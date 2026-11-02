Weekly Tarot Horoscope (1 to 7 November 2026): नवंबर 2026 के इस पहले सप्ताह में ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स सभी 12 राशियों के लिए व्यापार विस्तार, करिश्माई व्यक्तित्व, करियर में तरक्की के नए रास्ते और रिश्तों में यथार्थवादी सोच अपनाने के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं. आने वाले 7 दिनों में आपकी आजीविका, धन, सेहत और पारिवारिक जीवन की दिशा क्या रहने वाली है, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

इस सप्ताह कन्या राशि वालों का प्रभाव व व्यापारिक मुनाफा शिखर पर रहेगा तथा मकर राशि के जातकों को नई कामयाबी व उच्चाधिकारियों का विश्वास मिलेगा, वहीं वृषभ राशि वालों को कामकाज के अत्यधिक विस्तार से बचने व सेहत का ध्यान रखने और वृश्चिक राशि के लोगों को यात्रा के दौरान घर की सुरक्षा पुख्ता करने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए यह पूरा सप्ताह कैसा साबित होगा.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा साबित होगा. इस सप्ताह आपके व्यवहार में उन्नति के सुनहरे अवसर मिलेंगे. साथ ही इस हफ्ते साहित्य संगीत में दिलचस्पी रखने वालों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. आप घर परिवार के मामले में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं. आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे. लेकिन, थोड़ा धैर्य के साथ काम करने की कोशिश करें.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नवंबर का यह सप्ताह वृषभ राशि के लोगों के लिए कुछ अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है. आपको सलाह है कि खुद को एक सीमित दायरे में रखें और ज्यादा कामकाज का विस्तार न करें. आज कोशिश करें की आपके अपने मित्रों के साथ अच्छे संबंध रहें बता दें कि इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा. आपके स्थान परिवर्तन के योग भी हैं.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा. क्योंकि, इस हफ्ते आपके खर्चे काफी ज्यादा रहेंगे. इस दौरान आपका व्यवहार अधिक आक्रामक रहेगा. वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस हफ्ते आपके रिश्ते कुछ खट्टे और कुछ मीठे रहेंगे. विद्यार्थी वर्ग के लोगों को इस हफ्ते काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. रिश्ते, अवसर और विरोध एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह ध्यान रखने की जरूरत है. आपको सलाह है कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें. आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता रहेगी. इस सप्ताह के अंत में आपको निराशा हो सकती है. सोमवार को आप अपने अनुभव से आसानी से जानकारी हासिल कर लेंगे.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा. आज आपका ध्यान काम और स्वास्थ्य पर रहेगा. परिवारजनों के सहयोग से जीवन में खुशियां आएंगी. आपको सलाह है कि अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष ख्याल रखना चाहिए. जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करे. उसे कभी भी यह एहसास न दिलाएं कि आप उसके बारे में नहीं सोचते.

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए सप्ताह आपका प्रभाव, करिश्मा और सर्जनात्मक प्रवृत्तियां शिखर पर होंगी. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. इस हफ्ते आपकी लव लाइफ मजबूतहोगी. व्यापार में लाभ और उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. देखा जाए तो इस हफ्ते आपके कार्यस्थल पर आपकी नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़ेगी.

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए सप्ताह बेहद ही अनुकूल रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों के जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. वर्तमान में आप जो कर रहे हैं जो संपर्क बना रहे हैं वह भविष्य में लाभदायक साबित होगा. साथी की सेहत का ध्यान रखें और उसे आपकी जरूरत पड़ सकती है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों को सलाह है कि इस हफ्ते अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अपने घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें. परिवार में किसी से विवाद हो सकता है. अगर आप प्यार का इजहार करने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें. जिन भावनाओं को आप प्यार समझ रहे हैं वो हो सकता है कि मात्र एक आकर्षण ही हो. आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से संतोषजनक रहेगी.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है. ध्यान व्यावहारिक और प्रतिष्ठित लक्ष्यों पर रहेगा. आपको भावुक होना अच्छा है. लेकिन, अधिक भावुकता से बचें. सप्ताह का मध्य आपके लिए रोमांटिक रहेगा. यह सप्ताह आपके लिए प्यार भरा बीतेगा. पारिवारिक सुरक्षा और चिंताओं में व्यतीत होगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए सप्ताह सौम्य और ज्ञान से भरा रहने वाला है. यह सप्ताह अच्छा बीतेगा. व्यापार में नई कामयाबी और तरक्की मिलेगी. रुके हुए काम पूरे होंगे. आपको सलाह है कि पुरानी चीजों और आदतों को छोड़ें और नई आदतें अपनाएं. इस हफ्ते हो सकता है कि उच्च अधिकारी आपकी योग्यता और प्रतिभा की टेस्ट लें और आपकी कोई नया काम सौंप दें.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहेगा. इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने करियर को लेकर सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करें. वहीं, बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी ज्यादा बेहतर रहेगी. इस सप्ताह के अंत में आप थोड़ा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं. आपके नए लाभकारी संबंध बनेंगे. आप काफी आराम महसूस करेंगे.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों को सलाह है कि इस हफ्ते अपने व्यवहार को अधिक आक्रामक रखें. वैवाहिक जीवन में कुछ खट्टा या कुछ मीठा रहेगा विद्यार्थी वर्ग के लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. इस हफ्ते अवसर और विरोध एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं.

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