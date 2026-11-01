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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में दसवीं कक्षा की एक छात्रा पर एक करीबी रिश्तेदार ने स्कूल में घुस कर इलेक्ट्रिक आरी से हमला किया था. जिसकी पहचान हेमंत नाम से हुई. छात्रा की हालत बेहद नाजुक है.

Written By : कनपर्थी विजय कुमार, अमरावती |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 01 Nov 2026 11:46 PM (IST)
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अनंतपुर जिले के राप्ताडु जिला परिषद हाईस्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा गोपिका पर हमले के मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. बताया जा रहा है कि घटना का सीन री-कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आरोपी हेमंत को ले जाया गया था. इसी दौरान उसने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की.

बताया जा रहा है कि यह घटना आत्मकुरु के जंगल क्षेत्र में हुई. आरोपी के पुलिस के सामने विरोध करने और हमला करने की कोशिश करने पर पुलिस ने उस पर छह राउंड गोलियां चलाईं. इस घटना में हेमंत घायल हो गया. उसे गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, उसे लगी चोटों और गोली लगने की संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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क्या है पूरा मामला?

राप्ताडु जिला परिषद हाईस्कूल में कल कक्षाएं चलने के दौरान दसवीं कक्षा की छात्रा गोपिका पर हेमंत ने चेनसॉ (इलेक्ट्रिक आरी) से हमला किया था. इस हमले में गोपिका गंभीर रूप से घायल हो गई थी. उसे बचाने की कोशिश में एक अन्य छात्रा लक्ष्मी भी घायल हो गई थी.

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में उसे हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं.

करीबी रिश्तेदार था आरोपी

आरोपी, जिसकी पहचान बाद में पीड़िता के करीबी रिश्तेदार हेमंत के रूप में हुई थी. पुलिस और चश्मदीदों के अनुसार, घायल छात्रा, अपने गाँव अक्कयावरीपालेम से हमेशा की तरह ऑटो-रिक्शा में स्कूल पहुँची. सुबह करीब 10:30 बजे, आरोपी क्लासरूम में घुस आया और छात्रा पर अंधाधुंध हमला कर दिया, जिससे वहाँ मौजूद छात्र और शिक्षक सदमे में आ गए.

अब सीन री-कंस्ट्रक्शन के दौरान कथित पुलिस फायरिंग की घटना से यह मामला एक नया मोड़ ले चुका है. हालांकि, पुलिस फायरिंग की परिस्थितियों और आरोपी को लगी चोटों के बारे में अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. मामले की विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

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About the author कनपर्थी विजय कुमार, अमरावती

कनपर्थी विजय कुमार आंध्र प्रदेश की खबरों पर खास पकड़ रहते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. उनकी हिंदी, अंग्रेज़ी, तेलुगु, तमिल और पंजाबी भाषाओं पर पकड़ है. इंडियन आर्मी पैरा फोर्स कमांडो में सेवा देने के बाद रिटायर्ड हुए हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 11:46 PM (IST)
Tags :
Anantpur AndhraPradesh
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