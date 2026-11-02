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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 2 November 2026: तीसरे चंद्रमा और शुभ-लक्ष्मी योग से बिजनेस लोन पास, करियर की मुश्किलें होंगी दूर; पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 2 November 2026: तीसरे चंद्रमा और शुभ-लक्ष्मी योग से बिजनेस लोन पास, करियर की मुश्किलें होंगी दूर; पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 2 November 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! तीसरे चंद्रमा व शुभ-लक्ष्मी योग का प्रभाव, बिजनेस लोन, नौकरी में तरक्की, लव लाइफ व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Nov 2026 01:24 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, संचार कौशल, भाई-बहन, साहस, अभिव्यक्ति व लघु यात्रा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आपके संचार कौशल (Communication Skills) और अभिव्यक्ति में असाधारण स्पष्टता रहेगी, जिससे आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

  • दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और शुभ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:46 तक कर्क राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

व्यावसायिक यात्रा सफल, पास होगा बैंक लोन: आज बन रहे शुभ और लक्ष्मी योग के प्रभाव से की गई व्यावसायिक यात्राएं (Business Trips) पूर्णतः सफल और लाभप्रद रहेंगी. यदि आपने अपने कारोबार के विस्तार के लिए बैंक में लोन हेतु आवेदन किया हुआ था, तो वह लोन बिना किसी बड़ी रुकावट के जल्द ही स्वीकृत हो सकता है.

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दोपहर बाद सतर्कता, पैतृक कारोबार में बुजुर्गों का संबल: कारोबार में दोपहर के बाद अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है; जल्दबाजी या असावधानी के चलते कोई गलती हो सकती है, जिससे एक बड़ा और मुनाफेदार ऑर्डर आपके हाथ से निकल सकता है. पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) में किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए परिवार के बुजुर्गों या अनुभवी अधिकारियों का मार्गदर्शन लें; उनकी सूझबूझ से संकट सहज ही टल जाएगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

करियर की दिक्कतें होंगी समाप्त, आय के नए स्रोत: यदि आप काफी समय से रोजगार या नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे, तो करियर से जुड़ी तमाम दिक्कतें और अनिश्चितताएं अब दूर हो जाएंगी. नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आय के कुछ नए और अतिरिक्त स्रोत (New Sources of Income) बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा.

वर्कप्लेस की मुश्किलें खत्म, सीनियर्स करेंगे तारीफ: कार्यस्थल (Workspace) पर चल रही परेशानियां समाप्त होंगी. आपके समर्पण, अनुशासन और अथक परिश्रम को देखकर उच्चाधिकारी और सीनियर्स खुले दिल से आपकी सराहना करेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

लव पार्टनर के प्रति ईमानदारी, फेस्टिवल सीजन की खुशियां: प्रेम संबंधों (Love Life) में अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह निष्ठावान और ईमानदार रहें. किसी भी प्रकार का पर्दा न रखें और आगामी त्योहारी सीजन की खुशियों को अपने साथी के साथ खुलकर साझा करें, जिससे रिश्ते में नया उत्साह आएगा.

छात्रों का ध्यान भटकाव से बचाएं: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र (Competitive & General Students) अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें. इस समय फिल्म, सोशल मीडिया और संगीत के प्रति अत्यधिक झुकाव आपकी नियमित पढ़ाई और सफलता में बड़ी बाधा बन सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, भागदौड़ और यात्रा की वजह से कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव हो सकता है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और योग-व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 7

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार और शुभ-लक्ष्मी योग के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को दूध, खीर या पीले फल का दान करें. इससे व्यापार में दोपहर बाद होने वाली चूकों से बचाव होगा, बैंक लोन से जुड़े कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे और करियर में आर्थिक संपन्नता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:24 AM (IST)
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