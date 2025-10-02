Aaj Ka Vrishabh Rashifal 2 October 2025: कुंडली में सुकर्मा योग जॉब और व्यापार में दिलाएगा तरक्की! पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Today Taurus Horoscope 2 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 2 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 9वें भाव में होने से अच्छे कार्यों के फलस्वरूप आपका भाग्य चमकेगा. दिन परिवार और काम दोनों ही क्षेत्रों में संतोषजनक रहेगा. सुकर्मा योग के बनने से नए अवसर आपके जीवन में दस्तक देंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
आज शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. हल्की थकान या कमजोरी परेशान कर सकती है. समय पर आराम करें और पौष्टिक आहार लें.
बिजनेस राशिफल
पब्लिक सेक्टर से जुड़े बिजनेसमैन को नए ऑर्डर मिल सकते हैं. छोटे व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन बड़े उद्योगपतियों को निवेश करते समय बहुत सोच-समझकर निर्णय लेना होगा.
लव और फैमिली राशिफल
घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा. परिवार में सकारात्मकता बनी रहेगी. आपका अधिकांश समय घर की सजावट और खरीदारी में बीतेगा. किसी विशेष व्यक्ति के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.
जॉब राशिफल
वर्किंग वुमन अपनी सूझबूझ से वर्कलोड कम कर पाएंगी. एंप्लॉयड पर्सन को फेस्टिव सीजन में ओवर टाइम करना पड़ सकता है. सुकर्मा योग से कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन की संभावना है.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. आय-व्यय में संतुलन रहेगा, इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है.
युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन को नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए दिन शुभ है.
शुभ अंक - 7
शुभ रंग - ऑरेंज
आज का उपाय
माँ दुर्गा को लाल फूल और गुड़ का भोग अर्पित करें. इससे भाग्य में वृद्धि होगी और सफलता के अवसर बढ़ेंगे.
FAQs
Q1 क्या वृषभ राशि वालों के लिए नया निवेश करना सही है?
बड़े उद्योगपतियों को सावधानी बरतनी चाहिए, छोटे व्यापारी लाभ पाएंगे.
Q2 क्या नौकरीपेशा लोगों को आज अतिरिक्त काम करना होगा?
हाँ, फेस्टिव सीजन को देखते हुए ओवर टाइम करना पड़ सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
