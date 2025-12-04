हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Leo Rashifal (4 December 2025): सिंह राशि पिता के आदर्शों पर चलने से बनेगा आज का दिन सफल!

Today Leo Horoscope 4 December 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 04 Dec 2025 02:40 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 4 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 10वें भाव में होने से आज सिंह राशि वालों को अपने पिता के आदर्शों पर चलने की जरूरत है. ऑफिस हो या सामाजिक जीवन.

आपका सौम्य और संयमित व्यवहार ही आपकी पहचान बनेगा. याद रखें, कब किससे आपका काम पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता; इसलिए सभी से नम्रता बरतें.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेसमैन के लिए दिन मिला-जुला लेकिन प्रगति देने वाला रहेगा. सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है. मार्केट में चल रहे उतार-चढ़ाव आपके लिए फायदे का सौदा बन सकते हैं.

नौकरी राशिफल:

एंप्लॉयड पर्सन के लिए दिन सीखने और अनुभव बढ़ाने वाला रहेगा. वर्कस्पेस पर आपको किसी नए कार्य या तकनीक से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. सीनियर्स से बातचीत करते समय विनम्रता बनाए रखें, इससे आपकी छवि और मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. अविवाहित जातक अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं. रिश्तों में तालमेल बना रहेगा और परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

शिव योग का प्रभाव आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बेहद शुभ रहेगा. अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, इसलिए किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें. नई पीढ़ी को बड़े-बुजुर्गों से महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा.

हेल्थ राशिफल:

मॉडल और सेलिब्रिटी वर्ग को आज ब्यूटी ट्रीटमेंट से लाभ मिल सकता है, पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. किसी भी प्रकार की लापरवाही त्वचा संबंधी परेशानी दे सकती है. मानसिक रूप से दिन सकारात्मक रहेगा.

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: पर्पल

उपाय: भगवान शिव पर जल चढ़ाएँ और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें.

FAQs

Q1: क्या आज सिंह राशि वालों को नए काम की शुरुआत करनी चाहिए?

A1: जी हां, सावधानी और प्लानिंग के साथ शुरू किया गया काम सफलता देगा.

Q2: क्या बिजनेस में सरकारी नियमों को लेकर सतर्क रहना होगा?

A2: जी हां, नियमों का पालन न करने पर आर्थिक दंड संभव है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Dec 2025 02:40 AM (IST)
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal
Embed widget