदा जातकों के दांपत्य जीवन में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा. जीवनसाथी के करियर को लेकर सकारात्मक बातचीत होगी. अविवाहित लोगों को रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.
व्यापार राशिफल: पार्टनरशिप बिजनेस में आज का दिन अनुकूल रहेगा. पुराने प्रयास और मेहनत अब सफलता दिलाएंगे. सर्वार्थसिद्धि और विष्कुम्भ योग आपके व्यापार में स्थिरता और वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें.
नौकरी राशिफल: वर्कस्पेस पर आपके प्रयास रंग लाएंगे. सहकर्मी और वरिष्ठ आपके काम से खुश होंगे. विशेषकर वर्किंग वुमन को अधिकारियों का सहयोग और सम्मान मिलेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे.
युवा एवं विद्यार्थियों का राशिफल: छात्रों और खेल-कूद से जुड़े युवाओं के लिए दिन लाभकारी है. इच्छित परिणाम हासिल होंगे और मेहनत का फल मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम की संभावना है.
स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन नकारात्मक विचारों और बुरी संगत से दूर रहें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.
धन राशिफल: धन संबंधी मामलों में स्थिरता रहेगी. प्रॉपर्टी या भूमि से जुड़े कार्यों से लाभ हो सकता है.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: ब्राउन
उपाय: हनुमानजी को गुड़ और चना अर्पित करें, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस पार्टनरशिप में फायदा होगा?
हाँ, ग्रहों का योग अनुकूल है. पार्टनरशिप बिजनेस में प्रगति होगी.
Q2: क्या स्टूडेंट्स को आज करियर से जुड़े अच्छे अवसर मिलेंगे?
बिल्कुल, विद्यार्थियों और खेल-कूद से जुड़े युवाओं के लिए समय शुभ है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL