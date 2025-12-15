हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Scorpio Rashifal (15 December 2025): वृश्चिक राशि लापरवाही से हो सकता है आर्थिक और मानसिक नुकसान!

Aaj Ka Scorpio Rashifal (15 December 2025): वृश्चिक राशि लापरवाही से हो सकता है आर्थिक और मानसिक नुकसान!

Today scorpio Horoscope 15 December 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 15 Dec 2025 04:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrischik Rashifal 15 December 2025 in Hindi: आज का दिन सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ने का है. चन्द्रमा के 12वें हाउस में रहने के कारण कानूनी मामलों में दांवपेच समझना बेहद जरूरी रहेगा. किसी भी तरह की लापरवाही आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें.

बिजनेस राशिफल:

पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी लापरवाही के कारण कोई दूसरा कारोबारी आपके बिजनेस पार्टनर को बेहतर ऑफर देकर अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, जिससे परेशानियां बढ़ सकती हैं. मार्केट में दूसरे कारोबारियों से मुकाबला करने के लिए केवल दिमाग ही नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत भी जरूरी होगी. रणनीति के बिना आगे बढ़ना नुकसानदायक हो सकता है.

नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर यदि आपकी बॉस महिला हैं तो उनके सम्मान में कोई कमी न रखें, अन्यथा आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. ऑफिस की राजनीति और फालतू की गॉसिप से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि विरोधी आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में पार्टनर का अड़ियल रवैया रिश्तों में दरार ला सकता है. बातचीत और संयम से हालात संभालने की जरूरत है. पारिवारिक जीवन में भी किसी बात को लेकर क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें, अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट बढ़ सकती है.

सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र:

सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर पब्लिक के विरोध के कारण आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में आ रही कमियों को पहले पहचानकर उनमें सुधार करना चाहिए, तभी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे.

हेल्थ राशिफल:

सेहत के लिहाज से दिन कमजोर रह सकता है. थकान, कमजोरी और मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम और संतुलित खानपान जरूरी है.

लकी कलर: ब्राउन

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 8

FAQs:

Q1: क्या आज कानूनी मामलों में सावधानी जरूरी है?

A1: हां, किसी भी डॉक्यूमेंट या निर्णय में जल्दबाजी न करें.

Q2: क्या पार्टनरशिप बिजनेस में खतरा है?

A2: हां, लापरवाही से पार्टनर दूसरे ऑफर की ओर आकर्षित हो सकता है.

Q3: क्या ऑफिस पॉलिटिक्स से नुकसान हो सकता है?

A3: हां, इसलिए गॉसिप और विवादों से दूरी बनाकर रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Dec 2025 04:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Scorpio Horoscope Vrischik Horoscope
