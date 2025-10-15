Aaj Ka Vrishabh Rashifal 15 October 2025 in Hindi: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी. नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह समय अनुकूल है. परिवार और भाई-बहनों से जुड़ी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. छोटी बहन की संगत पर नज़र रखें, क्योंकि कोई अनुचित प्रभाव पड़ सकता है.

व्यापार राशिफल:

साध्य योग के प्रभाव से व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं. दैनिक कार्य सुचारू रूप से पूर्ण होंगे और नए अवसर प्राप्त होंगे. फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के साथ मधुर वाणी बनाए रखना लाभदायक रहेगा. आज कुछ अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं. मार्केट में आपकी छवि मजबूत होगी.

नौकरी राशिफल:

सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों से सम्मान और सहयोग मिलेगा. निजी नौकरी करने वालों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. सीनियर और बॉस का सपोर्ट मिलने से लंबित कार्य पूरे होंगे. आपके कार्य प्रदर्शन से अधिकारी प्रभावित रहेंगे.

परिवार राशिफल:

परिवार में सुख और शांति का वातावरण रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. घर में किसी धार्मिक आयोजन या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है.

लव राशिफल:

विवाहित जीवन में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी. अविवाहित जातक किसी विशेष व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में स्थिरता के संकेत हैं.

धन राशिफल:

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. नए स्रोतों से धन प्राप्ति के योग हैं. व्यापार में बढ़ी हुई आमदनी आपको राहत देगी. खर्च नियंत्रण में रहेगा.

युवा एवं छात्र राशिफल:

छात्रों के लिए आज का दिन पढ़ाई में एकाग्रता और आत्मविश्वास लाने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मन लगेगा. युवा अपने लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर स्वच्छता का ध्यान रखें. छोटे संक्रमण या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है. खान-पान में सादगी अपनाएं और योग करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 6

उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या आज नौकरी में पदोन्नति के योग हैं?

A1. हाँ, वरिष्ठों के सहयोग से प्रमोशन या प्रशंसा मिलने की संभावना है.

Q2. क्या आज नया निवेश करना शुभ रहेगा?

A2. हाँ, सोच-समझकर किया गया निवेश आज आपको अच्छे लाभ दे सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.