हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 27 September: तुला राशि धन के मामले में सावधानी बरतें, व्यावसायिक भुगतान में देरी संभव है

Aaj Ka Tula Rashifal 27 September: तुला राशि धन के मामले में सावधानी बरतें, व्यावसायिक भुगतान में देरी संभव है

Today Libra Horoscope 27 September 2025: तुला राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Sep 2025 03:33 AM (IST)
Aaj Ka Tula Rashifal 27 September 2025 in Hindi: आज का तुला राशिफल बताता है कि आज का दिन (शनिवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का  तुला राशिफल.

परिवार राशिफल: चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने के कारण परिवार में पैसों और संसाधनों से जुड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. परिवार के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर क्रोध आने की संभावना है, इसलिए शांति और विनम्रता से संवाद करें. भाई-बहनों और बुजुर्गों के साथ सामंजस्य बनाए रखने से घर का माहौल सुखद रहेगा.

लव राशिफल: प्रेम जीवन में सामंजस्य और समझदारी बनाए रखना आवश्यक है. जीवनसाथी के साथ मतभेद होने पर शांतिपूर्ण समाधान खोजें. सिंगल जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी निर्णय में जल्दबाज़ी न करें. प्रेम जीवन में प्रीति योग का प्रभाव सकारात्मक रहेगा और सुखद पल आएंगे.

व्यापार राशिफल: प्रीति योग के प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए रुकी हुई पेमेंट या लेन-देन में सफलता मिलने के योग हैं. नए पार्टनरशिप के मामलों में सभी पक्षों के साथ स्पष्ट चर्चा आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी न हो. व्यवसाय में प्रयास और सतर्कता से लाभ की संभावना बनी हुई है.

नौकरी राशिफल: इंटरव्यू, मीटिंग या प्रजेंटेशन वाले जातकों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. तैयारी पूरी रखें. वर्किंग वुमन को वरिष्ठों के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बनाए रखना लाभकारी रहेगा. यात्रा के दौरान सतर्कता आवश्यक है.

धन राशिफल: पैसे के लेन-देन में सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्चों और अचानक निवेश से बचें. मेहनत और सतर्कता से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

युवा राशिफल: स्टूडेंट्स, कलाकार और खिलाड़ी अपने कार्य में पूरी मेहनत और ध्यान लगाएंगे. ध्यान और लगन से प्रयास करने से सफलता मिलेगी.

हेल्थ राशिफल: पेट खराब होने की संभावना है. संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और आराम आपकी सेहत बनाए रखेंगे.

उपाय: आज हल्का पीला (लाइट येलो) रंग पहनें और घर में हवन या दीपक जलाएं. तुलसी पूजन से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

शुभ रंग: लाइट येलो

शुभ अंक: 8

Q1. क्या आज तुला राशि के लिए यात्रा शुभ रहेगी?
हाँ, पूर्व दिशा की ओर यात्रा लाभकारी होगी.

Q2. क्या व्यवसाय में रुकी हुई पेमेंट मिलने की संभावना है?
हाँ, प्रयास और सतर्कता से रुकी हुई पेमेंट या लेन-देन सफल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Sep 2025 03:33 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope
Embed widget