Aaj Ka Singh Rashifal (31 October 2025): सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन, कार्यक्षेत्र में सफलता और पारिवारिक सुख मिलेगा
Today Leo Horoscope 31 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 31 October 2025 in Hindi: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए प्रगति और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से व्यापार और साझेदारी में सक्रियता बढ़ेगी.
बिज़नेस:
व्यवसाय में आज नए प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने से व्यापार में तेजी आएगी. वृद्धि योग के प्रभाव से आपके स्टाफ के निरंतर प्रयास रंग लाएंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को टॉप लिस्ट में शामिल करने में सफल हो सकते हैं. हालांकि पार्टनरशिप बिजनेस में वित्त को लेकर कुछ असुरक्षा या अस्थिरता बनी रह सकती है. सभी आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें.
नौकरी/कैरियर:
वर्कस्पेस पर आपकी प्रगति देखकर कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं और आपकी पीठ पीछे बातें बना सकते हैं. ऐसे लोगों से सावधान रहें. आपकी कार्यकुशलता और आत्मविश्वास ऑफिस के अन्य सहयोगियों को आपकी ओर आकर्षित करेगा.
प्रेम जीवन:
प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव रह सकता है. आपके साथी को किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में उन्हें नैतिक और भावनात्मक सहयोग देना आवश्यक है. अविवाहित जातक अपने संबंधों को लेकर जल्दबाजी न करें.
परिवार:
शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी पार्टी या समारोह की योजना बन सकती है. घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के सहयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.
युवा और विद्यार्थी:
युवाओं को आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए. किसी मित्र के कहने पर पैसा निवेश न करें. विद्यार्थी, आर्टिस्ट और खेल से जुड़े लोग आज अच्छी संगति में रहें — इससे उनका आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों बेहतर होंगे.
वित्त:
आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा. साझेदारी में वित्तीय स्पष्टता रखें और किसी भी नए निवेश से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें.
स्वास्थ्य:
आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा. पुराने रोगों से राहत मिलेगी और ऊर्जा में वृद्धि महसूस होगी.
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4
लकी रंग: सिल्वर
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मबल बढ़ेगा और सफलता के योग मजबूत होंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
