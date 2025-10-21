Aaj Ka Vrishabh Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए राहत और आत्मसंतुष्टि लेकर आएगा. चंद्रमा के छठे भाव में गोचर और शुभ योगों के प्रभाव से पुरानी बीमारियों से मुक्ति के संकेत हैं. आप मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. धार्मिक स्थल की यात्रा या पूजा-पाठ से मन को शांति और आध्यात्मिक सुकून मिलेगा. पारिवारिक वातावरण मधुर रहेगा और परिजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुधार के संकेत हैं. कोई पुराना रोग जो लंबे समय से परेशान कर रहा था, अब ठीक हो सकता है. हालांकि पैरों में चोट या मोच लगने की संभावना है, इसलिए यात्रा या खेलकूद के दौरान सावधानी बरतें. सुबह हल्का व्यायाम और ध्यान करने से दिन अच्छा बीतेगा.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है. विशेष रूप से साझेदारी वाले कार्यों में प्रगति दिखेगी. दिन की शुरुआत से ही शुभ संकेत मिलेंगे. वर्कस्पेस पर आपकी योजनाएँ सफल होंगी और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का समापन होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के आसार हैं.

लव और पारिवारिक राशिफल:

घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. अविवाहित जातक के लिए रिश्ते की संभावना बन रही है.

नौकरी राशिफल:

एंप्लॉयड व्यक्ति व्यस्तता के बावजूद अपने काम को संतुलित रखेंगे. ऑफिस में आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी. कोई नया अवसर या जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी.

युवा और छात्र राशिफल:

युवा वर्ग को आज करियर से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. छात्रों को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए — यह समय आत्मविश्वास और परिश्रम का है.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

उपाय: श्री विष्णु जी के मंदिर में तिल का तेल दान करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का 11 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या आज नौकरी बदलने का विचार सही रहेगा?

A1. हाँ, यदि आप नई दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.

Q2. क्या आज स्वास्थ्य में सुधार संभव है?

A2. बिल्कुल, आज पुराने रोगों में राहत मिलेगी, बस पैरों की देखभाल और आराम पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.