Aaj Ka Leo Rashifal (4 December 2025): सिंह राशि पिता के आदर्शों पर चलने से बनेगा आज का दिन सफल!
Today Leo Horoscope 4 December 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 4 December 2025 in Hindi: चन्द्रमा के 10वें भाव में होने से आज सिंह राशि वालों को अपने पिता के आदर्शों पर चलने की जरूरत है. ऑफिस हो या सामाजिक जीवन.
आपका सौम्य और संयमित व्यवहार ही आपकी पहचान बनेगा. याद रखें, कब किससे आपका काम पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता; इसलिए सभी से नम्रता बरतें.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए दिन मिला-जुला लेकिन प्रगति देने वाला रहेगा. सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है. मार्केट में चल रहे उतार-चढ़ाव आपके लिए फायदे का सौदा बन सकते हैं.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए दिन सीखने और अनुभव बढ़ाने वाला रहेगा. वर्कस्पेस पर आपको किसी नए कार्य या तकनीक से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. सीनियर्स से बातचीत करते समय विनम्रता बनाए रखें, इससे आपकी छवि और मजबूत होगी.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. अविवाहित जातक अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं. रिश्तों में तालमेल बना रहेगा और परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
शिव योग का प्रभाव आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बेहद शुभ रहेगा. अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, इसलिए किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें. नई पीढ़ी को बड़े-बुजुर्गों से महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा.
हेल्थ राशिफल:
मॉडल और सेलिब्रिटी वर्ग को आज ब्यूटी ट्रीटमेंट से लाभ मिल सकता है, पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. किसी भी प्रकार की लापरवाही त्वचा संबंधी परेशानी दे सकती है. मानसिक रूप से दिन सकारात्मक रहेगा.
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पर्पल
उपाय: भगवान शिव पर जल चढ़ाएँ और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें.
FAQs
Q1: क्या आज सिंह राशि वालों को नए काम की शुरुआत करनी चाहिए?
A1: जी हां, सावधानी और प्लानिंग के साथ शुरू किया गया काम सफलता देगा.
Q2: क्या बिजनेस में सरकारी नियमों को लेकर सतर्क रहना होगा?
A2: जी हां, नियमों का पालन न करने पर आर्थिक दंड संभव है.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
