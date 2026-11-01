10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

अनंतपुर जिले के राप्ताडु जिला परिषद हाईस्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा गोपिका पर हमले के मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. बताया जा रहा है कि घटना का सीन री-कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आरोपी हेमंत को ले जाया गया था. इसी दौरान उसने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की.

बताया जा रहा है कि यह घटना आत्मकुरु के जंगल क्षेत्र में हुई. आरोपी के पुलिस के सामने विरोध करने और हमला करने की कोशिश करने पर पुलिस ने उस पर छह राउंड गोलियां चलाईं. इस घटना में हेमंत घायल हो गया. उसे गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, उसे लगी चोटों और गोली लगने की संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

क्या है पूरा मामला?

राप्ताडु जिला परिषद हाईस्कूल में कल कक्षाएं चलने के दौरान दसवीं कक्षा की छात्रा गोपिका पर हेमंत ने चेनसॉ (इलेक्ट्रिक आरी) से हमला किया था. इस हमले में गोपिका गंभीर रूप से घायल हो गई थी. उसे बचाने की कोशिश में एक अन्य छात्रा लक्ष्मी भी घायल हो गई थी.

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में उसे हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं.

करीबी रिश्तेदार था आरोपी

आरोपी, जिसकी पहचान बाद में पीड़िता के करीबी रिश्तेदार हेमंत के रूप में हुई थी. पुलिस और चश्मदीदों के अनुसार, घायल छात्रा, अपने गाँव अक्कयावरीपालेम से हमेशा की तरह ऑटो-रिक्शा में स्कूल पहुँची. सुबह करीब 10:30 बजे, आरोपी क्लासरूम में घुस आया और छात्रा पर अंधाधुंध हमला कर दिया, जिससे वहाँ मौजूद छात्र और शिक्षक सदमे में आ गए.

अब सीन री-कंस्ट्रक्शन के दौरान कथित पुलिस फायरिंग की घटना से यह मामला एक नया मोड़ ले चुका है. हालांकि, पुलिस फायरिंग की परिस्थितियों और आरोपी को लगी चोटों के बारे में अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. मामले की विस्तृत जानकारी का इंतजार है.