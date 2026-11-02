Tarot Rashifal 2 November 2026: नवंबर महीने का यह पहला सोमवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में अप्रत्याशित उपलब्धियों, व्यापार विस्तार, मान-सम्मान में वृद्धि और वित्तीय सावधानी बरतने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मकर राशि वालों को उम्मीद से अधिक उपलब्धियां हासिल होंगी और कर्क के व्यापारियों को बड़ा धन लाभ होगा तथा मीन का मान-सम्मान बढ़ेगा, वहीं कुंभ राशि के जातकों को दूसरों की मदद में संभलकर रहने और धनु राशि वालों को संचित धन के खर्च पर लगाम लगाने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों पर कार्यभार आज अधिक रहने वाला है. आज कई काम आपको एक साथ करने पड़ सकते हैं. कामकाज से संबंधित यात्रा भी संभव है. सफलता मिलने की संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है. आज यदि आप कुछ पैसा निवेश करते हैं तो आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपने सहयोगियों की भावनाओं को समझेंगे और उनके साथ नरमी से पेश आएंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके काम को आसान बना देगा. कमाई के लिए दिन अच्छा है. हालांकि, आज आपका दान धर्म तीर्थ यात्रा आदि पर धन खर्च हो सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे हा है. गुस्से से आपके काम बिगड़ सकते हैं. आज अपने काम से काम रखें और व्यर्थ की बातों को तूल देने से बचें. मानसिक तनाव रहेगा. धन संबंधित मामलों में समय अनुकूल रहेगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों को आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. फिलहाल, परिस्थितियों को प्रैक्टिकली डील करें. व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा. नौकरी पेशा जातकों के भी सभी काम आसानी से पूरे होते जाएंगे. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के मन में बेचैनी रहने वाली है. दरअसल, आज आप बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी अनुकूल परिणाम न मिलने से परेशान रहेंगे. साथ ही आज आपको विरोधियों के कारण भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कमाई के मामलों में भी दिन सामान्य है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों की कामकाज की योजनाओं पर चर्चा बहुत अधिक रहने वाली हैं. लेकिन, योजना फाइनल करने के लिए आप किसी स्थिति पर नहीं पहुंच पाएंगे. धन संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्क रहें.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों के मन में विचार अधिक रहने वाले हैं. बहुत से कामों को पूरा करने का तनाव काम में गलतियां ला सकता है. कामकाज में एकाग्रता बनाए रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करेंगे. पुराने व्यापारियों के साथ संबंध सुधरने से हर्ष रहेगा. व्यापार विस्तार के लिए चर्चाएं लाभदायक सिद्ध होगी. भाग्य पूरी तरह सहायक बनेगा.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के मन में आज निर्णय लेने की दुविधा रहेगी. आज आपके मन में निर्णय लेने में काफी परेशानियां रहने वाली हैं. साथ ही आज आपके संचित धन में कमी आ सकती है. धन संबंधित मामलों में समय बहुत अनुकूल नहीं है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आज अपने सभी कामों को पूरा करेंगे. उम्मीद से ज्यादा उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा. कामकाज की अधिकता रहेगी. परंतु उमंग और उत्साह से सभी को समय पर पूरा कर लेंगे. आर्थिक लिहाज से भी दिन अच्छा रहेगा.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को दूसरों की मदद करते वक्त सतर्क रहना चाहिए. क्योंकि, आज आप पर ही बेवजह के आरोप लग सकते है. इस समय किसी भी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए. सेहत के लिए भी सतर्क रहें. धन संबंधित मामलों में दिन अच्छा रहेगा.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए आज काफी लाभदायक समय है. ग्रह स्थिति आप के लिए बहुत अनुकूल है. छोटी-मोटी परेशानियां आराम से पार कर लेंगे. आज आपके मान सम्मान में प्राप्ति होगी.

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