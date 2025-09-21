Libra Horoscope 21 September 2025: तुला राशि बहन या परिवार से शुभ समाचार मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा
Today Libra Horoscope 21 September 2025: तुला राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 21 September 2025: आज चन्द्रमा आपके लाभ भाव (11वें हाउस) में रहेंगे, जिससे बड़ी बहन की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, आय में वृद्धि और खर्चों में कमी होगी. शुभ, सर्वार्थसिद्धि, बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा.
हेल्थ राशिफल: सेहत मजबूत रहेगी. आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और दिनभर एक्टिव रहेंगे. ध्यान और मेडिटेशन करने से मानसिक शांति बनी रहेगी.
बिज़नेस राशिफल: व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा. आय बढ़ेगी और बचत करने का अवसर मिलेगा. बिजनेस के लिए लिया गया लोन समय-समय पर चुका पाएंगे, जिससे वित्तीय बोझ हल्का होगा. किसी भी अधूरे काम को आज आप सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल: पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखें. दाम्पत्य जीवन में हो रहा तनाव आज दूर होगा और रिश्तों में प्यार और समझदारी बढ़ेगी. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. बड़ी बहन का सहयोग और स्नेह मिलेगा.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ नया करने का अवसर मिलेगा. उलझे हुए कार्य को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी.
जॉब राशिफल: वर्कस्पेस पर अचानक कुछ बदलाव होंगे जो आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे. वर्किंग वुमन को विशेष रूप से लाभ मिलेगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
स्टूडेंट्स राशिफल: आज का दिन थोड़ी कठिनाइयों से भरा रहेगा. पढ़ाई और प्रैक्टिस में ध्यान भटक सकता है, लेकिन निरंतरता बनाए रखने से धीरे-धीरे स्थितियां सुधरेंगी.
शुभ अंक – 7
शुभ रंग – सफेद (वाइट)
उपाय – माँ सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1: क्या तुला राशि वाले आज लोन चुका पाएंगे?
A1: हाँ, समय-समय पर किस्त भरने से आप लोन पूरा करने में सफल होंगे.
Q2: क्या दाम्पत्य जीवन में तनाव खत्म होगा?
A2: हाँ, आज तनाव दूर होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.
Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
