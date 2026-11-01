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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'CEC ज्ञानेश कुमार प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते थे लेकिन...', मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान

'CEC ज्ञानेश कुमार प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते थे लेकिन...', मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के नेताओं की तरफ से आयोजित किए गए मॉक पार्लियामेंट पर भी निशाना साथा. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक किया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 01 Nov 2026 11:54 PM (IST)
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केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार (1 नवंबर, 2026) को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने की पेशकश की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने प्रतिनिधियों की लिस्ट जमा करने में नाकाम रहे.  

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर आयोजित एक डिबेट प्रोग्राम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की तरफ से आयोजित मॉक पार्लियामेंट को लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक करार दिया.

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इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने एक दिन पहले इस मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया था और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग (Mock Impeachment) चलाया था.

केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी को लेकर गाया गीत

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कानून और न्याय के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस कार्यक्रम में एक गीत भी गाया, जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहेंगे और जिन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, वो आखिर में चले जाएंगे. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से भी उनके साथ गीत गाने के लिए कहा. 

उन्होंने गाया, ‘कहीं नहीं जाएंगे मोदी... कहीं नहीं जाएंगे मोदी... जाएंगे वो लोग जिन्होंने साख अपनी खो दी... कहीं नहीं जाएंगे मोदी.’ अपने गीत के जरिए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी कहीं नहीं जाने वाले, वे लोग जाएंगे जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है.

राष्ट्रपति ने सबूत मांगे तो उपलब्ध नहीं करा पाए प्रदर्शनकारी- मेघवाल

कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वह और दोनों अन्य चुनाव आयुक्त प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, बशर्तें वे तारीख और समय पहले से निर्धारित करें और अपने प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट जमा करें, लेकिन उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रतिनिधियों की लिस्ट कभी नहीं दी.’

उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी, लेकिन जब राष्ट्रपति ने उनके आरोपों के सबूत मांगे, तो वे कोई सबूत उपलब्ध नहीं करा सके.

यह भी पढ़ेंः लद्दाख में निकाय चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका, बड़े नेता BJP-कांग्रेस में शामिल

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 01 Nov 2026 11:51 PM (IST)
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