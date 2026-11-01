'CEC ज्ञानेश कुमार प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते थे लेकिन...', मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान

केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार (1 नवंबर, 2026) को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने की पेशकश की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने प्रतिनिधियों की लिस्ट जमा करने में नाकाम रहे.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर आयोजित एक डिबेट प्रोग्राम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की तरफ से आयोजित मॉक पार्लियामेंट को लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक करार दिया.

इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने एक दिन पहले इस मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया था और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग (Mock Impeachment) चलाया था.

केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी को लेकर गाया गीत

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कानून और न्याय के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस कार्यक्रम में एक गीत भी गाया, जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहेंगे और जिन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, वो आखिर में चले जाएंगे. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से भी उनके साथ गीत गाने के लिए कहा.

VIDEO | Bikaner, Rajasthan: Union Minister Arjun Ram Meghwal, BJP workers sing 'Kahin Nahin Jayenge Modi' song. This song has been written Multan Ji Baid, a worker from the BJP’s Gangashahar unit in Bikaner. #Bikaner #RajasthanNews (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2026

उन्होंने गाया, ‘कहीं नहीं जाएंगे मोदी... कहीं नहीं जाएंगे मोदी... जाएंगे वो लोग जिन्होंने साख अपनी खो दी... कहीं नहीं जाएंगे मोदी.’ अपने गीत के जरिए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी कहीं नहीं जाने वाले, वे लोग जाएंगे जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है.

राष्ट्रपति ने सबूत मांगे तो उपलब्ध नहीं करा पाए प्रदर्शनकारी- मेघवाल

कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वह और दोनों अन्य चुनाव आयुक्त प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, बशर्तें वे तारीख और समय पहले से निर्धारित करें और अपने प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट जमा करें, लेकिन उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रतिनिधियों की लिस्ट कभी नहीं दी.’

उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी, लेकिन जब राष्ट्रपति ने उनके आरोपों के सबूत मांगे, तो वे कोई सबूत उपलब्ध नहीं करा सके.

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