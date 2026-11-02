धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 2 November 2026: 4th चंद्रमा से कार्यों में अड़चनें, बिजनेस में कड़ा मुकाबला और नौकरीपेशा पर लीगल कार्यवाही का अलर्ट

Aaj Ka Mesh Rashifal 2 November 2026: 4th चंद्रमा से कार्यों में अड़चनें, बिजनेस में कड़ा मुकाबला और नौकरीपेशा पर लीगल कार्यवाही का अलर्ट

Aaj Ka Mesh Rashifal 2 November 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! चौथे चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस में रुकावटें, नौकरी में लीगल अलर्ट, क्रोध नियंत्रण और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Nov 2026 01:19 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mesh Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, आंतरिक शांति, घरेलू वातावरण व मानसिक स्थिरता स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते जीवन में हो रहे आकस्मिक परिवर्तनों और नई परिस्थितियों के प्रति आपके मन में कड़ा प्रतिरोध व असुरक्षा की भावना बनी रहेगी; बदलावों को सहजता से स्वीकार करने का प्रयास करें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

  • दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, शुभ योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर कर्क राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे तथा मध्य रात्रि 03:46 के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

मार्केट में गुडविल बचाने की चुनौती, कंपीटिटर्स से कड़ा मुकाबला: बाजार में अपनी साख और गुडविल को बरकरार रखने के लिए आपको अपने कड़े प्रतिस्पर्धियों (Competitors) से तीखे मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है. आज भाग्य का अपेक्षित साथ न मिलने से बिजनेस के मोर्चे पर कोई निराशाजनक या दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे मन खिन्न रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
साप्ताहिक टैरो राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: कन्या का बढ़ेगा करिश्मा व व्यापार में उन्नति, मकर को नए प्रोजेक्ट्स में कामयाबी; जानें 12 राशियों का भविष्य
साप्ताहिक टैरो राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: कन्या का बढ़ेगा करिश्मा व व्यापार में उन्नति, मकर को नए प्रोजेक्ट्स में कामयाबी; जानें 12 राशियों का भविष्य
राशिफल
टैरो राशिफल 2 नवंबर 2026: मकर को उम्मीद से अधिक उपलब्धियां, कर्क के कारोबार में बड़ा उछाल; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 2 नवंबर 2026: मकर को उम्मीद से अधिक उपलब्धियां, कर्क के कारोबार में बड़ा उछाल; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Kal Ka Rashifal 2 November 2026: सोमवार को लक्ष्मी योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, वृषभ का लोन पास और कन्या को पदोन्नति!
Kal Ka Rashifal 2 November 2026: सोमवार को लक्ष्मी योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, वृषभ का लोन पास और कन्या को पदोन्नति!
राशिफल
मासिक टैरो राशिफल: नवंबर में किन राशियों को मिलेगी नौकरी और धन लाभ? जानें मेष से मीन तक का मासिक टैरो राशिफल
नवंबर में किन राशियों को मिलेगी नौकरी और धन लाभ? जानें मेष से मीन तक का मासिक टैरो राशिफल

दौड़धूप अधिक और परिणाम कम, लेन-देन में सतर्कता: व्यवसाय की गति सामान्य से धीमी रहेगी और भागदौड़ अत्यधिक बनी रहेगी. ऐसी स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखें. किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन या उधारी के मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतें, अन्यथा पूंजी अटक सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

बनते कामों में अड़चनें, लीगल कार्यवाही का खतरा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन काफी संवेदनशील रहेगा. ऑफिस में पूरे हो चुके या बनते हुए कार्यों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं. नियमों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की विभागीय लापरवाही आप पर किसी कानूनी या विभागीय कार्यवाही (Legal Action) का कारण बन सकती है.

शुभचिंतकों की सलाह न टालें, वर्किंग वुमन के लिए भागदौड़: कार्यस्थल पर किसी भी जटिल मामले को सुलझाते समय अपने अनुभवी सहकर्मियों और शुभचिंतकों की राय को कतई नजरअंदाज न करें. कामकाजी महिलाओं (Working Women) को आज ऑफिस के काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बैठाने में खासी दिक्कतों और भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा.

3. फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

पारिवारिक तनाव, दृष्टिकोण बदलने की जरूरत: इन विपरीत परिस्थितियों में आप परिवार के साथ अपने रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तत्काल अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकेंगे; अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए पहले अपने सोचने के नजरिए को सकारात्मक बनाएं.

क्रोध पर नियंत्रण रखें छात्र व खिलाड़ी: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) किसी भी उत्तेजक परिस्थिति में मौन धारण करें और अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद आपके करियर पर असर डाल सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, मानसिक बेचैनी और अनिद्रा की समस्या हो सकती है. वाहन अत्यंत सावधानी से चलाएं और समय पर पौष्टिक आहार लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 3

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार के पावन दिन और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. देवी पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या चीनी का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की कानूनी अड़चनें समाप्त होंगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक जीवन में शांति स्थापित होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 01:19 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Mesh Rashifal Aries Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
साप्ताहिक टैरो राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: कन्या का बढ़ेगा करिश्मा व व्यापार में उन्नति, मकर को नए प्रोजेक्ट्स में कामयाबी; जानें 12 राशियों का भविष्य
साप्ताहिक टैरो राशिफल 1 से 7 नवंबर 2026: कन्या का बढ़ेगा करिश्मा व व्यापार में उन्नति, मकर को नए प्रोजेक्ट्स में कामयाबी; जानें 12 राशियों का भविष्य
राशिफल
टैरो राशिफल 2 नवंबर 2026: मकर को उम्मीद से अधिक उपलब्धियां, कर्क के कारोबार में बड़ा उछाल; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 2 नवंबर 2026: मकर को उम्मीद से अधिक उपलब्धियां, कर्क के कारोबार में बड़ा उछाल; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Kal Ka Rashifal 2 November 2026: सोमवार को लक्ष्मी योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, वृषभ का लोन पास और कन्या को पदोन्नति!
Kal Ka Rashifal 2 November 2026: सोमवार को लक्ष्मी योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, वृषभ का लोन पास और कन्या को पदोन्नति!
राशिफल
मासिक टैरो राशिफल: नवंबर में किन राशियों को मिलेगी नौकरी और धन लाभ? जानें मेष से मीन तक का मासिक टैरो राशिफल
नवंबर में किन राशियों को मिलेगी नौकरी और धन लाभ? जानें मेष से मीन तक का मासिक टैरो राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली
10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
'कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
इंडिया
सौरव दास की दीवाली पार्टी की इनसाइड तस्वीर; केजरीवाल, कपिल सिब्बल भी आए नजर
सौरव दास की दीवाली पार्टी की इनसाइड तस्वीर; केजरीवाल, कपिल सिब्बल भी आए नजर
क्रिकेट
'शिकारी बनें, शिकार नहीं', भारत के खिलाफ 341 रन बनाने के बाद ग्लेन फिलिप्स का बयान वायरल
'शिकारी बनें, शिकार नहीं', भारत के खिलाफ 341 रन बनाने के बाद ग्लेन फिलिप्स का बयान वायरल
बॉलीवुड
'रामायणम्' की कमाई 37 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ओपनर
'रामायणम्' की कमाई 37 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ओपनर
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
इंडिया
'CEC ज्ञानेश कुमार प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते थे लेकिन...', मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान
'CEC ज्ञानेश कुमार प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते थे लेकिन...', मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान
टेक्नोलॉजी
Induction Using Tips: इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget