Aaj Ka Mesh Rashifal 2 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:46 तक आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, आंतरिक शांति, घरेलू वातावरण व मानसिक स्थिरता स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते जीवन में हो रहे आकस्मिक परिवर्तनों और नई परिस्थितियों के प्रति आपके मन में कड़ा प्रतिरोध व असुरक्षा की भावना बनी रहेगी; बदलावों को सहजता से स्वीकार करने का प्रयास करें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 2 November 2026)

दिनांक: 2 नवंबर 2026, सोमवार

2 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, तत्पश्चात नवमी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग , शुभ योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से आपकी राशि में चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर कर्क राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे तथा मध्य रात्रि 03:46 के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा दिनभर कर्क राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे तथा मध्य रात्रि 03:46 के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

मार्केट में गुडविल बचाने की चुनौती, कंपीटिटर्स से कड़ा मुकाबला: बाजार में अपनी साख और गुडविल को बरकरार रखने के लिए आपको अपने कड़े प्रतिस्पर्धियों (Competitors) से तीखे मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है. आज भाग्य का अपेक्षित साथ न मिलने से बिजनेस के मोर्चे पर कोई निराशाजनक या दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे मन खिन्न रहेगा.

दौड़धूप अधिक और परिणाम कम, लेन-देन में सतर्कता: व्यवसाय की गति सामान्य से धीमी रहेगी और भागदौड़ अत्यधिक बनी रहेगी. ऐसी स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखें. किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन या उधारी के मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतें, अन्यथा पूंजी अटक सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

बनते कामों में अड़चनें, लीगल कार्यवाही का खतरा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन काफी संवेदनशील रहेगा. ऑफिस में पूरे हो चुके या बनते हुए कार्यों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं. नियमों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की विभागीय लापरवाही आप पर किसी कानूनी या विभागीय कार्यवाही (Legal Action) का कारण बन सकती है.

शुभचिंतकों की सलाह न टालें, वर्किंग वुमन के लिए भागदौड़: कार्यस्थल पर किसी भी जटिल मामले को सुलझाते समय अपने अनुभवी सहकर्मियों और शुभचिंतकों की राय को कतई नजरअंदाज न करें. कामकाजी महिलाओं (Working Women) को आज ऑफिस के काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बैठाने में खासी दिक्कतों और भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा.

3. फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

पारिवारिक तनाव, दृष्टिकोण बदलने की जरूरत: इन विपरीत परिस्थितियों में आप परिवार के साथ अपने रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तत्काल अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकेंगे; अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए पहले अपने सोचने के नजरिए को सकारात्मक बनाएं.

क्रोध पर नियंत्रण रखें छात्र व खिलाड़ी: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) किसी भी उत्तेजक परिस्थिति में मौन धारण करें और अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद आपके करियर पर असर डाल सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, मानसिक बेचैनी और अनिद्रा की समस्या हो सकती है. वाहन अत्यंत सावधानी से चलाएं और समय पर पौष्टिक आहार लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 3

सोमवार विशेष उपाय: सोमवार के पावन दिन और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. देवी पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या चीनी का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की कानूनी अड़चनें समाप्त होंगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक जीवन में शांति स्थापित होगी.

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